Oposición eleva el tono otra vez contra Boric por caso en su contra y pone en jaque las reformas

A propósito de la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric por difusión de imágenes privadas y acoso sexual, que fue calificada por su ministra vocera Camila Vallejo como una acción “sin fundamento”, en la oposición -en privado, y con algunos de los antecedentes conocidos como los mails de la denunciante enviados al otrora diputado- también existe la idea de que la acusación contra el Mandatario es débil. Sin embargo, el problema -dicen- en este nuevo traspié de La Moneda no es ese, sino que apuntan al manejo del caso.

La acción judicial, a cargo de la Fiscalía Regional de Magallanes, fue ingresada el pasado 6 de septiembre por una mujer mayor de edad que compartió con Gabriel Boric en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) cuando ambos hacían su práctica profesional el año 2013.

Así, y a partir de una revisión periódica hecha por el abogado del Presidente, Jonatan Valenzuela toma conocimiento de la denuncia. El 24 de septiembre se hace entrega de la copia de la acusación a Valenzuela porque -según afirmó Vallejo- “antes no se sabía el carácter ni el título de la denuncia, era una denuncia inespecífica (...). Lo que se hace a partir de eso es informarle al Presidente”.

Finalmente, la vocera afirma que el Presidente toma conocimiento de la acusación en su contra el día 26 de septiembre. Y el 14 de octubre, la comunica a su comité político. Dos meses después de que Boric supiera todos los detalles, al día siguiente de la segunda vuelta de gobernadores -y con el caso Monsalve aún como telón de fondo-, se hace pública la situación a través de un comunicado de su abogado.

La tardanza y el momento político de la revelación ya ha generado duros reproches por parte de la oposición en momentos donde Boric, tras los resultados electorales, ha hecho un llamado a “seguir trabajando en la agenda que hemos venido impulsando”. De hecho, el viernes pasado el Mandatario tuvo una especie de acercamiento con la UDI, destacando a su timonel, Guillermo Ramírez, como alguien con quien podría encontrar puntos en común.

El caso ha generado nuevas suspicacias respecto a sentarse a dialogar con un interlocutor -afirman- que no es transparente. “La posición merma cualquier capacidad o intento de La Moneda para retomar agenda”, dicen.

El secretario general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, dijo en Radio Universo que “se vuelve a repetir esta lógica de que no se sabía, o que se sabía y se ocultó, y se da a conocer al día siguiente el resultado de la elección, en este caso, de gobernadores regionales (...). La denuncia fue interpuesta incluso antes del caso Monsalve, y que se sepa hoy día, 24 horas después de un resultado electoral, a lo menos alimenta suspicacia respecto de que se intentó que este tema no se dé a la luz pública hasta la espera de los resultados de gobernadores regionales”.

Mientras que la secretaria general de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, también puso sobre la mesa que “nuevamente hay una demora sustantiva por parte del equipo del Presidente en dar a conocer sus hechos. Si ellos afirman que no tenían nada que esconder, ¿por qué no lo dieron a conocer antes? ¿Por qué lo dan a conocer después de todas las elecciones? Me queda la duda razonable de que esto no lo dieron a conocer antes por un tema electoral. Y otra cosa, ¿cuánta gente en el gobierno, amigos, asesores, parlamentarios, sabían de esto y también guardaron silencio hasta ahora?”

La jefa de bancada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, señaló que “estamos aburridos de que se haya vuelto una constante estar en estos temas de farándula, juicios, querellas. Lo que necesitamos realmente es sacar adelante las grandes reformas, esa es nuestra obligación y estamos disponibles para eso, pero se ha perdido mucho tiempo en estos temas. Ahora bien, sin duda el gobierno debe transparentar el manejo que ha tenido en estos casos. Saber si esto es una estrategia que el Presidente y sus asesores tomaron para no contar los hechos que estaban aconteciendo (...). Las confianzas quedan bastante deterioradas”.

Su par en la bancada, Diego Schalper (RN), y una de las voces que ha apostado por acordar una agenda con La Moneda en temas de seguridad y economía, advirtió en diálogo con La Tercera, que “si el Presidente Boric quiere tener siquiera la posibilidad de retomar la agenda de seguridad y de economía, tiene que hacer una autocrítica profunda del manejo de los casos como este y una cirugía mayor para salir del estancamiento en que está”.

En la misma línea, el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, dijo que “con este tipo de situaciones se debilitan las confianzas y se desvía el foco respecto a los temas importantes y pendientes de resolver para el país. Si el gobierno quiere retomar el rumbo, debe transparentar y aclarar, y luego, presentar propuestas de sentido común y transversalidad para resolver los problemas de Chile”.

Más duro en su juicio es el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella. Es crítico de que Chile Vamos persista en tener un acuerdo en reformas -como la de pensiones- en medio de esta nueva información que impacta en La Moneda.

“Espero que los nuevos antecedentes y la falta a la confianza que nos da el caso que está viviendo el Presidente de la República les permita entender a los partidos de Chile Vamos que no es serio avanzar en las propuestas de malos proyectos -como la reforma de las pensiones- donde todo indica que estarían cediendo a entregar parte de los ahorros de los trabajadores al Estado. Eso lo debieran reflexionar puertas adentro en Chile Vamos con este antecedente adicional y darse cuenta que las personas que lamentablemente están administrando el país no son confiables”, puntualizó.