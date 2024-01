“Por ahora está entre paréntesis”: Los detalles del encuentro del Papa Francisco con Milei en el Vaticano y la advertencia sobre el posible viaje a Argentina

Abierto al diálogo y sin rencores por los duros dichos de campaña. Así se mostró el Papa Francisco, el máximo jerarca de la Iglesia Católica, sobre la pronta reunión con el Presidente de Argentina, Javier Milei, quien asistirá el 11 de febrero al Vaticano con motivo de la canonización de la beata María Antonia de Paz y Figueroa, Mamá Antula. Será el primer encuentro entre el Pontífice y el mandatario transandino, que lo denostó en el pasado para luego disculparse, y si bien aún no se pone en marcha la planificación oficial de un viaje a Argentina, el Papa volvió a mostrar sus deseos de visitar a su país natal después de 10 años sin regresar.

En una extensa entrevista con el diario italiano La Stampa publicada este lunes, el Papa explicó que su eventual regreso “por ahora está entre paréntesis”, ya que “la organización de la visita (a Argentina) aún no ha comenzado”. Jorge Mario Bergoglio, nombre del jesuita que dirige a la Iglesia Católica, tuvo palabras conciliadoras para el mandatario argentino, asegurando que no se sintió ofendido por los duros ataques proferidos por Milei, de religión católica, pero que transita hacia el judaísmo.

El Papa Francisco saluda a la gente a su llegada a una reunión con empleados y directivos de la televisión católica TV 2000 y Radio inBlu, en el aula Pablo VI del Vaticano, el 29 de enero de 2024. Foto: Reuters

La primera reunión oficial entre el Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y el economista libertario se dará en febrero, cuando Milei llegue a la Basílica de San Pedro para la canonización de Mamá Antula, momento en que será declarada como la primera santa argentina.

“El 11 de febrero vendrá a la canonización de Mamá Antula, fundadora de la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires. Antes de las canonizaciones es costumbre el saludo con las autoridades en la sacristía”, señaló el Papa Francisco a La Stampa. María Antonia de Paz y Figueroa ya había sido beatificada en 2016.

Luego, apelando a abrir el diálogo, agregó: “Y después sé que (Javier Milei) ha pedido cita para un coloquio conmigo: he aceptado, así que nos veremos. Y estoy listo para iniciar un diálogo con él -palabra y escucha-, como con todos”. Dicha cita tendrá a lugar el 12 de febrero, en el Palacio Apostólico.

La ineludible pregunta sobre si se había sentido ofendido por las palabras que en campaña y en años anteriores el economista libertario había proferido en su contra, también fue abordada por el Papa Francisco, quien respondió que “no”, ya que “las palabras en campaña electoral van y vienen”. En diciembre del año pasado ya se había referido al respecto en televisión mexicana, puesto que el mandatario había tachado de “imbécil” al líder de la Iglesia Católica, además de llamarlo “el representante del maligno en la Tierra”.

Superado el impasse, renovó sus intenciones de viajar a su país natal, el que no pisa desde que sucedió a Benedicto XVI, el 13 de marzo de 2013. Aún no está decidido si se hará, considerando la apretada agenda para este 2024, que incluye una larga lista de destinos. “Uno es Bélgica. Otros Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, en agosto. Después está la hipótesis de la Argentina, que, sin embargo, tengo por ahora ‘entre paréntesis’; la organización de la visita aún no ha comenzado”, explicó. “Con lo que respecta a Italia, iré a Verona en mayo y a Trieste en julio”.

A mediados de enero el Pontífice reafirmó su intención de visitar Argentina en “Che tempo che fa”, un popular programa italiano de entrevistas televisivas, donde dijo al periodista Fabio Fazio que, si bien es un “momento difícil para el país”, mantiene “en programa la posibilidad de hacer un viaje en la segunda parte del año, porque ahora hay un cambio de gobierno, hay cosas nuevas y yo también tengo otros compromisos”. “Quiero ir allí”, repitió. Uno de los problemas del potencial viaje es su reducida movilidad producto de problemas de salud, donde en repetidas ocasiones ha requerido de asistencia, y un viaje a Argentina incluiría potencialmente una visita a Uruguay, con viajes largos y caminatas arduas.

El Papa Francisco observa el pesebre durante una audiencia general semanal, en el Vaticano, el 13 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

El Papa Francisco, el primer pontífice de la región, ha visitado Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Colombia, Chile, Perú y México durante sus más de 10 años de papado. Sin embargo, no ha vuelto a pisar a su natal Argentina en ese período.

Relación compleja

La relación entre Javier Milei y el Papa Francisco no se inició de la mejor manera. Al contrario, previo a su victoria en el balotaje, en noviembre de 2023, el historial mostraba una serie de agravios tanto desde su parte, como de su equipo político. Una de las más graves ocurrió en el acto de cierre de campaña presidencial, donde el economista Alberto Benegas Lynch, reconocido como uno de los mentores del mandatario, llamó a romper relaciones con el Vaticano si lograban, como ocurrió, llegar a la Casa Rosada.

“Creo que habría que iniciar lo que hizo (el expresidente Julio Argentino) Roca, que es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario”, planteó el economista, mientras cientos de seguidores libertarios lo aplaudían.

Otros hechos estuvieron protagonizados por el propio Javier Milei. En 2020, antes de llegar a ser diputado nacional, aseguró que el Papa Francisco era un “imbécil”. En línea con su mirada económica, planteó que el apoyo de Bergoglio al pago de impuestos como una forma de lograr “una sociedad justa” era un error. “Siempre parado del lado del mal”, sentenció.

Pero sus dichos del pasado no fueron los únicos. Tras imponerse en las primarias de agosto de 2023, concedió una entrevista a Tucker Carlson, el periodista y expresentador de Fox News. Allí, Milei volvió a disparar contra el Pontífice al asegurar que este “tiene afinidad por los comunistas asesinos” y que, según él, viola los Diez Mandamientos al defender la “justicia social”.

El Presidente de Argentina, Javier Milei, asiste a la 54ª reunión anual del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, el 17 de enero de 2024. Foto: Reuters

El tono lo bajó durante un debate presidencial contra el exministro de Economía Sergio Massa, donde dijo estar dispuesto a pedir perdón por sus previos dichos. Tras ganarle al candidato peronista, recibió un llamado del propio Papa Francisco a modo de felicitación, marcando un giro en la retórica del economista libertario.

“Su presencia contribuirá a la deseada unidad”, dijo el ya electo mandatario sobre la posibilidad de una visita oficial del Papa a Argentina. Según el diario Ámbito Financiero, Milei incluso le envió una carta firmada de puño y letra, la que fue remitida por canales diplomáticos al Vaticano. “Sería una buena oportunidad para cerrar algunas diferencias”, dijo a radio La Red tras mandarla. “Creo que debe tener una agenda ligeramente más complicada que la mía, pero espero que pueda venir”, añadió.

Otra polémica surgió por el nombramiento del nuevo secretario de Culto de la Nación, el exdiputado Francisco Sánchez. De hecho, nada más asumir pidió disculpas al Papa por haber dicho que nunca hubo un líder de la Iglesia que “haya hecho tanto daño”, así como a distintos credos que se sintieron ofendidos por palabras vertidas en el pasado por el político del PRO, de Patricia Bullrich, la actual ministra argentina de Seguridad.

Mientras la comunidad judía criticó que en una entrevista Sánchez habló del “sionismo internacional” de forma despectiva, sin que este lo corrigiera, en la comunidad musulmana hay desazón por haber hablado de “las hordas del islam” cuando condenó el ataque de Hamas a Israel, en octubre pasado. El único respaldo explícito llegó de comunidades evangélicas, detalló La Nación.

“Me siento obligado a llevar tranquilidad a quienes no me conocen y lo primero que se enteran de mí son manifestaciones que, en algunos casos, fueron sacadas de contexto. En otros casos son reales y fueron errores míos. Por ejemplo, lo que expresé sobre el Santo Padre fue un error. Me lo ha señalado mi propia familia y me arrepiento. Otras expresiones fueron sacadas de contexto y pareciera que el nuevo secretario de Culto es una persona con una visión negativa sobre otras religiones, cosa que no es así. Siempre generé vínculos para promover el diálogo y llevar tranquilidad. El gobierno busca el diálogo con todas las religiones”, dijo en entrevista al mismo medio.