Otro más a la conquista de Lagos: El íntimo encuentro de RN con el expresidente

Fue en abril cuando se produjo una reservada reunión de la directiva de RN, liderada por el senador Francisco Chahuán. Hasta la fundación Democracia y Desarrollo en Providencia llegó el parlamentario junto a dirigentes de la mesa de su partido para juntarse con el expresidente Ricardo Lagos.

Un encuentro considerado clave dentro de la colectividad porque si bien el motivo oficial de la reunión era escuchar la opinión del exmandatario con miras a que RN se forme la propia, lo cierto es que se da en momentos en que la derecha busca que referentes de la exConcertación se inclinen por el Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre.

Esto dado que la estrategia de Chile Vamos es que sean referentes de la centroizquierda quienes hagan el llamado a no aprobar la carta fundamental, y no la derecha misma que viene de sufrir una estrepitosa derrota en el plebiscito de entrada y es apuntada como el sector que no quiere cambios.

De ahí que en la UDI, RN y Evópoli han mirado con buenos ojos las distintas críticas que ha hecho Lagos al proceso constituyente. En abril en una entrevista en la radio Duna el expresidente planteó reparos a temas como la plurinacionalidad, la eliminación del Senado en el sistema político, y el cambio del poder judicial por un sistema de justicia. A lo que se suma la tensión que tuvo con la mesa de la Convención Constitucional que decidió no invitar a los expresidentes al acto de cierre del proceso constituyente el 4 de julio.

“Yo me he reunido con muchas personalidades para recoger opiniones respecto de los procesos que está viviendo el país. Por supuesto que me he juntado con expresidentes de la República, como también muchos constitucionalistas, líderes de opinión. Y esa es nuestra forma de hacer. Creemos que construir puentes y generar escuchas activas es fundamental”, dijo Chahuán a La Tercera PM al ser consultado por este encuentro.

Y agregó que las conversaciones han girado en torno al “estado de situación del país, el proceso constituyente y todos los temas que dicen relación con las preocupaciones y dificultades que está viviendo Chile”.

En RN especulan que Lagos ha estado tentado en salir públicamente por el Rechazo. Sin embargo, creen que se ha visto tironeado por otros sectores de izquierda. Por ejemplo, dicen que la cita de ayer entre él y Presidente Gabriel Boric refleja eso y que se está buscando convencerlo de que apruebe el texto de la Convención. En esa línea, agregan en el partido, que vieron con preocupación ese encuentro porque consideran que se ha convertido en una disputa entre sectores para que el exmandatario se decida entre el Apruebo o el Rechazo.

De hecho, el constituyente del Colectivo Socialista, César Valenzuela, dijo esta martes en La Tercera que “será muy determinante lo que vaya a decir el expresidente Lagos, él le habla a un sector que ha mostrado reticencia con la nueva Constitución”.

Justamente esta mañana se produjo otro encuentro de Lagos, pero ahora con la senadora DC Ximena Rincón. La parlamentaria si bien no ha dicho cómo votará en el plebiscito de salida, ha dado señales hacia el Rechazo: por ejemplo junto a su par Matías Walker propuso bajar el quórum de 2/3 a 4/7 para hacer reformas constitucionales; ha criticado la eliminación del Senado y la semana pasada refirió al borrador de la nueva Carta Magna como “la Constitución de Marcos Barraza (PC)”.

En RN hace tiempo que la directiva tomó la determinación de juntarse con expresidentes para conocer su opinión sobre el proceso constituyente. En esa línea, adicional al encuentro con Lagos, es que en el partido existía la intención de juntarse con Eduardo Frei. Si bien algunas voces de RN afirman que esa reunión efectivamente se produjo en mayo, en el entorno del exmandatario descartan que eso haya sido así. Frei, por otro lado, firmó ayer una carta junto a otros ocho expresidentes de la decé en que pidió “libertad de acción” para el plebiscito.

Si bien Lagos todavía no ha dicho cómo votará en el plebiscito de salida, lo cierto es que algunos interpretan señales hacia el Apruebo. Por ejemplo, en la entrevista en radio Duna -en abril pasado- planteó como urgencia reencauzar la discusión constitucional “para que todos votemos Apruebo”. Y también en el PPD algunos sintieron que el laguismo influyó en que el partido elaborara un documento con compromisos programáticos si es que gana el Apruebo.

Otras voces, en tanto, transmiten que el denominado laguismo, en privado, estaría por el Rechazo. De hecho, el jefe del gabinete del expresidente Lagos, Enrique Paris Horvitz dijo, en entrevista con El Dínamo, que me “me carga el proceso (constituyente), me carga el texto”, pero, de todas formas, añadió que -por su historia- “es posible que termine votando apruebo”.

En medio de todo esto, Lagos se ha desplegado y ha sostenido conversaciones con diversos dirigentes para abordar el proceso constituyente y sus matices. Así ha recibido a constituyentes como Fuad Chahin (DC) y Felipe Harboe (PPD), y a empresarios como el líder de la Confederación de Producción y Comercio (CPC), Juan Sutil.