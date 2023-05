¡Pasapalabra!: Armada, Carabineros, Delegación y Avanzada Presidencial se desentienden de la restricción al público en acto del 21 de mayo en Iquique

Molestos y dolidos estaban el domingo 21 de mayo, los iquiqueños que quisieron presenciar el desfile de la Armada para conmemorar el “Día de las Glorias Navales”. A pesar de ser un evento que siempre está en sus planes, esta vez, no lo pudieron ver ¿La razón? Se restringió el acceso al público general y sólo se aceptó a familiares y autoridades.

La decisión dejó en evidencia una falta de coordinación que, por ahora, nadie quiere asumir. El reclamo de quienes quisieron presenciar la actividad -a la cual concurrió el Presidente Gabriel Boric- la expresó el propio alcalde de la comuna Mauricio Soria: “Es parte de nuestras tradiciones. Pero vamos a reforzarlo nuevamente, si es que hay otra visita presidencial, con la avanzada presidencial, porque obviamente esta es una fiesta cívica”.

El Presidente dijo no haber estado informado de esta decisión, en cuanto a la restricción del público, algo que ya había pasado en 2019, cuando el exMandatario, Sebastián Piñera, participó de la ceremonia. Esa vez también hubo reclamos.

Ahora, el propio Mandatario salió a manifestar su molestia con esta decisión y anunció una “búsqueda” de los responsables de la medida. “Pedí a mi equipo anoche con mucha molestia entender cómo se toma esa decisión, quién toma esa decisión, quién es el responsable de esa decisión y les aseguro que respecto a esa decisión tienen que haber consecuencias”, dijo en entrevista con Radio Nostálgica.

Boric pidió disculpas a los iquiqueños, pues aseguró que él no sabía de esta medida Entonces... ¿Quién sí sabía? La Tercera PM consultó en Carabineros, la Armada, la Delegación Presidencial y también en Presidencia, pero nadie quiso asumir responsabilidad en alejar al público del acto.

En Carabineros señalaron que ellos no habían sido, que la organización no estaba a su cargo. En la institución naval, en tanto, manifestaron que ellos sólo estaban a cargo de la ceremonia, del acto propiamente tal, pero no de establecer los protocolos de seguridad correspondiente, incluso, en los controles de accesos no habían marinos, sino que policías uniformados y personal de civil.

Las miradas en La Moneda

Fuentes de ambas ramas uniformadas apuntaron a La Moneda o la Delegación Presidencial de Tarapacá. Por lo mismo, la consulta fue hacia esas reparticiones.

En la Delegación manifestaron que ellos sólo concurrieron como invitados al evento. Se le cursó una cita al delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, y este concurrió como autoridad. Nada más, advierten desde el organismo gubernamental.

En la rama naval de las Fuerzas Armadas, en tanto, señalan que es la Avanzada Presidencial, la que fija los criterios de seguridad. Carabineros ve los anillos de seguridad, pero no fija quién entra y quién no, por lo tanto, esa decisión -creen- debió venir desde el gobierno, específicamente del equipo de seguridad, pues, advierten, que la Armada nunca ha restringido el acceso al público en este tipo de actividades.

En Presidencia, en tanto, tienen otra versión. Si bien reconocieron que -tal como lo dijo el Mandatario- se está investigando la responsabilidad final de quién coartó el acceso al público, advirtieron que quien debe hacerse cargo es la institución que organizó el acto, es decir, la Armada, pues junto al equipo de “escolta presidencial” aplican el dispositivo de seguridad “estándar”, para la presencia de la máxima autoridad en un acto.

De todos los consultados, ninguno entregó una versión oficial, salvo el alcalde Soria, quien apunta directamente a la Avanzada Presidencial. “La seguridad presidencial es la que toma a cargo todo los protocolos de ingreso y acceso. Tratamos de conversar con la avanzada y le dijimos que era pertinente que fuera mucho más cerca. Entiendo que no fue así y entiendo también la molestia de las personas de que es parte de nuestras tradiciones”, dijo.

En la inauguración del Hospital Comunitario de Huasco, el Presidente evadió ahondar en la situación de la avanzada presidencial:

Las autoridades parlamentarias de la región, también manifestaron su molestia. El diputado Renzo Trisotti (UDI) aseguró que Iquique “no puede tolerar que esta medida se vuelva a implementar, tiene que haber una compensación entre la seguridad de las autoridades y la participación ciudadana”. Por lo mismo ofició a la delegación presidencial de Tarapacá para que informe “formalmente quienes tomaron las decisiones de ampliar los radios de seguridad, cuáles fueron las razones o motivos”, ya que a su juicio la ciudadanía requiere una explicación por lo ocurrido en lo que califica como un día complejo y triste para la ciudad”.

Por su parte el diputado Matías Ramírez (PC), quien pese a destacar que el Presidente visitara la región en esta actividad, sostiene que “efectivamente las medidas de seguridad tal como lo ha dicho fueron muy estrictas y eso impidió que los vecinos y vecinas de nuestra comuna pudieron conmemorar el 21 de mayo como corresponde”. Pese a eso, Ramírez valora “las excusas que ha dado el Mandatario, y lo importante es volver a realzar este tipo de actividad y no quedar en este caso con pequeñeces políticas”.

Por ahora, la búsqueda de quién tomó la decisión final sigue su curso y todos han hecho una especie de ¡Pasapalabra!. Nadie quiere dar un paso en falso, ni asumir una culpa que, por ahora, ya la pagaron los iquiqueños.