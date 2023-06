“No hay nada que aclarar”: Tercera Sala da batatazo y rechaza todos los recursos de aclaración por fallo de las isapres

La tarde de este viernes la Tercera Sala de la Corte Suprema determinó rechazar los recursos de aclaración presentados a raíz de los dichos de la ministra Ángela Vivanco, respecto de los afiliados a quienes las Isapres debían devolver cobros en exceso.

De esta forma, de acuerdo con lo informado desde el máximo tribunal, “no hay nada que aclarar”.

La determinación se da luego de una semana que estuvo cargada de recriminaciones contra la otrora vocera del máximo tribunal, y aunque se esperaba que la Sala presidida por el ministro Sergio Muñoz entregara mayores antecedentes respecto de quienes serían los beneficiados por el fallo dictado en noviembre pasado, declinaron hacerlo y evidenciaron que ya está todo resuelto.

Los ministros que integraron la instancia -a la que no asistió Vivanco por encontrarse con permiso del presidente Juan Eduardo Fuentes, concluyeron por unanimidad que no había puntos que aclarar y que, en algunos casos, los recursos versaban sobre materias no contempladas en el fallo.

Noticia en desarrollo...