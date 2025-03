Candidatura presidencial del PC: Lautaro Carmona dice que esperan haber “despejado” el tema en los primeros días de abril

La indefinición presidencial se mantiene en Apruebo Dignidad -el pacto que constituye el ala de la izquierda (a secas) del gobierno de Gabriel Boric- con la tienda del propio Presidente, el Frente Amplio (FA), y con el Partido Comunista (PC), sin haber definido una carta para presentar en la primaria del sector, a un mes de que se cierre el plazo para inscribir las candidaturas.

En ese escenario, el timonel del PC, Lautaro Carmona, entrevista con radio Nuevo Mundo, abordó este domingo los plazos y opciones que tiene la colectividad.

“¿Tiene el Partido Comunista programado algún encuentro para avanzar en estas definiciones?”, le consultaron a Carmona.

“Sí. Lo va a fijar después que despeje el cierre del primer punto que es conocer, que yo creo que está casi listo, la plataforma programática de gobierno, porque este no es el programa de los comunistas del punto de vista estratégico, no, este es la plataforma programática para un gobierno, de este tiempo, de esta contingencia. Despejado eso, yo creo que todas las demás tareas van a ser con una velocidad bastante a punto para que en los primeros días de abril tengamos despejado todas nuestras obligaciones”, respondió.

“Debemos resolver”

El timonel del PC planteó que es necesario que los ocho partidos del oficialismo definan sus opciones para una primaria que podría también incluir a Alberto Undurraga por la Democracia Cristiana. Esto, considerando que ya están corriendo Carolina Tohá por el Partido por la Democracia, Vlado Mirosevic del Partido Liberal y Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social.

Carmona indicó que tienen que apostar a construir una mayoría parlamentaria y “explicarle a la gente por qué hay que ganar, con qué compromiso y obviamente tener una candidatura única presidencial que nazca de una elección primaria elección primaria que a la fecha tiene solo tres candidaturas formalizadas públicamente”.

“Los otros no hemos resuelto aún, pero debemos resolver porque para lograr captar la máxima amplitud en lo que es la influencia electoral no hay que dejar ningún sector huérfano, ningún sector sin atender, ningún sector vacío de influencia de algún partido”, expuso.

Asimismo, el presidente de los comunistas rechazó las “especulaciones y tesis” respecto a por qué no han dado a conocer su definición sobre este punto.

“Nosotros, por lo pronto, nos ubicamos en la izquierda y será hacia esa izquierda donde está dirigido nuestro mensaje que en tanto no definamos todavía el nombre no significa que no estemos definiendo mensajes hacia la izquierda y seguimos trabajando hacia la izquierda que es lo que nos toca apostar”, aseguró.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en Radio Nuevo Mundo este domingo.

Definición postergada

Hace tres semanas, también en el medio de difusión de la tienda de la hoz y el martillo, Carmona aseguró que no estaban “contra las fechas” para determinar una candidatura. Esa jornada aseguró que en 15 días ya habrían concretado su definición. La fecha límite del 22 de marzo, sin embargo, se postergó.

La situación ha afectado a la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, una de las opciones presidenciales del PC, que viene siendo presionada por los precandidatos oficialistas para que salga de La Moneda si quiere competir. Jara ha dicho que seguirá siendo ministra “hasta que no se tomen otras decisiones”.

Por otro lado, Daniel Jadue, afectado recientemente por el deceso de su madre, recibió un portazo el lunes a su pretensión de terminar con el arresto domiciliario total que cumple a desde el 2 de septiembre del año pasado por el caso Farmacias. La imposibilidad de hacer campaña en la calle, afectaría las opciones del exalcalde de competir en una segunda primaria consecutiva.