Piden “cumplir la palabra”: UDI envía oficio a Marcel tras firma de Ahumada a side letters del TPP11 sin pasar por el Congreso

Un oficio de dos páginas dirigido al ministro de Hacienda, Mario Marcel, ingresaron hoy al Congreso parlamentarios de la UDI con el objetivo de pedirle explicaciones al jefe de la billetera fiscal.

Los diputados Guillermo Ramírez (quien asumirá como jefe de bancada el 11 de marzo), Cristián Labbé y Cristhian Moreira son quienes suscriben al escrito y quieren que Marcel explique por qué el gobierno firmó cartas laterales (side letters) en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), el que entró en vigencia esta semana.

Esto luego que la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) -que encabeza el subsecretario José Miguel Ahumada- informara este martes que, el pasado viernes 17 de febrero, Chile firmó, a través de Ahumada, una carta bilateral con Nueva Zelanda “que deja de sin efecto el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado contenido en el CPTPP”.

El tema generó revuelo entre algunos legisladores de la oposición y también del oficialismo debido a que el documento se firmó sin pasar previamente por el Congreso, como había indicado el gobierno que lo haría.

“Durante el mes de septiembre de 2022, el Presidente de la República, S.E. Gabriel Boric Font, en conjunto con el ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, participaron en un desayuno ofrecido por la American Society (AS) – Council of the Americas, donde anunciaron que si el proyecto del TPP11 era aprobado por el Senado en segundo trámite, presentarían un proyecto por separado respecto a las cartas bilaterales que buscaría firmar nuestro país, argumentando que dicha posición sí era parte del programa de gobierno”, parte señalando el oficio de los parlamentarios de la UDI.

Así, de hecho, citan una declaración del secretario de Estado, del 22 de septiembre del año pasado, en la cual indicó que “el gobierno va a ver por separado el tema de las cartas laterales, porque eso también requiere legislación (y otro proyecto de ley). Ese es un tema que está en el programa de gobierno y confiamos que vamos a tener el apoyo de todos los partidos que forman parte de la coalición, independiente de la votación que hayan tenido respecto al tratado”.

En esa oportunidad, Marcel añadió: “El gobierno no va a entorpecer ese proceso (legislativo)”.

Así, en el documento solicitan “remitir a esta Cámara toda la información relacionada con los motivos que se tuvieron a la vista para excluir al Congreso Nacional de la discusión de las cartas bilaterales, como también si dicha decisión fue consensuada al interior del gobierno o más bien responde a una medida particular del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada. Asimismo, solicitamos informar cuáles serán los mecanismos de discusión para las futuras side letters, en consideración del compromiso adoptado por el gobierno”.

Entre algunos parlamentarios hay malestar primero porque consideran que el Ejecutivo se saltó el Congreso, estiman que no se cumplió la palabra y porque jurídicamente, agregan, no correspondería firmar sin antes que se legisle.

“Acá se está provocando una situación absolutamente irregular, las side letters son materias distintas que deben ser conocidas y aprobadas por el Congreso. No es menor que el gobierno quiera sustraer controversias bilaterales con algunos países y no pretenda contar con la aprobación del Congreso”, sostuvo Ramírez, mientras Moreira indicó que “vamos a citar al ministro de Hacienda y a la ministra de Relaciones Exteriores a la comisión para los efectos de que aclaren las distintas posiciones que hay al interior de estas carteras”.

En el oficialismo, por otro lado, el excanciller José Miguel Insulza (PS), tras conocerse la información de la Subrei, indicó a Ex-Ante que “creo que no es facultad propia del subsecretario [firmar]. No sé si estaba facultado por el Presidente o por la canciller para suscribir estos documentos. Yo sé que la canciller había dicho y ha sostenido todavía que las gestiones de esos documentos van a ser pasados por el Congreso, en todo caso”.

En medio del revuelo que ha causado el tema, el subsecretario Ahumada precisó el asunto ayer, en entrevista con CNN Chile. “En el marco del acuerdo CPTPP, nuestro gobierno ha sacado una estrategia de cartas laterales. Por ejemplo, con Nueva Zelandia tenemos una carta que busca suspender el capítulo referido a los mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y Estados dentro de este acuerdo”, dijo.

Y, además, aclaró: “Por supuesto, esta carta pasará por el Congreso, aunque la forma y el tiempo va a ser informado en su debido momento”.

“Plenos poderes” a Ahumada

Sobre si Ahumada corrió con colores propios o si fue mandatado por la canciller Antonia Urrejola, en la Subrei indican que la ministra le entregó “plenos poderes” al subsecretario para que concurriera con su firma, representando al gobierno. Así, descartan de plano que haya sido una decisión sin consultar.

Así, agregan que esta delegación de plenos poderes se hace en virtud del artículo 7 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y que en el artículo 28 de la Ley 21.080, sobre modernización de la Cancillería, se establece que “corresponderán a la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, entre otras funciones...cumplir las funciones que el ministro de Relaciones Exteriores instruya o delegue al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales”.

El TPP11 es un tema que, desde el primer momento, generó diferencias al interior de las coaliciones de gobierno del Presidente Gabriel Boric. Su alianza base -Apruebo Dignidad- siempre ha estado en contra de ese tratado y, por lo mismo, como parte del programa de gobierno impulsaron las denominadas side letters.

La promoción de estas, de hecho, generó diferencias dentro del propio Ejecutivo, especialmente entre Ahumada y Urrejola. Fue el 20 de octubre cuando la Canciller desautorizó al subsecretario públicamente, quien era uno de los principales promotores del tema. “Yo no creo que logremos mucho”, dijo en Vía X al ser consultada por la cantidad de países con los que calculaba que se podría llegar a acuerdo en las cartas laterales.

Pero no fue la única diferencia entre ambos, pues el 13 de octubre una vez aprobado el tratado en el Congreso Nacional, Ahumada sostuvo que la negociación por las side letters podía extenderse incluso hasta el 2023, lo que luego fue negado posteriormente por Urrejola, quien puso como plazo final para la negociación a finales de 2022. “A fin de año se depositará el Tratado TPP11, exista o no cartas bilaterales”, sentenció Urrejola.

En todo caso, de los otros 10 países que firman el TPP11, solo los tres aceptaron suscribir las side letters: Malasia, México y Nueva Zelanda, lo que dio cuenta de la fallida estrategia en esta materia.