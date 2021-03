Senador Juan Castro Renuncia a RN con duras críticas al partido: Tienda lo acusó de estar “pocas veces de acuerdo con la agenda legislativa de Chile Vamos”

El senador por la Región del Maule, Juan Castro presentó su renuncia a Renovación Nacional (RN) con duras críticas al partido.

El parlamentario - que fue elegido como independiente por el cupo de la tienda- aseguró que “hace tres años ingrese a RN con un sentido, trabajar por el bien del país, esperando que como partido nos íbamos a reunir, los senadores, el comité político e íbamos a trabajar en las buenas leyes, que vayan en beneficio de todos los chilenos, pero también seriamos una contraparte del Presidente de Chile, al cual nosotros elegimos, para decirle cuando el cometa errores o cuando tenga aciertos, lo que nunca ha ocurrido”.

En ese sentido apuntó sus dardos al partido presidido por su par en el Senado, Rafael Prohens.

“He decidido renunciar a Renovación Nacional, porque llevo tres años como militante y durante esos tres años, nunca hemos tenido una reunión, para analizar primero, cómo está trabajando el Presidente de la República, si las medidas que está tomando, son buenas o malas y hoy día todo Chile sabe que el país se está destrozando y pasando un mal momento y el Presidente no hace absolutamente nada por establecer el orden público”, dijo.

Y que el partido “no ha tenido la fuerza ni los pantalones para poder decirle al Presidente los errores que está cometiendo”.

RN: “Pocas veces estaba de acuerdo con la agenda legislativa de Chile Vamos”

Conocida la renuncia de Castro, la respuesta desde RN no se hizo esperar. Mediante un comunicado, firmado por el presidente de la tienda, Rafael Prohens, y el secretario general, José Miguel Arellano, se señaló que “lo primero es lamentar esta renuncia y agradecer por los años en que Juan nos acompañó en el partido”.

“Nuestro interés, como colectividad, es crecer permanentemente no sólo en número de militantes, sino que también en la cantidad de personas que creen en nuestros valores y principios y están disponibles para defenderlos y promoverlos en la actividad pública. No obstante, por lo expresado por el senador Castro al momento de su renuncia y a partir de los hechos de los últimos meses, esto no estaba ocurriendo en su caso”, agregaron.

En ese sentido, señalaron también que “es evidente que en su rol de parlamentario pocas veces estaba de acuerdo con la agenda legislativa de Chile Vamos. No sólo eso, contrario a las definiciones que democráticamente había tomado RN y nuestra coalición, se encontraba apoyando a varios candidatos a alcalde fuera de pacto en la región de El Maule”.

“Con estos hechos a la vista, creemos del todo adecuada la decisión del senador Castro de renunciar a la militancia, pues en RN tenemos principios y valores que son de carácter permanente, al igual que otras obligaciones, como la de lealtad para con nuestros comilitantes y las decisiones soberanas del colectivo”, cerraron.