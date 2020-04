Postergar el plebiscito por la recesión: El argumento que no convence en Chile Vamos

Salud y economía. Los dos temas más importantes con los que ha tenido que lidiar el gobierno en lo que va de pandemia, son también las razones que desde La Moneda se están dando para empezar a debatir si se debe volver a cambiar el plebiscito constitucional que está fijado para el 25 de octubre.

Ayer, mientras el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dio argumentos sanitarios para defender la idea de “racionalizar el cronograma electoral”, más tarde, el Presidente Sebastián Piñera, al ser consultado por la elección que se habría realizado ayer, señaló en entrevista con CNN "que quizás la recesión económica va a ser tan grande, va a poner tantos desafíos a todos los países, incluyendo a Chile, que este es un tema que quizás se va a volver a discutir”.

En Chile Vamos, en tanto, hay consenso en que éste no es algo que se deba hacer ahora y que hay que esperar, según algunos, hasta julio. “Corresponde más bien a los ministros políticos manifestarse, pero estas decisiones requieren diálogo, y algunas de ellas se tienen que tomar a más tardar en un mes más, porque después se gatilla el proceso de propaganda”, dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en la vocería diaria de hoy sobre la crisis sanitaria.

Sin embargo, aunque la UDI respaldó al Mandatario, en sectores oficialistas que están por el “apruebo”, el argumento económico dado por Piñera no cayó bien.

De hecho, el diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, señaló a La Tercera PM que “las razones sanitarias son las únicas que justificarían evaluar la fecha del plebiscito y eventualmente correrlo o tomar otra medida”. “La salud de los chilenos tiene que ser siempre la primera prioridad. Por esa razón, a fines de julio hay que evaluar si la pandemia permite hacer o no el plebiscito”, agregó el timonel RN.

Más temprano, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), quien también es el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) dijo en radio Concierto que “si decimos que no podemos votar, tampoco se podrá ir al centro comercial”, mismos argumentos dados por dirigentes opositores frente a los dichos de Piñera y Blumel.

En esa línea, el senador Manuel José Ossandón (RN), comentó que “bajo la lógica planteada por Blumel, todas las votaciones se tendrían que suspender. Sin embargo la obligación del gobierno es garantizar que los procesos electorales se cumplan”.

“El gobierno aún tiene tiempo para hacer las cosas bien, más que evadir la elección o la votación hay que buscar un mecanismo para hacer estos procesos más expeditos, minimizando el posible contagio y asumiendo la nueva realidad que implica facilitar el proceso de votación”, agregó Ossandón.

En tanto, desde la UDI y sectores de RN que están por el “rechazo” dicen compartir los argumentos del gobierno. Ayer, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, también dio argumentos económicos para no realizar la elección de octubre: “Soy de aquellos que creen que no va a haber plebiscito, porque las prioridades van a ser otras, todos vamos a estar pensando en cómo darles certeza y estabilidad a los distintos emprendedores", comentó.

Por su parte, en una línea similar a Kast se encuentra la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe quien comentó a La Tercera PM que "lo que dice el Presidente Piñera es cierto. Aquí no hay un argumento que pese más que otro, por eso vale la pena preguntarse si se hace este gasto de recursos para el plebiscito”.

“En su minuto, se van a tener que poner todos los argumentos sobre la mesa para una nueva postergación. Gastar esa cantidad de plata para un plebiscito que no va a tener mucha participación y una legitimidad, hay que pensarlo”, agregó la senadora y timonel gremialista.

El diputado Diego Schalper (RN), por su parte, señaló que tanto salud como economía “son complementarias". “Dar este debate ahora es exacerbar los ánimos pero es evidente que en julio vamos a tener que hacernos una pregunta que tiene una arista sanitaria y económica, que tiene que ver con embarcarnos o no en un proceso de dos años con todo lo que eso significa”.

El titular de Evópoli, Hernán Larraín, en tanto, señaló que “existe un calendario vigente que se aprobó en el Congreso y que es un itinerario que debemos respetar. Si en el futuro, los expertos, el Colegio Médico, la evidencia, dice que hay que evaluar la postergación, en su momento se hará”.

¿Qué dice la presidenta del Colegio Médico? Izkia Siches, quien jugó un rol clave para convencer en marzo a los presidentes de partido para modificar la fecha del plebiscito como estaba estipulado, comentó a La Tercera PM que “como Colegio Médico de Chile desde el primer momento hemos señalado que las elecciones y el plebiscito deben estar abierto a modificaciones, según el desarrollo de la pandemia”.

Siches agregó que esas modificaciones “deben mantener una coherencia frente a la ciudadanía. Es difícil explicar cómo se puede concurrir a un mall pero no votar”. Incluso, agregó que como Colegio Médico sugieren "que se comience a materializar el trabajo para un plebiscito seguro que cuente con todas las medidas necesarias para materializarlo en octubre”.

Por su parte, Eugenio Guzmán, decano de la facultad de gobierno de la UDD, señala que “ponerse a discutir ese tema ahora con 13 mil casos, con fallecidos y cuando no hay certezas de lo viene, es extemporáneo. El gobierno no tiene para qué entrar en esta discusión. Si la lógica era preparar ambiente puede ser pero no tiene sentido ahora. No le suma a nadie. No si la oposición verá una oportunidad, aunque le da un tema”.

Las oportunidades y escenarios que analiza la oposición

La oposición, en tanto, fustigó con fuerza el punto planteado por el Presidente, a través de una declaración en la que tildó de “grave” que se deslizara la posibilidad de aplazar el referéndum. Pero en ese sector se preparaban desde hace semanas para la discusión pública que abrió el exministro Andrés Chadwick el viernes y que terminó de instalar Piñera ayer en el día que se celebraría el plebiscito.

El tema de una nueva postergación fue abordado el lunes pasado en la tarde en una reunión virtual que reunió a los 14 centros de estudios y ONGs que representan desde el Frente Amplio hasta la DC. En la oportunidad se acordó actuar en bloque para defender la realización del proceso constituyente y avanzar en propuestas concretas que permitan llevar adelante el plebiscito bajo diferentes escenarios generados por la pandemia.

Para avanzar en esa línea se aprobó la idea de que la Fundación Chile 21 presente un documento eje que aborde escenarios posibles para el plebiscito, considerando no solo las aristas de salud pública, sino que además de seguridad ciudadana, la situación económica y social que podría generar cuadros de tensión social.

El documento será socializado esta tarde entre los think tank de la oposición. En él se plantea un escenario con peak de contagios en mayo, como aseguró el gobierno, lo que implicaría que los meses de junio y julio habría mayor control de la pandemia. Una posibilidad menos auspiciosa para el proceso constituyente sería un alargue del peak hasta julio, lo que – a juicio de Chile 21- dilataría la pandemia, agudizaría la crisis económica, aumentaría la delincuencia y se abriría la puerta a un nuevo estallido social.

“Hemos decidido trabajar en una metodología de escenarios que decante en diferentes propuestas que den factibilidad técnica al plebiscito, para que este se pueda llevar adelante con la máxima participación y tranquilidad. Urge derribar las estrategias que usando el miedo intentan frenar el avance de la democracia. No podemos permitir que el oportunismo pequeño frene la oportunidad que tiene Chile para cambiar la Constitución”, comentó el directo de Chile 21, Eduardo Vergara.

¿El plebiscito es una oportunidad para la oposición? En el sector no hay una opinión única sobre el punto. Por un lado, La Moneda ofrece al sector la posibilidad de defender un único tema donde no hay dos opiniones: la realización del plebiscito. Lo que se ve como una buena noticia en vista de que el sector no ha logrado tener un discurso unitario en las semanas de pandemia.

Sin embargo, al interior del bloque también quienes consideran que aparecer preocupados del itinerario electoral con una crisis en desarrollo ofrece imagen poco empática ante la ciudadanía, cuya principal preocupación hoy es el contagio y sus efectos.

“El gobierno juega con fuego y al instalar este tema lo que hace es agarrarle la cola al león porque la ciudadanía va a querer salir a defender el plebiscito. Es una oportunidad para la oposición”, asegura el analista Carlos Correa.

El abogado Jorge Correa Sutil, en tanto, dice compartir el planteamiento de la oposición de que es “inoportuno” que el gobierno instalara ahora esta discusión, porque “no tenemos idea de qué situación vamos a enfrentar en octubre”.

Desde Horizonte Ciudadano, Paulina Vodanovic, plantea la necesidad de que el Ejecutivo de certezas de que se cumplirá el compromiso público con el proceso constituyente. “Pensamos que honrar los acuerdos. El proceso constituyente debe continuarse porque es un hito inédito donde va a participar por primera vez las mujeres en situación de paridad. Es muy importante que se inicie el proceso. Preocupa que por distintos rumbos se está buscando -aparentemente- no dar cumplimiento un acuerdo político que vino a tratar de solucionar la crisis social”, insistió.