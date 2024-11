Por cielo y tierra: paros sindicales en aeropuerto y Turbus mantienen en vilo el transporte de pasajeros en el país

En medio de la movilización de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en los principales aeropuertos nacionales que obligó a suspender más de 80 vuelos durante este miércoles, como si fuera poco durante la tarde de la misma jornada el Sindicato Nº 2 de Turbus, que agrupa a 400 choferes y auxiliares de buses, anunció el inicio de una huelga a contar de la medianoche al no llegar a acuerdo en medio de su negociación colectiva.

Esto suma una preocupación más al Ejecutivo, donde ya durante la semana pasada estaban inquietos debido a la afectación en el servicio de aviación y pasajeros. Incluso el jueves pasado, por ejemplo, el tema escaló a La Moneda y se discutió por los jefes de gabinete que componen el Ministerio de Interior y el del propio Presidente Gabriel Boric. Todos ellos ahora miran de reojo lo que está pasando con los terminales de buses.

La empresa de buses señaló mediante un comunicado que “pese a que en los últimos años la actividad del transporte interurbano de pasajeros ha sido impactada por continuos aumentos en los gastos de operación, tales como el alza en el precio de los combustibles, el incremento en el valor de los repuestos y mayores costos de la mano de obra, además del complejo escenario económico del país, Tur Bus destaca que sus conductores interurbanos, involucrados en esta negociación, tienen remuneraciones brutas que superan en un 30% el promedio de mercado”.

En respuesta, desde el gremio dijeron que “en conformidad al artículo 355 del Código del Trabajo, una vez terminado el periodo de mediación sin acuerdo entre el Sindicato y el Empleador, debe iniciarse la huelga el día siguiente, al inicio del primer turno”. De esta forma, aseguran, a partir de este jueves 14 de noviembre la relación laboral de cada “trabajador con su empleador queda suspendida”.

“En el caso de los tripulantes que se encuentren en trayecto a esa hora, deberán terminar sus servicios en el terminal de Turbus más cercano, dejando el bus estacionado, avisando a los pasajeros que dicha circunstancia era conocida por el empleador”, agregaron.

Durante la mañana de este jueves, Transporte Informa indicaba a través de su cuenta de X que los buses interurbanos en el Terminal Alameda estaban teniendo complicaciones debido al bloqueo del acceso al terminal por la huelga sindical. Algo que mantenía en alerta a Carabineros debido a que esta situación podía repetirse durante el día.

Mientras tanto, el presidente del Sindicato N° 2 de Turbus, Rodrigo Vásquez, indicó en diferentes instancias que cuando terminó una mediación voluntaria con la Dirección del Trabajo las cosas comenzaron a complejizarse. Según afirmó, a los conductores se les ofrece un aumento de $15.750 y a los auxiliares de $1.900. “Es una burla entendiendo la situación país y cómo ha subido la vida”, expresó.

En particular, este sindicato entrega servicios especialmente hacia el norte del país, por lo que podría verse afectado ese sector con la falta de conectividad.

Según pudo recabar este medio, en el Ministerio de Transportes no se entrometen con este tipo de situaciones debido a que no está bajo su jurisdicción por su calidad de privados, por lo que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) debería referirse a los atrasos y respuestas que deberá dar la compañía por la huelga que impacta a los pasajeros. Frente a eso, desde Sernac indican que, por ahora, no se involucrarán.

Pero, como sea, lo que no se puede desconocer es que este nuevo escenario ha provocado múltiples atrasos en los trayectos que realizan diariamente los pasajeros que acuden al Terminal Alameda, sumando lo que pasa en Arturo Merino Benítez, ambos en la Región Metropolitana.

Medidas de mitigación

Desde Turbus informaron a través de sus canales oficiales que “algunos servicios están afectados” a raíz de esta huelga, por lo que los clientes que se verán perjudicados serán avisados por WhatsApp sobre si se reprograma o se suspende su viaje.

Además ofrecieron cambios de fecha sin costo y devoluciones para quienes se vean complicados.

Mediante un comunicado, aseguraron que “en cuanto a los efectos que esta huelga tendrá en sus operaciones, la empresa sostiene que algunos servicios disminuirán su frecuencia”.

Junto con ello indicaron que el sindicato en cuestión es una de las ocho agrupaciones que existen dentro de la empresa y representa el 13% de los colaboradores.

Y mientras todo esto ocurre con los buses, en la situación de los aeropuertos, si bien este jueves no ha sido caótica como el miércoles debido a que se pausó la movilización para analizar nuevas propuestas, para esta tarde hay agendada una reunión con el equipo de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, la Dirección de Presupuestos (Dipres) y las cuatro asociaciones para buscar salidas. Si no hay humo blanco, se evalúa repetir las manifestaciones del miércoles.