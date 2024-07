Pío Nono: Testigo declara que excarabinero Sebastián Zamora buscaba realizar “una acción de agarre” y no empujar al manifestante

Este viernes concluyeron las presentaciones de la defensa del excarabinero Sebastián Zamora, quien está siendo juzgado por la Fiscalía Centro Norte por el homicidio frustrado de un manifestante en un hecho ocurrido el 2 de octubre de 2020, en medio del estallido social.

La audiencia, en el Séptimo Juzgado de Garantía, comenzó algunos minutos pasadas las 9.00 con la exposición del exfuncionario de la Policía de Investigaciones, Gilberto Loch, quien realizó un informe pericial encargado por la defensa de Zamora.

Fue el jueves cuando Loch comenzó con su relato tras las declaraciones de la médico forense de la Universidad de Chile, Carmen Cerda. En esta ocasión, Loch fue interrogado por cerca de una hora y media por la fiscal Ximena Chong, quien cuestionó en varios puntos el informe realizado por el expolicía.

Por ejemplo, la persecutora reprochó que en el informe haya participado un yerno de Loch, así como también criticó la falta de “links” con las entrevistas y noticias incorporados en el texto.

“Usted me cuestiona lo que ni siquiera hizo la fiscalía”, se defendió el perito. Con todo, Chong puso en duda el hecho de que Loch, firmante del informe junto a otro ex PDi, Carlos Alarcón, no dominara el manejo de elementos técnicos en el trabajo, como la utilización de Adobe Premiere.

“Mi rol es otro”, le retrucó el exfuncionario policial.

Dado el intercambio, Loch no escondió su molestia respecto de las consultas de la persecutora. “Es vergonzoso que el único peritaje pericial que existe...”, alcanzó a decir al momento en que fue interrumpido por la jueza presidente del tribunal Patricia Brundl.

Declara profesor de educación física

Pasado el mediodía, fue el turno del último perito de la defensa: el profesor de educación física, Pedro Esteban Pavez (42). El profesional, oriundo de Arica, señaló que lleva 15 años ejerciendo en su profesión y que se ha dedicado a trabajar en distintas instancias deportivas, como el rugby, el judo y la marcha.

Luego del hecho del 2 de octubre, Pavez hizo un posteo con un análisis del cruce que hubo entre Zamora y el manifestante. En ese comentario, publicó dos fotos de rugbistas con acciones similares.

El profesor dijo que, analizando el “gesto motor”, no se apreciaba que Zamora haya realizado una acción de empuje, sino que lo que intentó hacer fue tomar al manifestante. “La acción de empujar no se observa y se observa un agarre”, dijo.

Argumentó, en ese sentido, que cuando una persona busca empujar, los brazos comienzan cerca del cuerpo para luego extenderse. Para empujar “me acerco con mi brazo proximal lo más cerca de mi cuerpo, con el tronco hacia adelante. Y siempre voy a usar mi lado más hábil”. En cambio, dijo, en el caso de Zamora se aprecia su brazo derecho, su lado hábil, extendido. Además, recalcó, Zamora bajó la cadera para frenar la carrera.

Por último, Pavez dijo que no recibió pago por realizar el informe, el cual fue incluido en la pericia de Loch.

De acuerdo al cronograma del juicio, el lunes se realizará un receso para continuar el martes con los alegatos de clausura de la fiscalía. El miércoles se esperan los alegatos de clausura de la defensa, el jueves las últimas réplicas y el viernes el tribunal debería entregar el veredicto de uno de los casos más mediáticos del estallido social.

Diputada Chiara Barchiesi asiste al juicio para apoyar a Zamora

La diputada del Partido Republicano Chiara Barchiesi asistió por tercera vez al juicio para mostrar su apoyo a Zamora, quien es parte de su equipo de asesores hace más de un año.

Barchiesi se hizo presente en las dos primeras jornadas de juicio, momento en que criticó la labor de la fiscal Chong. “Es una declarada enemiga de Carabineros”.

Luego, en diálogo con La Tercera, manifestó: “Aproveché de venir. Hoy día no tenemos sesión en el Congreso Tengo reunión a las 11.00 en la Fiscalía Nacional con el fiscal Eugenio Campos que es director de la Unidad Anticorrupción. Voy a entregar antecedentes respecto de irregularidades en traspasos en el marco del caso Convenios por parte del gobernador regional de Valparaíso. Así que aproveché que estoy en Santiago para venir a acompañar a Sebastián”.

Se mostró conforme a cómo se ha desarrollado el juicio hasta ahora. “Hemos vistos testigos de la fiscalía que terminan a poyando a Sebastián. Espero que se siga desarrollando con tranquilidad, con normalidad, que se transparente y que se haga justicia. Creo que poco a poco la justicia y la verdad en Chile le han ido ganando a la mentira y a la ideología. A mi parecer, esto ha sido una persecución ideológica en contra de Carabineros”, sostuvo la congresista.

Por último, manifestó su crítica a la fiscal Chong. “Eso está acreditado. Ella tiene publicaciones. Tiene un cuadro en su casa que dice A.C.A.B. Tiene publicaciones. Su hijo habría sido parte de la primera línea, tenía publicaciones en redes sociales. Está súper acreditado que es una mujer que odia a Carabineros de Chile (…). En un momento en que los chilenos queremos más seguridad, nos gustaría que los fiscales se dediquen a perseguir a delincuentes y no perseguir a Carabineros”.

Para la parte final, a la audiencia también llegó el excarabinero Claudio Crespo, quien está como imputado en otra causa de la fiscal Chong.