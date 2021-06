Postulaciones a Carabineros caen en un 86% en el último año

La Escuela de Formación de Carabineros (Escar), ubicada en la comuna de Cerrillos, cuenta con canchas, gimnasios, una recepción amplia, cuadros, retratos de todos los generales directores que han pasado por la institución, y ahora, un espacio definido para las clases presenciales. Las condiciones para formarse, a la vista, están más que acordes. Pero, al parecer, faltan interesados en pasar por esos pasillos.

Lo que ocurre en la Escar (recinto donde se forman suboficiales) se repite a 20 kilómetros de allí. En Providencia, en la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campos, también cuentan con instalaciones amplias, museos, lugares de esparcimiento y amplios salones para realizar charlas y conferencias. Pero lo mismo que en Cerrillos: faltan aspirantes.

Así lo revela la estadística relacionada a las postulaciones a ambas escuelas de Carabineros. La Tercera accedió, vía Ley de Transparencia, a la cantidad de personas que se han inscrito en el proceso de selección de la policía uniformada entre 2010 y 2021.

A la Escuela de Formación, en promedio, durante los últimos 10 años, las postulaciones alcanzaron los 15.341 inscritos (ver infografía).

Para este 2021, en tanto, a casi tres meses de cerrarse el proceso de selección (vence en septiembre), los interesados no superan los 2.154. Hasta ahora, la baja es de un 86% menos que el promedio de la última década. Pero no ha puesto en riesgo el número de egresos que la institución requiere anualmente.

El peak de postulaciones fue en 2015, con 18.871. Después vinieron cuatro años en “caída libre”: cerca de 17 mil interesados en 2016, 15.900 en 2017, 15.550 en 2018, 12.847 en 2019, y solo 5.554 postulaciones en 2020. La baja coincide con los casos de corrupción de los que ha sido blanco Carabineros, acusaciones de montaje y los cuestionamientos al uso de la fuerza por parte de la policía tras el estallido social de octubre de 2019.

Pese a estos episodios, al interior de Carabineros tienen un diagnóstico distinto del porqué la baja en estas matrículas. Para el coronel Gonzalo Araya, jefe del Departamento de Reclutamiento y Selección, “dicha disminución en las postulaciones se debe a varios factores, entre ellos a la contingencia que ha vivido Chile en los últimos años, la cual ha golpeado fuertemente a todas las instituciones públicas, incluido Carabineros. Por otra parte, la disminución en la cifra de postulantes se debe a los tiempos difíciles que hemos vivido en torno a las cuarentenas, por el tema del Covid”. Araya explicó que se dispusieron campañas de captación por redes sociales y se están entregando facilidades para las inscripciones online.

Los hitos que marcaron la baja

Los últimos cuatro años de la policía uniformada no fueron los mejores. En marzo de 2017 estalló el millonario fraude institucional, donde oficiales del escalafón de Intendencia idearon un plan para sacar cerca de $ 28 mil millones de los fondos públicos. Más tarde se descubrió que oficiales de Orden Público, incluso un exgeneral director de Carabineros, Eduardo Gordon, participaron del uso irregular de los gastos de representación.

El 2018 no fue mejor. En enero de ese año el Ministerio Público abrió una investigación por la falsificación de pruebas para obtener la detención de 11 comuneros mapuches por su supuesto vínculo en distintos atentados en la zona, en lo que se denominó Operación Huracán. A eso se sumó, en noviembre de ese mismo año, el asesinato al joven mapuche Camilo Catrillanca, el que estuvo marcado por un procedimiento en el que personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) ocultó cámaras, destruyó pruebas y urdió un plan en el que mintieron, sosteniendo que había existido un enfrentamiento con la víctima.

Al año siguiente, que parecía un momento para sacudirse de las heridas, en el que incluso se nombró a un nuevo general director, Mario Rozas, se produjo el estallido social. El 18 de octubre comenzaron las protestas en Santiago y luego se extendieron a todo Chile, y a poco andar se evidenciaron problemas en los protocolos adoptados para reprimir los desmanes. La institución fue cuestionada incluso por organismos internacionales y la fiscalía abrió investigaciones en contra de uniformados por violaciones a los derechos humanos. La unidad de Fuerzas Especiales terminó desmantelada (hoy se llama Control de Orden Público).

En 2020, en tanto, siguieron las protestas, hasta marzo, mes en que llegó la pandemia. Carabineros intentó levantar la cabeza, pero llegó otro mazazo: la salida forzada del general Rozas, en noviembre, luego de que dos funcionarios dispararan contra niños en un centro del Sename, en Talcahuano. En los últimos cinco años ha habido cuatro generales directores, un hecho inédito en la historia de la policía uniformada y que tendría relación con la crisis vocacional que refleja la falta de interés por ingresar a ésta.

En el gobierno están al tanto del problema. Si bien lo atribuyen, en buena parte, a las críticas por el actuar de la policía uniformada, desde La Moneda explican que existe un “fenómeno global” de desconfianza hacia las policías a nivel mundial. De hecho, esta semana, el diario español El Confidencial reveló que un 20% de los policías de Seattle han desertado, tras la muerte de George Floyd , el 25 de mayo del año pasado.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó que “estamos trabajando en el proyecto de ley que reforma la carrera policial para poder mejorar este proceso y darle un horizonte concreto. Pero, además, esto tiene que ir de la mano con la legitimidad social de la ciudadanía hacia la labor de Carabineros, donde se valore su trabajo en la prevención de los peligros a los que está expuesto el ciudadano. Se tiene que avanzar en ambos sentidos”.

Además, desde el Ejecutivo indicaron que cada vez más, este desinterés se va transformando en un problema de largo plazo. Ello, pues actualmente los jóvenes tienen otros intereses y posibilidades mejores que ser policía, donde, explicaron, no hay riesgos a la integridad física.

35 exfuncionarios de Carabineros serán llevados a juicio por el fiscal Eugenio Campos. Entre ellos figura un exgeneral, el exjefe de Finanzas, Flavio Echeverría.

Futuros generales

Podría pensarse que el desinterés por ser carabinero solo está radicado en los suboficiales, dado que son estos los que salen a la calle, acuden a los procedimientos en La Araucanía o se suben a un carro blindado para contener el lanzamiento de bombas molotov y piedras. Pero no.

El proceso de selección de la Escar (donde se forman los futuros coroneles y generales) también sufrió una caída relevante. A la fecha han postulado 380 hombres y mujeres para el plan de reclutamiento que termina en agosto.

Restan casi dos meses (vence en agosto), pero las cifras aún parecen estar lejos del promedio de los últimos 10 años: según los datos de Carabineros, en la última década postularon 2.137 jóvenes a la Escar. Con los datos de este 2021, la baja, en comparación con la última década, es de un 82%.

Las 380 postulaciones de este 2021, con miras a los planes de formación de 2022, está muy lejos incluso de 2011, año que registró la menor cantidad de interesados, con 1.648 solicitudes.

Las razones de esto, según el director de la Escar, coronel Max Jiménez, tienen que ver también con la pandemia. “Ha sido complicado el acceso, hemos adoptado cursos de acción para hacerlo telemáticamente y así facilitar el proceso a los postulantes. Tampoco podemos desconocer los hechos ocurridos en el pasado, que pudieron afectar la imagen institucional, pero actualmente hay jóvenes que quieren postular y ser carabineros. La cantidad de egresados fijados para este año son cerca de 165 oficiales”, dijo.

El alto oficial agregó que “estamos súper alineados con el proceso de modernización que ha impulsado el general director, Ricardo Yáñez, quien nos dio las directrices para perfeccionar los planes de la escuela. Así lo vemos también en los alumnos, quienes están con la mejor disposición para servir a la comunidad. ¿Los casos de corrupción y los casos de violencia policial? Está todo judicializado. Es parte del pasado, ahora pensamos en el carabinero del centenario”.

A ser una de esas alumnas egresadas aspira hoy Maureen Hauyon Zepeda (20), quien es parte del tercer escuadrón de la Escar. “Postulé en 2018, a los 17 años, no tenía una primera fuente de información porque mi familia es civil, entonces, solo me quedaba buscar información por mi cuenta. Llegué a la página y me di cuenta de que ofrecían un catálogo de especialidades, lo que me llamó la atención”, sostuvo. Respecto de por qué decidió ingresar, a pesar de los cuestionamientos a la institución, manifestó que “la crítica no la veo como algo negativo, sino como de desarrollo. Me dí cuenta que también aplica este lineamiento, donde nos entregan las herramientas para ser mejores y estar preparados en distintas materias”.

Maureen Hauyon Zepeda (20), es parte del tercer escuadrón de la Ecar. Entró a la Escuela en 2018.

Instrucción de la Dioscar

Enfrentar la baja en el proceso de selección de nuevos carabineros, es algo que urge en el alto mando de la policía uniformada. Tanto así que el 24 de mayo se despachó una instrucción interna a todas las jefaturas de zona del país para colaborar en esta instancia. La Dirección Nacional de Orden Público de Carabineros (Dioscar) pidió a su personal colaborar, “como se ordena” en el proceso de selección, explicitando una preocupación que sigue rondando en la institución: el “déficit de postulantes”.