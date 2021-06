“Plan recuperación”: directiva electa de RN busca que renunciados parlamentarios vuelvan al partido

Apenas el senador Francisco Chahuán resultó electo como presidente de partido en las internas del 19 de junio, el diputado Diego Schalper -en su calidad de secretario general de la colectividad- inició una delicada misión: abrir el diálogo con los parlamentarios que renunciaron a la colectividad para convencerlos de retornar a las filas del partido.

Así, Schalper ha tendido puentes con los diputados Cristóbal Urruticoechea, Harry Jürgensen, Bernardo Berger y el senador del Maule, Juan Castro, todos quienes se fueron con diferencias con la colectividad, algunos alegando cambios en los principios del partido que bajo la dirección de Mario Desbordes tuvo un giro más liberal y abiertas disputas con uno de sus fundadores: Andrés Allamand.

Urruticoechea renunció en octubre del 2020 acusando que “la diversidad está debilitando y destruyendo a RN”; Jürgensen se fue en noviembre de ese mismo año alegando que la tienda de Antonio Varas “dejó de ser un partido ordenado” con parlamentarios que “votan de cualquier forma” proyectos como el del retiro del 10%; Berger se alejó por la misma fecha acusando hostigamiento en su región, mientras que Castro en marzo de este año se alejó lamentando que el partido “no ha tenido la fuerza ni los pantalones” para poder recalcarle al Presidente Piñera sus errores.

Lo que se ha denominado como “plan recuperación” busca que los dirigentes vuelvan, ahora que el partido marca un giro más conservador con la nueva directiva, en contraposición a la conducción de Desbordes que durante su gestión, por ejemplo, fue uno de los primeros en el sector en apoyar la idea de un primer retiro de fondos previsionales.

Schalper explica que este plan “busca apuntar a mucha gente que ha renunciado al partido, que lamentablemente se ha sentido desafectada y que siente que con esta nueva directiva podría volver a entusiasmarse, a algunas autoridades del partido que también les ha pasado lo mismo. Y también el caso de gente cuyas fichas, que creían ser militantes y no lo son. Gente que en los proceso de empadronamiento alguna cosa pasó que no son militantes”.

El plan contempla reencantar a los que se han ido con medidas como promover instancias de participación con enfoque en el tema digital, la creación de audiencias Zoom para hablar con autoridades de RN en que se informe de temas de contingencia, y la creación de un acto público donde ingresen a militar jóvenes como dirigentes universitarios y también captar a exdirigentes universitarios y secundarios.

Y si bien están en plenas negociaciones, algunos de los parlamentarios renunciados reconocen interés. Otros se muestran más cautos ante la posibilidad.

Por ejemplo, Urruticoechea quien dice que volver a militar “es una alternativa ¿por qué no? Puede ser desde ahí o desde una bancada más pequeña, pero poderosa en unión, en ideales, en sentido común, que no decaiga ante la presión separatista y sectaria de la izquierda, que se enfrente a la izquierda sin miedo a nada ni a nadie”.

Mientras que Jürgensen y Castro están más alejados de la idea. El primero dice que “volver a la militancia está completamente descartado. En estos momentos de mi vida política me siento mucho más cerca del Partido Republicano que de RN”, mientras que el segundo añade que “uno nunca puede cerrar las puertas. No tengo tanto interés. No me hace ni mejor ni peor estando en la militancia. Han conversado conmigo. Les interesa mucho que uno vuelva”. Berger en tanto, no respondió las consultas de este medio.

Sin embargo, cualquier regreso a RN, dicen en el partido, estaría programado para después de las elecciones en noviembre, ya que la “Ley Antidíscolos” establece ciertos plazos legales que impedirían que los parlamentarios pudieran militar y volver a inscribirse como candidatos de esa colectividad. “Ahí hay una dificultad con la Ley Antidíscolos, pero también es gente que ha manifestado interés en volver a formar parte del partido”, dice Schalper.

En el partido sacan cálculos sobre qué incentivos se les puede ofrecer para que vuelvan y, de esa manera, alejar la posibilidad de que se alleguen a Republicanos de José Antonio Kast, que estaba sondeando tanto a Jürgensen como a Urruticoechea para integrarlos en sus filas.

Sobre esto, el dirigente de la colectividad José Manuel Rojo Edwards le baja el perfil y dice que “veo muy bueno para RN que se haya ido Mario Desbordes que le hacía un mal tremendo al partido, y también un mal a la política chilena y yo creo que cualquier cosa le hace bien desde el centro a la derecha es bueno para las ideas que defendemos en conjunto”.