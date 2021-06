Porcentaje de casos Covid-19 en menores de 20 años se duplica respecto de 2020 y grupos vacunados muestran fuerte disminución

Puede haber varios factores: más conductas de riesgo, la agresividad de las nuevas cepas y, por sobre todo, el “efecto vacuna” a partir del proceso que ya tiene a más de la mitad de la población de Chile con al menos una dosis de inoculación contra el Covid-19. Pero hay un elemento que aparece con nitidez en los datos: a diferencia del año pasado, el Covid-19 en términos proporcionales está contagiando en mayor cantidad a los grupos más jóvenes, y en especial a los menores de 20 años, es decir, la población en edad escolar y en los primeros años de estudios superiores.

De acuerdo a una comparación hecha por La Tercera PM sumando los casos nuevos informados para los meses de mayo de 2020 y mayo de 2021 en los informes epidemiológicos, si el año pasado este grupo representaba sólo el 8,60% del total de los contagios, en los 31 días que recién pasaron la proporción más que se duplicó, llegando al 17,72%.

Otra forma de verlo: si en mayo de 2020 los menores de 30 años tenían el 29,66% de todos los casos, ahora subieron casi 11 puntos, hasta 40,48%.

¿Y cuáles son los grupos que, bajo el mismo ejercicio, presentan fuertes bajas? En general, aquellos que van desde los 50 años en adelante. El año pasado fueron el 29,83% de todos los contagios durante mayo; este año, en el mismo mes, fueron el 22,08%.

Estos grupos son los que se han beneficiado de la vacunación, y se nota una tendencia similar en relación a las muertes: hace unos días, La Tercera publicó que también se estaba viendo una fuerte disminución en el porcentaje de fallecidos por Covid-19 mayores de 70 años, con una reducción de hasta 14 puntos respecto a los meses previos.

“Los jóvenes están cansados”

El doctor Gabriel Cavada, epidemiólogo de la Universidad de Chile, aseguró que un alza en los contagios de las personas menores de veinte años “es totalmente esperable”.

Explicó que la primera ola del año pasado enfermó e hizo padecer a gente más “susceptible” en ese momento: los adultos mayores con enfermedades y comorbilidades como hipertensión, y que además produjo inmunidad en varios casos a esta población.

“La gente que está hospitalizada actualmente es gente menor a cincuenta años y que no tiene vacuna. Si sigues bajando los rangos etarios te vas a encontrar que la gente más joven se contagia”, sostuvo.

Otra de las causas del alza en contagios en grupos menores de veinte años que el epidemiólogo de la Universidad de Chile señala es que “los adultos mayores se cuidan, son mucho más responsables que los jóvenes, también ellos no están obligados a una movilidad laboral, ellos están en su casa. Los jóvenes están cansados, son carreteros, andan abrazados”.

Frente a la apertura de colegios y universidades dijo que se debe tener cautela porque los jóvenes y los niños pueden contagiar a quienes incluso tienen la vacuna, ya que explicó que “la eficacia del contagio con las vacunas baja a, más o menos, entre un 60 o 70%. Lo que hace la vacuna es quitarle gravedad al Covid, no necesariamente terminar con la enfermedad misma”.

Por último, aseguró que Chile no es completamente comparable con los países que han alcanzado altos grados de vacunación en otras partes del mundo. Explicó que la transmisión del Covid tiene un “alto componente estacional”. Y al estar en invierno la ola de contagio “la vemos más cruenta”. Pero aseguró que “en la medida que avance la vacunación nos vamos a quedar con una cantidad considerable de contagios, pero mucho menos estrés hospitalario y muchos menos muertos”.

El doctor Sebastián Bravo se encontraba en este momento en la Unidad de Pacientes Críticos Adultos de Hospital Clínico UC-CHRISTUS, área que lidera, y con un 100% de ocupación de las camas de cuidados extensivos en el Hospital. Contó que anoche llegó un paciente grave de cuarenta años que ya tenía puesta la primera dosis. “Falta todavía, tenemos que lograr llegar a la dosis de inmunización para estar más tranquilos”, sostuvo.

Está de acuerdo con el doctor Gabriel Cavada que esta alza se debe a que la población joven no ha tenido la oportunidad de protegerse con las vacunas, “entonces son los más expuestos en este momento”. Sin embargo, le agregó otro factor: la aparición de las nuevas cepas.

“Cepas nuevas, como la sudafricana, la británica, con afectación a una población más joven, son más fuertes y agresivas”, describió. Así explicó que es una mezcla: población joven no inmunizada con vacunas y cepas más agresivas, “que en la población inmunizada tendría un efecto no tan grave, pero para quien no tiene inmunización -menores de 20- es más grave”.

La idea de abrir colegios y universidades no le parece conveniente hasta que se alcance un grado de vacunación mayor en la población más joven, “para poder tener un poco más de seguridad de que estos casos no lleguen a ser graves”.