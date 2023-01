Paulina Núñez (RN): “Si queremos ampliarnos como coalición hacia el centro, no puede ser a tontas y a locas”

En Antofagasta se encuentra por estos días la jefa de bancada de los senadores RN, Paulina Núñez. Allí, está trabajando con los candidatos para el Consejo Constitucional. Y es que la parlamentaria ha tenido un rol en el proceso constituyente, así como en la designación de los expertos, lo cual dejó una serie de episodios de tensión dentro de Chile Vamos.

El consejo general de RN resolvió un pacto electoral con la UDI y Evópoli, pero dejó la puerta abierta a otra fuerzas. ¿Eso sigue incluyendo al Partido Republicano, o está descartado?

No. Está descartado. Sé que entre los dichos del presidente, Francisco Chahuán, y los del secretario general, Diego Schalper, uno escucha y lee una cierta contradicción. Pero la máxima autoridad de RN es el consejo general y ahí zanjamos que nuestra lista iba a quedar compuesta por la UDI, Evópoli y nosotros. El que republicanos vaya en su propia lista puede arrojar un mejor resultado electoral en vez de que vayamos todos juntos. Si bien hay cosas que defendemos en común, hay otras en las que nos diferenciamos profundamente. Guardar distancias es una decisión correcta. Los pactos electorales tienen que ir cada vez más respondiendo a pactos políticos, en los que hayan bases en común y miradas de futuro.

La relación entre republicanos y Chile Vamos quedó tensa tras las acusaciones constitucionales. ¿Le preocupa?

Tenemos que entender que si bien en nuestro país existen distintos tipos de derechas, no somos oposición entre nosotros. Nos tenemos que distinguir por un tema de principios, pero todos somos oposición al gobierno. Nuestro adversario político son las izquierdas. Si entendemos que podemos cada uno desde sus veredas ejercer este rol opositor, vamos a ser capaces de hablarle a un sector mayoritario en el país y no solo a los electorados que históricamente le ha hablado la UDI, RN y republicanos.

Hasta ahora Amarillos y Demócratas han dicho que no harán pactos electorales con la derecha ni la izquierda. ¿Cómo lo evalúa?

Desde nuestro partido siempre hemos tenido un ánimo de crecer hacia el centro. Si Amarillos o Demócratas están disponibles para un pacto electoral con nosotros, y me refiero a que les demos espacio a sus candidatos para que compitan, yo lo voy a aplaudir de pie. Hay que hacer esos esfuerzos, pero no puede ser una cuestión improvisada donde dirigentes del partido entiendan que ellos sí quieren, y cuando les preguntas públicamente te dicen que por ningún motivo. Tiene que ser una cuestión donde sea una decisión de partido, para que ojalá mañana podamos pensar en una coalición más amplia cuando ellos ya sean partidos constituidos. Estoy pensando en elecciones municipales o parlamentarias.

¿Hasta ahora ha habido un fracaso en no poder incluir a fuerzas de centro? No se han hecho pactos electorales con Amarillos ni Demócratas, y tampoco quedaron sus nombres en la designación de expertos.

Si uno pretende llegar a personas de centro, hay que entender que a esas personas les da lo mismo si eres de derecha o izquierda. Lo que están esperando es que alguien les proponga un proyecto país y le entregue soluciones a sus demandas sociales. Y luego si queremos crecer hacia el centro del punto de vista más político, lo primero que tenemos que hacer es un encuentro programático donde digamos qué tenemos en común. Y luego ampliar la coalición, si hay que cambiar el nombre de Chile Vamos. Pero lo primero que uno tiene que hacer es entender que los pactos electorales tienen fecha de vencimiento, que son las propias elecciones. Si quieres hacer un pacto político no puede ser improvisando, dando un cupo más o un cupo menos. Ni menos uno tan relevante como el de expertos. La ampliación del pacto no puede ser creyendo que si yo nombro a alguien el día de mañana ampliaremos esa coalición. Porque esa teleserie la hemos visto varias veces. Si nuestro objetivo es ampliarnos, eso tiene que producirse no a tontas y a locas o a la vuelta de esquina de una elección.

Se comentaba que usted y la senadora María José Gatica se opusieron a una carta de Amarillos, como la exministra Mariana Aylwin.

La información que tuve fue que, en el caso de la persona que empujaron desde la presidencia y la secretaría general, Mariana Aylwin, ella nunca estuvo disponible para formar parte de la lista de expertos. Si es que Amarillos sí estuvo disponible para llevar alguno de sus nombres, nosotros nunca recibimos formalmente alguna propuesta. Estos eran cupos designados por la bancada de senadores y no por el partido. Además, poniéndome en el caso de que hubiesen estado disponibles a ir con nosotros, creo que en esa instancia de expertos, es importante nombrar a los nuestros. Yo prefiero mil veces ganar y perder con los propios.

¿Qué respondería por las críticas a algunos expertos? Katherine Martorell (RN) tiene un flanco abierto con la justicia, hay gente del piñerismo como Juan José Ossa (RN) y a Hernán Larraín (UDI) se le vincula su pasado con Colonia Dignidad.

Todos los expertos nombrados no son del piñerismo. Si fueron nombrados, lo fueron por los partidos y eso lo quiero dejar en claro. Quisimos marcar la mixtura en la experiencia de cada uno. Para mí es tan relevante alguien que se ha desenvuelto en el mundo de la academia, como alguien que le ha dedicado su vida a lo público y a la política. Vamos a necesitarlos a ambos. No tengo ninguna duda de que Juan José Ossa, Teodoro Ribera o Katherine Martorell van a servir de puente entre los expertos para tener un texto que nos una. Respecto de los cuestionamientos, nosotros los tuvimos en vista obviamente al momento de nombrarlos.

El caso de Martorell es el que más se cuestiona y se alerta por cómo puede afectar la investigación de la justicia en el futuro.

Sí, pero eso sabemos cómo partió. Es una empresa que al no quedar dentro de una licitación presenta estos antecedentes. Está en sede judicial y cada uno de nosotros, incluso el Senado completo, lo tuvo a la vista y para mí al menos hay una cuestión que tiene que resolverse ahí.