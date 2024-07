“No más excusas”: la arremetida del gobierno para presionar a la oposición por pensiones

Esta mañana, en el consejo de gabinete que encabeza el Presidente Gabriel Boric el primer viernes de cada mes, el Mandatario alentó a sus ministros a desplegarse para presionar que se vote la idea de legislar sobre la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo del Senado.

En el encuentro, Boric destacó el impulso de “reformas importantes como lo es la de pensiones que sabemos que es una urgencia para la gran mayoría de chilenos y chilenos, aunque algunos parecieran querer negarlo”.

La frase del Presidente fue en alusión a los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI) -precandidata presidencial de la centroderecha-, quien hace semanas planteó que la reforma previsional no estaba entre las prioridades de la gente.

Por ello es que el Mandatario alentó a su gabinete a fortalecer los esfuerzos para que se despache la idea de legislar desde la comisión.

En el consejo además expuso la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), quien esta semana tuvo una controversia con el senador Juan Antonio Coloma (UDI), presidente subrogante de la Comisión, por el apuro que le está danto el Ejecutivo al tema.

Jara ha estado en la mira por su manejo en la tramitación del proyecto, y su despliegue de estos días ha despertado inquietud en algunos legisladores oficialistas.

“El Ejecutivo ha pedido que se vote en mayo, pidió que se votara en junio, ahora pidió que se votara esta semana y no se ha podido. Pedimos que se vote el lunes, el presidente de la Comisión es quien decide. Si se requiere otro día adicional, otra semana adicional para resolver esto, nosotros no vamos a tener problemas. Pero lo que no puede ser es que esto no tenga fecha de definición”, dijo Jara al salir de la reunión de gabinete en la que expuso los avances de la mesa técnica que trabaja propuestas en el Senado, donde dijo que se habían zanjado 14 de los 15 puntos abordados.

Pero Jara, además, marcó una de las principales preocupaciones del gobierno: que la elección municipal empañe los avances de la reforma.

“Con un práctico sentido de realidad, y esto es una realidad concreta, nos quedan dos a tres meses para una elección en nuestro país. Y cuando hay elecciones se tensiona el ambiente político. Si es pensiones ha sido difícil llegar a un acuerdo en 10 años, dos días antes de una elección algo podría decir que se complique más. Entonces por eso tenemos que tratar de avanzar ahora”, agregó la comunista.

Por todo esto en La Moneda le han pedido a las directivas de los partidos, y también a los alcaldes más populares del oficialismo -como Tomás Vodanovic (Maipú), Irací Hassler (Santiago), Claudio Castro (Renca)- que se movilicen para generar presión por la reforma previsional.

Este viernes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, también subió el tono. “Pediríamos no más excusas, porque tenemos a los pensionados esperando y 19 meses respecto del ingreso de la reforma previsional por parte de este gobierno, que es el tercer gobierno que intenta sacar adelante una reforma. Hay que poner un poco más de sentido de realidad a lo que estamos discutiendo. En un minuto se dijo que era por la presencia del ministro Jackson que no se podía avanzar en la reforma de pensiones, cosas totalmente alejadas de la reforma, en otro momento se dijo, y hace muy poco, que la reforma no era prioridad. Sabemos que para los jubilados y jubiladas es una de las principales razones. Se ha dicho que porque no me gusta el tono de uno u otro ministro”, planteó la secretaria de Estado, quien se refería a los cuestionamientos que ha recibido Jara por las discusiones con la oposición y luego de que dijera que el país “está secuestrado por un grupo económico”.

Críticas a Jara

La subida de tono de Jara y su enfrentamiento con el senador Coloma generó cuestionamientos a la ministra del Trabajo.

“Cuidemos el tono, el lenguaje y sobre todo evitemos las descalificaciones. Se ha dicho que la centroderecha estamos capturados por las AFP y que eso impide avanzar y quiero decir que la Comisión de Trabajo ha hecho un trabajo serio y riguroso. No somos rehenes de nadie”, sostuvo el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), quien agregó que considera “que hay ministros que están en una posición distinta, de mucho más diálogo, de mucho más entendimiento y sobre todo de buscar todos los datos”.

Pese a los vaivenes, lo cierto es que la mayor parte del oficialismo se ha alineado con la ministra. Por ejemplo, el jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, Jaime Araya-quien suele ser una voz crítica dentro de la alianza de gobierno-, destacó el trabajo de la ministra y aseguró que “es una mujer muy inteligente y empática”. Sin embargo, advirtió que “ni sus mejores atributos personales van a impedir que pierda la paciencia frente al escenario actual”.

La senadora Alejandra Sepúlveda (IND-FRVS), de la comisión de Trabajo y Previsión Social, indicó que la secretaria de Estado “ha actuado con la premura que tiene que ver con el tema. Necesitamos urgentemente aprobar esta reforma y solo se está pidiendo a la comisión la idea de legislar (...)”.

Y, en relación a “los vaivenes o el cambio de urgencia”, la legisladora planteó que “tiene que ver con realismo político. Nosotros no manejamos la mayoría que hoy día tiene la comisión de Trabajo en el Senado. Entonces, ella ha actuado con responsabilidad y realismo político”. Además, en referencia al impasse con Coloma, Sepúlveda afirmó que es “bastante normal en una comisión de este tipo”.