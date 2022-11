Postulaciones a Carabineros se encaminan a cifras preestallido

“Pese a todo lo que hemos vivido, creo que la gente, la comunidad, pero particularmente el trabajo que desarrollan ustedes los carabineros en el día a día en la calle, nos permite ir retomando el sitial en el cual debemos estar y permanecer siempre”.

De esta manera, el 7 de noviembre el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, le transmitía a un grupo de policías la conformidad del mando por el aumento en la confianza institucional en la última encuesta Cadem, alcanzando un 73% de respaldo ciudadano, el más alto de los últimos seis años.

Estos resultados significaron un “espaldarazo” para la institución, luego de complejos años en que los escándalos por los casos del fraude en Carabineros, la Operación Huracán, el caso Catrillanca y los cuatro críticos informes a la labor policial en materia de derechos humanos durante el estallido social remecieron la estabilidad policial.

Pero, al parecer, este 2022 podría ser uno que empiece a curar las heridas de la institución que en 2017 cumplirá 100 años. Además de las encuestas y el respaldo del Ejecutivo -el que semanalmente incorpora a la policía uniformada en sus actividades públicas-, ahora se suma algo que tenía en estado de alerta a Carabineros: las postulaciones a sus escuelas formativas, las que comienzan a retomar a la “normalidad” y registrar signos de recuperación.

Entre 2019 -año del estallido social- y 2020 las postulaciones para ingresar a la Escuela de Carabineros (donde se forman los oficiales) bajaron un 40,5%. En tanto, para entrar a la Escuela de Formación (lugar en que estudian los suboficiales) cayeron en un 56,7%.

La situación generó preocupación, no porque no se pudieran llenar los cupos para entrar, sino porque develaba que no había interés por ser parte de la policía, y eso es lo que ahora está teniendo un repunte.

A octubre de este año, según cifras de Carabineros, han postulado a la Escuela de Oficiales 1.177 jóvenes, encaminándose así a cifras preestallido social, teniendo en cuenta que aún queda un mes y medio de inscripciones.

Este registro, según explicaron desde la institución, representa un aumento de los requerimientos, dado que en todo el 2021 postularon 1.119 jóvenes. En 2020, en tanto, fueron 1.123, y en 2019, un total de 1.890.

Las proyecciones

En la policía uniformada explican que la cifra de interesados debería aumentar, dado que en noviembre y diciembre ingresan más solicitudes, lo que indicaría que podría ampliarse bastante más el margen de interesados en comparación con 2021.

El director de Doctrina e Historia de Carabineros, el general Rodrigo Espinoza, explica que también hay proyecciones positivas para la Escuela de Formación (suboficiales), donde este 2022 han postulado 5.192 interesados.

“Lo más seguro es que retomemos el nivel de postulaciones de otros años”, sostuvo, agregando que en total en 2020 fueron 5.544 postulaciones y en 2021, 5.638.

En la misma línea de lo que ocurre con los oficiales, como el año no ha terminado también se espera que la cifra de aspirantes a suboficiales se acerque a los casi 5.500 del 2020. El 2021 tuvo un componente distinto a otros periodos. “El año pasado fue un proceso continuo, es decir, estuvieron postulando todo el año, y no solo en enero y junio como es habitualmente”, explicaron desde la institución.

El general Espinoza indicó que “para nadie es un misterio que las postulaciones tuvieron una baja por distintas consideraciones. Hoy estamos recuperando el interés, y focalizando esta búsqueda con grupos de instrucción y charlas”. El hecho de que haya aumentado la confianza de la ciudadanía hacia Carabineros, de acuerdo a la Cadem, también es un elemento que en la policía uniformada creen podría incidir en seguir conquistando interesados.

“El que hayan aumentado los niveles de confianza hacia la institución es tremendamente importante, porque nos ayuda a captar más y mejores postulantes, lo que finalmente se traducirá en ofrecer una mejor carrera, con carabineros con mejor desempeño”, dijo Espinoza.

Para 2023, los cupos para ingresar a la institución, en el caso de la Escuela de Formación, son 1.300 plazas, y para el establecimiento en el que estudian quienes serán oficiales son 166 para Orden y Seguridad y 90 para el área de Intendencia.

Expertos piden cautela

A pesar de las buenas cifras, los expertos piden no sobrerreaccionar a esta nueva tendencia en las postulaciones a las escuelas de Carabineros. Ronald von der Weth, integrante de la Unidad Coordinadora para la Reforma a las Policías, sostuvo que “el aumento es bueno, pero en ningún caso suficiente. Esto se debe a la mayor valoración de la función policial reflejada incluso en las encuestas”.

Además, agregó que se deben privilegiar otros aspectos: “Por ejemplo, los profesores ganan cerca de $ 4.000 la hora, porque se contabilizan como hora semanal/mensual. ¿Cómo pretendemos tener buenos policías si no tenemos buenos profesores? ¿Cuántas prácticas de tiros realizan nuestros aspirantes? ¿Cuentan con la infraestructura adecuada en sus escuelas? Esas son algunas de las preguntas que debemos resolver”, dijo.

Carlos Guajardo, académico de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), en tanto, señaló que “el que este año haya un aumento no quiere decir que sea una tendencia sostenible en el tiempo. Se deben entregar garantías mínimas a la función policial, como tener un derecho de defensa adecuado”.

Por ahora, Carabineros deberá terminar la etapa de postulaciones y luego dar paso a entrevistas y pruebas físicas para los interesados, quienes deberán prepararse para formar parte de una institución que un día es cuestionada, criticada y apuntada, y al otro, condecorada y felicitada