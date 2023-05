Los otros coletazos de los “monos peludos”: la dura reprimenda por WhatsApp de Tohá a Piergentili

El malestar de La Moneda con Natalia Piergentili se hizo evidente a primera hora del domingo. Y es que la entrevista de la presidenta del PPD con La Tercera Domingo, aún saca ronchas en Palacio y en el oficialismo.

“Si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30%, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica”, dijo Piergentili, haciendo alusión a los resultados de las elecciones de constituyentes y a las responsabilidades que deben asumir las coaliciones de gobierno al respecto.

Aunque algunos ministros del comité político -como Álvaro Elizalde (Segpres)- dieron a conocer públicamente esa molestia, también existió un reclamo privado de Palacio a la líder del PPD. Fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien además es militante del partido, quien se encargó de expresarle su malestar a Piergentili.

Quienes conocieron de esos intercambios, sostienen que el domingo en la tarde, la jefa de gabinete le escribió un “duro” mensaje por WhatsApp a la timonel PPD. En ese texto, de acuerdo a las mismas fuentes, Tohá “retó” a la jefa de su partido y le reprochó lo ofensivo, que a su juicio, habían sido sus dichos.

La jefa de gabinete también, según transmiten en el PPD, le reiteró que con sus declaraciones la dejaba en una situación compleja en La Moneda debido a que ella es militante del partido.

La Tercera consultó por estos intercambios a Interior, sin embargo, se limitaron a decir que se quedan con lo expresado en las vocerías públicas.

Parte del enojo de la ministra se vio reflejado en una entrevista que concedió este lunes en la mañana, a T13 Radio. “Si uno quiere ocupar la situación de estar como fuerza de gobierno para llevar adelante transformaciones, políticas públicas, proyectos de inversión que toquen a esos sectores importantes que a lo mejor no han votado por nosotros las últimas veces, lo que menos debe hacer son polémicas internas al interior de las fuerzas de gobierno”, manifestó.

Y añadió: “Es particularmente injusto y cruel que se ponga como un obstáculo a lograr propuestas para las mayorías el hecho de que se pone atención a la discriminación que sufren los grupos como las disidencias sexuales”.

Es un hecho conocido la distancia que mantiene Tohá con el PPD. Incluso, antes de asumir en Interior, y cuando se elucubraba que la ministra podía llegar al Ejecutivo dada su cercanía con el Mandatario, en el sector que mantiene el liderazgo del partido asomaban inmediatos reparos por el rol que tomó la actual secretaria de Estado -como extimonel de la colectividad- cuando estalló el caso SQM y su repliegue dentro de la tienda.

De todas formas, Tohá sí mantiene diálogo con el sector que agrupa figuras históricas de la tienda -que se han mostrado contrarios a la dirección de la mesa y definiciones como las dos listas- como Francisco Vidal, Nicolás Eyzaguirre, Domingo Namuncura, entre otros.

Luego de asumir en Interior, la relación tampoco se ha vuelto más fluida. Basta recordar el episodio donde se había designado como canciller a la militante Marta Maurás -cercana a Tohá- y desde la directiva plantearon su desacuerdo. Finalmente, el nombre no prosperó por posibles acusaciones de violencia laboral contra la diplomática y, en cambio, llegó al cargo Alberto Van Klaveren. Nombre que sí dejó conforme a la directiva.

La relación con la bancada PPD-Independiente de la Cámara de Diputados es un punto aparte en las redes de la ministra. Por ejemplo, en la votación del autopréstamo -donde hubo respaldos de los parlamentarios de ese comité, a contrapelo de la postura de La Moneda- Tohá señaló en duros términos que “me siento muy incómoda con esa votación (…). La diversidad no puede ser a costa de perder el norte. Cuando uno está en un proyecto respaldando un gobierno hay una prioridad de lo colectivo que en este caso no imperó”.

Parte de eso también se reflejó en la votación del royalty minero hace algunos días, donde se advirtió riesgo de algunos descuelgues desde esa bancada.

Al interior del PPD, las aguas tampoco están más calmas. El próximo sábado sostendrán el consejo nacional, agendado para definir la fecha de las próximas elecciones internas y así renovar la directiva.

En la instancia, eso sí, podrían abrirse nuevas discusiones: salir del gobierno o redefinir el futuro del partido como colectividad, o iniciar un proceso de federación con el Partido Socialista. Un grupo no menor de militantes de base podría optar por escindir de la colectividad incluso antes de esa definición.

Antes del encuentro de este sábado, este lunes, a las 21.00, la mesa directiva del PPD se reunirá, instancia en la que podría salir a flote esta discusión.

El frente a frente oficialista

“Aquí estamos todos juntitos”, expresó el diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, al salir a dar un punto de prensa colectivo con los otros representantes de oficialismo que asistieron a la reunión del comité político en La Moneda.

Lo acompañaban en esos instantes los presidentes de Comunes, Marco Velarde y del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, además de Piergentili.

La idea de la aparición conjunta era dar una señal de distensión a la polémica ocasionada por los dichos de la timonel del PPD y hacer un llamado a reenfocarse en la agenda del gobierno con miras a las próxima cuenta pública del Presidente Gabriel Boric.

Sin embargo, antes de eso hubo otra instancia en que los partidos esperaban limar asperezas. Esta mañana, distintos dirigentes del oficialismo llegaron hasta la sede de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) para prepararse en conjunto para la cuenta pública. Sin embargo, Piergentili no asistió. Tampoco lo hizo ningún representante del PPD, pese a que el encuentro se fijó el viernes de la semana pasada.

Marco Velarde.

Pese a que ella no estaba -y que el tema en tabla era la cuenta pública-, para los dirigentes oficialistas fue inevitable hacer referencia a sus dichos. El más molesto, de acuerdo a presentes, era Velarde, quien es homosexual. Según quienes estuvieron ahí, él dijo sentirse ofendido por las palabras de la presidenta del PPD.

Más tarde, cuando llegó a La Moneda para ser parte del comité político, Velarde señaló que “ella puede tener su opinión, pero no es la forma de tratar a la lucha LGBTI, al feminismo (...). Está claro que ahora vamos a tener oportunidad de hablar con ella y poder decírselo de frente”.

“Se están haciendo las cosas bien y eso es lo importante, que trabajemos para ello. Y para eso se necesita unidad, no podemos echar a perder el trabajo que está haciendo bien el gobierno con declaraciones, no podemos perder el tiempo en eso (...)”, agregó el presidente de Comunes.

Minutos antes que él, Piergentili hizo ingreso a Palacio en soledad para ser parte del comité político ampliado, pese a que voces del propio Socialismo Democrático, como el diputado socialista Juan Santana, cuestionaron su permanencia en la instancia política.

Consultada por la prensa, ella reiteró que al interior del comité ofrecería disculpas. “Me equivoqué, lo he planteado, he pedido disculpas. He dicho que fracasamos en nuestra apuesta de llevar dos listas para ampliar la base de gobierno , pero no claudico a la idea de que es necesario reflexionar el estado del arte de las izquierdas frente a la sociedad”, indicó.

Piergentili, en todo caso, comenzó a excusarse ayer por la noche. De hecho, eso fue lo primero que hizo cuando comenzó la edición de Tolerancia Cero.

A su ingreso a La Moneda, la timonel del PPD también respondió a los dichos de Tohá. “La ministra del Interior (...) tiene toda la razón en estar molesta respecto de la forma en que yo utilicé el lenguaje (...). Sin embargo, creo que también ayuda a la gestión de gobierno, y lo digo de manera respetuosa y muy humilde, el que reflexionemos respecto de los resultados que venimos teniendo del 4 de septiembre en adelante”, señaló.

Asimismo, se abrió paso a los cuestionamientos que ha habido por la permanencia del PPD en el gobierno, en consideración de que el exministro Francisco Vidal (PPD) deslizó que presentaría un voto político para evaluarlo.

Ante esa opción, la líder del PPD señaló que “yo creo en las definiciones colectivas, tenemos consejo este sábado. Francisco Vidal es un militante como cualquier otro y puede presentar cualquier voto político que estime. Más allá de un voto político, las discusiones se hacen en estos espacios (...). No está en duda y no ha estado nunca en duda la permanencia del PPD en el gobierno, por eso para mí es tan importante aclarar mis dichos”.