Oficialismo arrincona al PC por su postura frente a Venezuela y Socialismo Democrático intensifica arremetida por repensar alianzas

Una vez más el Partido Comunista (PC) está en boca de los distintos dirigentes de la alianza que sustenta el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Lejos de acallar el ruido que ha habido en las últimas semanas con respecto a su postura sobre la crisis en Venezuela, la declaración que emitió ayer la colectividad luego de la sesión de su comisión política incrementó las críticas. Tanto así, que han sumado voces que sugieren evaluar futuros pactos con los comunistas.

En el comunicado hicieron un llamado a la comunidad internacional a “abstenerse de adoptar posturas que puedan fomentar un clima de confrontación en Venezuela, que agudicen la crisis a niveles extremos”. Además, manifestaron que “como fuerza política de izquierda, somos un partido profundamente comprometido con el respeto y soberanía de los pueblos”.

29/07/2024 INSCRIPCION CANDIDATOS, PACTO CONTIGO CHILE MEJOR EN LA FOTO, LAUTARO CARMONA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La molestia fue tal en la alianza de gobierno, que esta mañana la declaración fue uno de los temas abordados en la reunión de timoneles en la sede del Partido Socialista. Tras ese encuentro, los presidentes del PS y del Partido por la Democracia (PPD), los senadores Paulina Vodanovic y Jaime Quintana, respectivamente, adelantaron que la declaración será un tema obligado en las reuniones de directiva que sostendrán esta tarde. Lo mismo planea la mesa del Partido Radical.

La timonel socialista reveló que tras ese encuentro podrían emitir una declaración como colectividad en respuesta al comunicado del PC: “Yo en particular manifesté nuestra posición (en la reunión de esta mañana), que es totalmente distinta a la del PC, con respeto a aquello. Somos partidos distintos y todos tenemos derecho a tener una posición. Lo importante aquí, tal como ha dicho el Presidente, es que es él quien conduce las relaciones internacionales”.

De acuerdo a algunos de los presentes en la reunión de esta mañana en el PS, en esa instancia Carmona reiteró la postura de su colectividad, reflejada en el comunicado. Y explicó que la sesión de la comisión política tardó en realizarse debido a que costó que sus integrantes pudieran coincidir en un horario. También aseveró que entiende que los ministros militantes del PC -Camila Vallejo, Nicolás Cataldo y Jeannette Jara- se cuadren con el Presidente Boric, pero enfatizó que él como timonel debe representar a los comunistas.

Pese a que Vodanovic intentó poner paños fríos a la situación, lo cierto es que entre dirigentes y parlamentarios del oficialismo -y particularmente del Socialismo Democrático- han arremetido con dureza contra el PC. Y varios de ellos incluso han cuestionado formar nuevos pactos con ellos.

Por ejemplo, el diputado Jaime Naranjo (PS) dijo que “es lamentable lo que está ocurriendo con el Partido Comunista”, y añadió que la postura planteada por el PC y su presidente “le hace daño incluso al propio partido, que aparece como un partido que no es coherente. Y por otro lado, aparece como un partido que no es leal con el gobierno del Presidente Boric”.

El senador PPD Pedro Araya planteó que “la actitud del PC de defender a ultranza la dictadura que existe en Venezuela va a obligar al Socialismo Democrático a evaluar la política de alianzas a fin de enfrentar el ciclo electoral que viene”.

Y añadió: “Es muy complejo mantener una alianza política con un partido que no realiza una defensa universal de los derechos humanos, ya que este tipo de alianzas puede restarles credibilidad a las propuestas y banderas de lucha que asuma el Socialismo Democrático”.

5 DE OCTUBRE DEL 2022 EL SENADOR PEDRO ARAYA HABLA POR CELULAR EN LOS PASILLOS DEL CONGRESO. FOTO: DEDVI MISSENE

El diputado Raúl Soto, del mismo partido, afirmó que la declaración del PC da cuenta de una “diferencia sustantiva y esencial”. En consecuencia, advirtió que “para tomar definiciones políticas y electorales (...) es un factor importante. No el único, pero sí uno muy importante”. Eso sí, advirtió que, a su parecer, “no es el momento de adelantar posiciones sobre futuras alianzas, cuando tenemos por delante un escenario municipal que hay que enfrentar”.

Santiago 26 de Julio 2023 Entrevista al diputado Raúl Soto. Foto: Juan Farías /La Tercera

Las declaraciones de los parlamentarios PPD están lejos de ser aisladas al interior de esa colectividad. Sin ir más lejos, el presidente de la tienda, el senador Quintana, planteó hace semanas que “si en un plazo prudente el PC no cambia su posición sobre Venezuela, veo muy difícil renovar un pacto con ellos”.

Esta mañana, consultado sobre la continuidad de la alianza de gobierno, Quintana adelantó que “lo más probable es que a fin de año, posterior a las elecciones de octubre, vamos a seguir teniendo ese tema en la conversación”. Y que en ese momento habrá “definiciones democráticas fundamentales respecto a lo que ocurre en Venezuela que habrá que considerar”.

Por su parte, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, manifestó que su colectividad “siempre ha indicado que, con o sin el tema de la situación de Venezuela, el 28 de octubre -el día siguiente a la elección- tendremos que analizar como progresismo el futuro pacto electoral para la presidencial”. En ese sentido, reconoció que “claro que influirán en la conversación las diferencias tan abismales como lo señalado por el PC respecto a Maduro”.

Su par del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, aseveró que “siempre estamos en cuestionamiento respecto de nuestros socios o compañeros de coalición. Este (la postura del PC) es un elemento que obviamente nos pone a pensar qué tenemos que hacer, porque si ocho partidos de la coalición piensan que Maduro es dictador, si la comunidad internacional piensa lo mismo, es ir contra el tránsito, de lo que todo el mundo está viendo. Es difícil mantener una alianza. El PC tendrá que evaluar si es la coalición donde quiere estar”.

31 DE AGOSTO 2023. JUAN CARLOS URZÚA, PRESIDENTE DEL PARTIDO LIBERAL. FOTO PEDRO RODRÍGUEZ

En el Frente Amplio se han desmarcado de la postura del PC y ya han respaldado al Presidente Boric, incluso en la calificación de dictadura al régimen de Maduro. Sin embargo, evitan polemizar con sus otrora socios de Apruebo Dignidad.

Consultado sobre los últimos dichos del líder comunista, el diputado Jorge Brito (FA) señaló que “es mucho el tiempo dedicado a Venezuela y hemos sido claros en reconocer que dentro del oficialismo existen posturas diferentes en materia internacional, pero estas son insignificantes frente a todo lo que nos une. Tenemos un país en común que cuidar y mejorar, en esto hay plena unidad”.

De hecho, el secretario general del FA, Andrés Couble, manifestó que “como Frente Amplio respaldamos plenamente la conducción del Presidente Boric de la política internacional del país, y así lo entienden todos los partidos del oficialismo. Es cierto que tenemos diferencias con el PC, pero hemos dicho que son muchas más cosas las que nos unen”. Pero advirtió: “No aceptamos que existan voces que estén utilizando esta situación para pedir proscribir partidos políticos, como en Venezuela”.

09/07/2024 ANDRÉS COUBLE, SECRETARIO GENERAL DEL FRENTE AMPLIO. MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA

Mientras que el diputado Jaime Mulet (Regionalista Verde) afirmó que “discrepo (con Carmona): creo que es un gobierno que ya puede ser considerado una dictadura. Pero el PC tiene una postura distinta en esto que ha expresado una y otra vez. (...) Estas discrepancias en política internacional han existido siempre. Y el PC tiene esa postura que no es nueva. Lo que obviamente a nosotros no nos gusta”.

El diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, descartó que durante el comité político ampliado hayan hablado sobre Venezuela. “La palabra Venezuela no surgió ni una sola vez dentro de la reunión”, aclaró.

Respecto a la diferencia sobre calificar o no como dictadura al régimen de Maduro, dijo que “en una coalición que tiene una diversidad de partidos políticos, es normal y es legítimo que haya diversas miradas sobre distintos aspectos. Pero la política del gobierno es una sola y el gobierno no ha variado su política y su visión por lo que opine un partido u otro. Y a su vez, el mismo Partido Comunista ha dicho ayer algo en que coincidimos todos, y es que la política exterior del país la define y la orienta el Presidente de la República, y en eso no hay discusión alguna”.

Consultados sobre los dichos de Carmona, parlamentarios del PC han declinado referirse, ni siquiera para respaldar públicamente a su líder. Sin embargo, explican en privado, justamente el hecho de no emitir comentarios sería una señal de respaldo. Agregan que una vez emitida la declaración de la colectividad no hay más que agregar.