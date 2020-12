No solo Kast: Evopóli explora chances de Cruz-Coke, Briones y Hutt para la primaria presidencial

“Le solicitamos que asuma una candidatura presidencial en representación de Evópoli, que vuelva a proponer a Chile un sueño de justicia y defienda las ideas del mundo liberal, la rigurosidad y las convicciones, en las primarias de ChileVamos a desarrollarse en 2021. Cuente con nuestro apoyo y trabajo comprometido, en caso que acepte usted el desafío que le proponemos”.

Así terminan los ochos párrafos de una carta que en ese partido fechan el lunes y que firmaron 70 militantes, que le pidieron al senador que compita por segunda vez (el 2017 llegó tercero detrás de Sebastián Piñera y Manuel José Ossandón, marcando 14,4%). Y lo hacen justo cuando la situación en el revuelto tablero por la sucesión presidencial ha levantado dudas puertas adentro, mientras RN apura el tranco con la inminente proclamación de Mario Desbordes, con el dilema pendiente UDI de si lleva a Joaquín Lavín y/o a Evelyn Matthei, y con el independiente Sebastián Sichel buscando garantías de que Evópoli no lo vete para poder postular a la misma como “invitado”.

La nebulosa del colectivo que preside Andrés Molina es vox populi dentro y fuera de él tanto porque el senador y exministro no ha declarado abiertas intenciones por competir de nuevo, pero sobre todo por las aprensiones que tienen allá de que Kast sufra una nueva derrota que, temen, lo convierta en una suerte de “Marco Enríquez-Ominami de la derecha”. Es decir, que además baje su votación. Hace largos meses que este diagnóstico considera que el endurecimiento político de su zona, La Araucanía, ha bloqueado sus pretensiones originales de ser un líder liberal y no duro del sector, además de la complicación obvia del cruce de apellidos con su tío José Antonio Kast, aspirante de Republicanos.

Fuera del diputado Sebastián Álvarez, la carta en cuestión no la firmó ningún otro parlamentario ni integrante de la directiva de Evópoli. Pero valga consignar que Molina dijo en una nota de Mega en la que mencionó ese texto que “esperamos que él esté nuevamente disponible”. Algo que hoy también refrendó la secretaria general de la tienda, Luz Poblete, en Cooperativa: “Obviamente nuestro candidato natural, por lo que representa en términos del ADN de Evolución Política, es Felipe Kast, a quien siempre miramos con la ilusión de estar representados en un próximo gobierno”.

En este incierto teatro de operaciones, el partido al menos hace dos meses ha comenzado a explorar otras alternativas en caso de que Kast finalmente no vaya, según afirman extraoficialmente dos versiones que advierten que se le quiere proteger así del riesgo del Síndrome ME-O -como le llaman-, y bajo el imperativo autoimpuesto de que Evópoli no puede quedar fuera de la primaria y que debe competir con un militante y no con una carta extranjera (dado que se ha comentado la intención de acercarse a Matthei). Este relato asegura que se han hecho por lo bajo dos encuestas midiendo las posibilidades del diputado Luciano Cruz-Coke, y de los dos ministros que les quedan en el gabinete: Ignacio Briones (Hacienda) y Gloria Hutt (Transportes).

Detalles del rendimiento comparado de estos tres nombres no ha sido posible conocerlos hasta ahora; sí hay testimonios que afirman que se trata de “sondeos de distinto tipo y calidad”. Eso sí, en Evópoli afirman que esto no se trata de bajar a su expresidente, sino de asegurar la mejor opción competitiva, y algunos hacen ver que Kast no ha marcado mal en las últimas encuestas, específicamente según Cadem.

La última entrega de la consultora dice que en la pregunta de “preferencia presidencial espontánea: Con excepción del Presidente Piñera, ¿Quién le gustaría a Ud. que fuera la o el próximo Presidente/a de Chile?”, el senador marca 2%, lo mismo que su tío del mismo apellido y que Franco Parisi, y bajo los 7% de Jadue, los 6% de Lavín y Matthei, y sobre el 1% de Sichel. Y no figura en la versión “Independiente de lo que Ud. prefiere, ¿Quién cree Ud. que será la o el próximo presidente/a de Chile?”.

En la aprobación de personajes políticos, Felipe Kast marca 27% a favor (3 puntos menos que el mes pasado) y 63% de desaprobación, penúltimo y solo superando a José Antonio (25/66).

En Evópoli algunos dirigentes recalcan que la decisión sobre la nominación presidencial “no está tomada” y que desean dilatarla al menos hasta después del 11 de abril. Creen que solo con el resultado de las municipales y convencionales sabrán si el tablero se vuelve a desordenar y si, por ejemplo -dicen- Desbordes hace un mal negocio si sale ahora y RN no se impone en esos comicios. El partido de Molina quiere triplicar su fuerza de concejales (que hoy suman 37).

Los íntimos-íntimos de Kast aseguran que no se ha hecho ninguna encuesta como las mencionadas acá, y que eso no es cierto. Y que él sí está en modo campaña, pero que su intención es no sincerarlo en público hasta después del 11 de abril: para entonces esperan que sea proclamado. El senador tiene pensado apoyar en terreno a los candidatos a esas elecciones, pero no como el único líder, sino junto con los parlamentarios.

Como sea, este sábado Evópoli tiene un Consejo General para dar cuenta del avance del trabajo con miras a la crucial inscripción del 11 de enero, donde la gente de Kast dice que se juega la piel como coordinador de la plantilla de concejales, precisamente por las implicancias de esa elección para sus aspiraciones. Hay versiones cruzadas sobre si ahí algún participante planteará o no fijar una fecha para dirimir de una vez este lío presidencial.

Mientras, Evópoli es el único partido de Chile Vamos que aún no le da garantías a Sichel de que le permitirán competir y que no lo vetarán como “invitado”. La gente del presidente de BancoEstado dice que no han podido cerrar el tema con ellos, misma expresión que usan en el colectivo. Un intento de reunión, hace unas dos semanas, se diluyó en parte porque en la tienda de Molina no quieren darle tan luego en el gusto con una foto. Y admiten que en medio de todo esto hay alguna intención de dilatar el gesto para impedir que el independiente, exDC y exCiudadanos se lance de una vez. Pero hacen ver que no hay intención de vetarlo.