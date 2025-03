Fuego amigo: candidatos de izquierda y centroizquierda presionan a Jara para que salga de La Moneda si quiere competir

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, está en el ojo del huracán. No solo porque es la más probable carta presidencial del Partido Comunista (PC), sino también porque ha dedicado los últimos días a un despliegue regional para dar a conocer la nueva ley de pensiones, el mayor hito del gobierno del Presidente Gabriel Boric, del que ella fue el rostro más visible. Y eso ha provocado que hoy sea cuestionada por usar su cargo como plataforma electoral.

Los primeros en encender las alertas fueron los partidos de oposición. Incluso sus candidatos presidenciales, Evelyn Matthei (UDI) y José Antonio Kast (Partido Republicano), arremetieron contra ella y exigieron su renuncia. Pero entre los abanderados de izquierda y centroizquierda también es incómoda su permanencia en el gobierno en la antesala de su eventual proclamación.

Por ejemplo, la carta del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, manifestó que “toda autoridad de gobierno que tenga la ambición de ser candidato o candidata, tiene el deber ético y político de renunciar, para que no se preste esto para malas interpretaciones o malos entendidos respecto de la utilización o no de su cargo. Me parece que ese es un deber ético, cada cual tendrá que tomar su definición, pero pronto, porque creo que se ha prolongado más de la cuenta”.

El precandidato presidencial Vlado Mirosevic está proponiendo la legalización de la marihuana. Foto: X @vladomirosevic.

Por su parte, el también candidato presidencial Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, pidió que Jara “si va a ser candidata, y eso lo sabe solo ella en su fuero interno, es muy importante que este tipo de actividades no se confundan”.

En esa línea, el diputado añadió que “ella ha tenido una gestión muy importante, muy buena, sobre todo en el tema de la reforma previsional. Puede echar a perder ese prestigio que tiene si está pensando en ser candidata y en hacer este tipo de actividades que son verdaderas proclamaciones, donde el estado moviliza gente (…). Tiene que ver con un comportamiento ético en la función pública y en la política”.

27 FEBRERO 2025 JAIME MULET DIPUTADO POR EL DISTRITO 4 FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL FOTO PABLO VÁSQUEZ R / LA TERCERA

El posible candidato José Antonio Gómez (histórico militante del Partido Radical, hoy independiente) también se refirió al tema. “Si (Jara) va a ser candidata, y parece que sí, debiera renunciar. Eso es lo correcto y transparente”, sugirió.

Más allá del oficialismo, la “gira” de Jara tampoco cayó bien en otras fuerzas políticas. El precandidato Eduardo Artés, quien reúne firmas para ir al balotaje, condenó que “todos, en distintos gobiernos, y este no es la excepción, usan el aparato estatal como una caja de pagos y como plataforma para continuar con la manija del poder”.

En ese sentido, agregó que “debería ser más sincero todo eso”. Sin embargo, cuestionó que se le pueda solicitar transparencia a “un sistema que es absolutamente cautivo de las reglas del neoliberalismo”.

Eduardo Artés confirma nueva candidatura presidencial: “Vamos por un tercer intento y tenemos posibilidades” (Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile)

Y agregó: “No pretendemos pedir transparencia al gobierno de Boric, porque sabemos que no es transparente. Hacen uso y abuso incluso de las sacrosanta instituciones del Estado que dicen tanto querer y cuidar”.

Artés aprovechó de criticar la eventual candidatura de Jara. “Ella representa bien los intereses del gobierno de Boric, que es de continuidad neoliberal, de volteretas, que no cumplió nada del programa. Es la candidata de excepción, para colocarse una carita un poco de izquierda. Nada más que una cara, un maquillaje”, planteó.

Marco Enríquez-Ominami, quien ha tenido cuatro intentos fracasados por llegar a La Moneda y podría estar en la papeleta por quinta vez, cuestionó a la titular de Trabajo. “Jara se comporta como candidata. Pero cobra sueldo como ministra. Linda forma de estar con el pie en la calle y la billetera en el gobierno”, publicó el miércoles en su cuenta de X.

El abanderado de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, evitó sumarse a la discusión. Esta mañana, en un punto de prensa, afirmó que “no tiene mucho sentido entrar en esa polémica (…). La ley dice que el 30 de abril son las inscripciones de las primarias, cada una de las candidaturas definirá cuándo le dice a la ciudadanía que es candidata”.

La carta del PPD, Carolina Tohá, tampoco entró en conflicto con Jara. “Yo no he visto a la ministra Jara hacer nada alejado de lo que son sus deberes como ministra, ella está haciendo las tareas propias del cargo”, dijo esta tarde en un punto de prensa, consultada sobre los cuestionamientos que la militante comunista ha recibido.