¿Por qué La Moneda no quiere un segundo período de Piergentili a la cabeza del PPD?

“Si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica”. La frase que dio la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, el 21 de mayo a La Tercera Domingo desencadenó una serie de críticas desde La Moneda en su contra y terminó de poner cuesta arriba su reelección en la testera del Partido por la Democracia (PPD) el próximo 27 de agosto, un cargo al que llegó en agosto de 2021.

Desde ese día Piergentili, dicen fuentes del partido, no ha vuelto a hablar fluidamente, por ejemplo, con el Presidente Gabriel Boric, con quien mantuvo una buena relación al inicio del gobierno. Se trata de una entrevista que se dio tras las elecciones de consejeros constitucionales, donde el oficialismo fue dividido en dos listas -una encabezada por el PPD, propulsor de la idea que era contraria a la voluntad del Mandatario- y sufrió una de sus peores derrotas.

En los comicios del 7 de mayo, la lista del gobierno, “Unidad Para Chile”, alcanzó solo 16 de los 50 escaños en disputa. En tanto, la lista que dividió al oficialismo, “Todo por Chile” -encabezada por el PPD y conformada por el PR y la DC-, no obtuvo ningún consejero y su candidata principal, la propia Piergentili en la Región Metropolitana, quedó decimotercera en cuanto a cantidad de votos.

La frase de los “monos peludos” en particular, aludió directamente al votante de base que sostiene a la administración del Presidente Boric, el mismo que se ha visto reflejado en la primaria presidencial de Apruebo Dignidad, en donde alcanzó el 34% del total de votos; en la primera vuelta, donde consiguió el 25%, y en las diversas mediciones semanales en las encuestas, en donde según Cadem su nivel de apoyo ha llegado ha visto su mínimo en un 25%, según un estudio del 15 de enero.

Pero la entrevista a La Tercera y la separación del oficialismo para el 7-M no fueron las únicas polémicas que alejaron a Piergentili del visto bueno de Palacio, en donde su relación más directa debería ser la ministra del Interior, Carolina Tohá. La secretaria de Estado, quien es militante del PPD, tras las elecciones ya había advertido que estaba en dicho cargo “porque el Presidente me lo ha pedido; no estoy representando a un partido”, algo que molestó profundamente a las bases de la colectividad, quienes leyeron la intervención como un desmarque.

En el gobierno -sostienen fuentes de Palacio y del mismo PPD- resienten el estilo independiente de Piergentili. Prueba de ello -agregan las mismas fuentes- fue que la líder PPD resistió la embestida del gobierno para evitar que el oficialismo se dividiera en dos listas en la elección de consejeros constitucionales. Una ofensiva que -por ejemplo- no logró ser contenida por la timonel PS, Paulina Vodanovic. Lo cierto es que ambas líderes partidarias tenían un acuerdo para mantenerse en la tesis de las dos listas, pero sólo Piergentili se mantuvo en esa línea cuando se desencadenaron las presiones de La Moneda.

Es este estilo más independiente el que también recela Tohá. No hay duda, creen en la colectividad, que la ministra del Interior es el principal activo del PPD con miras a la sucesión de Boric. El problema es que Piergentili es un liderazgo que no ha surgido de la elite pepedé -que es donde la jefa de gabinete mantiene sus principales redes partidarias- por lo que su complicidad con Tohá es casi inexistente. De hecho, Piergentili se enteró que Boric había ofrecido el Ministerio del Interior a la actual secretaria de Estado una vez que la oferta ya estaba sobre la mesa.

Encuentro en casa de Tohá sin Piergentili y el factor Paz Suárez

En la tarde del lunes 17 de julio, la ministra del Interior invitó a senadores y presidentes de partido del oficialismo a su casa. Esto, luego de una idea de reunión que propuso el diputado y timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez, para abordar las tensiones entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad surgidas tras el escándalo del lío de platas entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

La polémica fue la exclusión de al menos cinco presidentes de partidos oficialistas, entre ellos Natalia Piergentili. La molestia de su entorno aumentó en vista de que sí estaban presentes otras autoridades del PPD, como los senadores Ricardo Lagos Weber y Jaime Quintana, quien tiene la venia de Tohá para las próximas elecciones internas de la tienda.

La reunión fue informada al día siguiente por La Tercera PM. Dicha nota fue enviada por la timonel del PPD al grupo que comparten los cuatro presidentes de partido del Socialismo Democrático. Su mensaje fue respondido por Leonardo Cubillos (PR), quien tampoco estuvo en la casa de Tohá y que respondió un escueto “juntémonos”. Los jefes de las colectividades acordaron reunirse a almorzar el 19 de julio, encuentro que no se pudo concretar por problemas de agenda.

Desde esa fecha Piergentili tomó contacto con Tohá en al menos una ocasión, pero no se abordó la molestia de fondo. La relación entre las dos mujeres fuerte del PPD se complicó aún más luego de que la suspendida vicepresidenta del partido, Paz Suárez, apuntara contra la jefa del gabinete el 23 de mayo: “Se puede enojar si quiere. Finalmente, todo el PPD en algún momento se enojó con ella por el tema Soquimich, así que se enoje lo que quiera”.

“Ella no es parte de la directiva, es una militante, una compañera de partido. La gente se puede molestar y ella ha dejado muy claro que entró al gobierno por el Presidente y no por nosotros (el PPD), es sumamente válido que se moleste”, añadió.

Jaime Quintana, el guardián de Tohá

Este jueves a las 23:59 horas vencerá el plazo para inscribir las listas que quieran competir por las presidenciales del PPD el próximo 27 de agosto. Quien corre con mayor ventaja es el senador Jaime Quintana, quien sí cuenta con la venia de Carolina Tohá y La Moneda, según afirman varios personeros del PPD.

En el partido algunos advierten que la ministra del Interior se debe blindar dada su proyección como presidenciable, por lo que un entendimiento entre ella y una directiva de su partido alineada con sus ideas -y que no le abra flancos- es lo más óptimo.

Con esto, el visto bueno del gobierno estaría alejado de las otras dos cartas: Piergentili y el expresidente de la Cámara, Raúl Soto, quien también se han enfrascado en disensos con la administración Boric.

Conocedores de las negociaciones por alcanzar una lista de consenso han comentado que existe cierta molestia con lo que califican como “intervencionismo” de Tohá en una materia partidista. “La sede del PPD está en Londres, no en La Moneda”, dice uno de ellos.

La secretaria de Estado, agregan las mismas fuentes, se ha puesto en contacto con las principales cartas y les habría “transmitido estar dolida por la tensión que se generó en el partido lo errores que se cometieron”.