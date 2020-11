Diputado Bernardo Berger renuncia a RN acusando “hostigamiento y persecución” en Los Ríos

“Por más de 25 años he sido militante de Renovación Nacional. Varias veces concejal, alcalde y parlamentario, y en todas he llevado triunfos y orgullo a nuestra tienda política. He sido protagonista activo de la historia de este partido; disciplinado, reconocido promotor de la unidad de nuestras filas, y siempre me he sentido férreamente conectado a los principios y valores que inspiran nuestra carta fundacional”.

Así comienza la carta que el diputado de Renovación Nacional (RN), Bernardo Berger, envió durante las últimas horas a Rafael Prohens para oficializar su renuncia al partido.

En la misiva el parlamentario da cuenta de una serie de hechos que estarían ocurriendo en su región de Los Ríos y que lo motivaron a adoptar esta decisión.

“He sido observante de una serie de hechos que se han vuelto un modus operandi en las filas dirigenciales de mi región, al punto que hemos perdido valiosos líderes que, cansados del hostigamiento, la persecución y las puertas en las narices, han dado el paso al costado, abandonando cargos y filas”, aseguró el parlamentario.

Así mismo, el ahora ex RN denunció que “de más de 4 mil militantes, pasamos a apenas poco más de mil. En dos años, después de haber sido la mayor, hoy somos de las menores fuerzas políticas de Los Ríos. Y la directiva regional es la gran ausente en la mesa del comité político”.

“La falta de liderazgo regional nos ha convertido, al poco andar, en un partido desconectado del gobierno, sin opinión en los grandes temas ciudadanos. Perdemos militantes, decepcionados ante las malas prácticas, el matonaje, las decisiones verticales de espalda a las bases. Son formas de actuación que se repiten a vista y paciencia del funcionamiento irregular, o derechamente la ausencia, de instancias internas de control y participación”, complementó.

El diputado agregó que “personalmente he sufrido en carne propia, una y otra vez, la falta de deferencia, de tino y de consideración hacia mi persona y el cargo que ostento; he sido incluso sujeto de cuestionamientos públicos gratuitos, provenientes de dirigentes de mi propio partido, que con ello ponen en riesgo las ya deterioradas pocas confianzas y la estabilidad política de nuestra tienda. No obstante, me he mantenido siempre respetuoso de las instancias internas y he dejado obrar, con la esperanza infructuosa que nuestras autoridades se den cuenta de los errores y enmienden el rumbo”.

“Sin embargo, y al cabo de estos años, me he convencido, desgraciadamente, que las cosas no van a cambiar, y con las confianzas seriamente lesionadas. Esta situación me lleva a la largamente meditada decisión de renunciar a Renovación Nacional, decepcionado de la falta absoluta de voluntad para remediar el rumbo de parte de quienes, con una deficiente conducción, nos han llevado al estado de cosas en que estamos hoy en Los Ríos”, cerró Berger.

Prohens: “En RN no hay ni conservadurismo ni revolución, solo renovación”

En tanto, el presidente de Renovación Nacional, Rafael Prohens, reaccionó a la renuncia de Berger, así como también a la salida de los diputados Harry Jürgensen y Cristóbal Urruticoechea, oficializada ya hace algún tiempo.

El timonel informó que “los parlamentarios han tenido la deferencia de comunicarme todas sus inquietudes antes de sus renuncias, las que han sido analizadas por ya largo tiempo. He conversado con ellos, sin embargo, como presidente de RN debo aceptar sus decisiones, aunque no las comparta”.

Agregó que “ellos mismos han divulgado, sus razones son más bien por diferencias a nivel regional o hacia el interior de la bancada de diputados que – en palabras de ellos – se han salido de la línea del partido, en momentos determinados”.

Para concluir que “en RN no hay ni conservadurismo ni revolución, solo renovación”.