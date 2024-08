PPD entra en pánico y juega sus últimas fichas para salvar la candidatura del gobernador de Antofagasta

Los ánimos están caldeados en el Partido Por la Democracia (PPD). El informe que emitió el Servicio Electoral (Servel) este sábado, dirigido al Tribunal Electoral (TER) de Antofagasta, puso en alerta a la colectividad que dirige el senador Jaime Quintana. En el documento, de 44 páginas, se constatan las razones del rechazo de la candidatura del actual gobernador de la región, Ricardo Díaz, quien espera competir a través de un cupo PPD en representación de los partidos del oficialismo.

El pasado 8 de agosto, el organismo electoral resolvió rechazar su candidatura debido a que la declaración jurada correspondiente no fue suscrita. Junto con eso, la declaración jurada que acompañó la inscripción no señalaba “el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para ser candidato y/o el no estar afecto a las inhabilidades”.

Según se especifica en el documento, Díaz no subió “la segunda hoja” de la declaración jurada, “documento en el cual se contienen menciones obligatorias referidas a requisitos e inhabilidades para el cargo de gobernador regional que omitió”.

El 14 de agosto, el PPD presentó la reclamación contra la resolución emitida por el Servel. El abogado representante de la colectividad fue José Toro, secretario general de la tienda. Sin embargo, ante la complejidad de la situación, la colectividad optó por tomar refuerzos: en el documento se menciona que la representación de la causa será asumida por el abogado y excomisionado Gabriel Osorio (PS).

28/12/2023 GABRIEL OSORIO, ABOGADO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Con Osorio encima de la causa, en el PPD persiste el temor de que Díaz finalmente quede fuera de la papeleta. De hecho, voces de la colectividad reconocen que es un escenario probable. Algo que sería un desastre, puesto que institucionalmente es el candidato no solo de ese partido, sino también del PS, el PC, el Frente Amplio, la Democracia Cristiana, entre otros.

La inquietud del partido responde a que, a través del informe publicado este sábado, el Servel argumentó que la apelación “no tiene el poder liberatorio suficiente para reemplazar, sustituir u homologar la declaración jurada exigida por ley, en especial cuando ha sido el propio ordenamiento jurídico quien ha previsto específicamente la sanción de nulidad de la declaración de candidaturas, ante la omisión de suscripción de dicho documento”.

Tan compleja es la situación, que desde el entorno de Díaz reconocen que lo más probable es que el Tribunal Electoral Regional (TER) termine por confirmar la decisión del Servel, por lo que la oportunidad que les quedaría sería conseguir que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) valide su candidatura.

Osorio, quien es experto en derecho electoral, asegura que no se referirá a la causa hasta que “se haya resuelto el reclamo ante el Tricel, el que conoce de este caso vía apelación. Es el Tricel que, en definitiva, resuelve estas controversias”.

El excomisionado acaba de tener otro triunfo en la justicia electoral ya que, representando a la acaldesa Macarena Ripamonti (FA), logró que el TER de Valparaíso revirtiera la resolución del Servel y acepara su candidatura en Viña del Mar, un antecedente que es visto con buenos ojos desde el PPD.

La exministra Marcela Hernando (Partido Radical), quien también es candidata por la Gobernación de Antofagasta, está atenta a lo que pueda pasar con Díaz. “Los problemas que enfrentaremos en la región requieren que estén en la campaña todas las voces, y en especial el candidato del Presidente Gabriel Boric, el actual gobernador”, dijo al medio Timeline.

Entre quienes apoyan a Hernando, afirman que sería una tragedia para ella que Díaz finalmente no llegue a la papeleta. Y es que el sello de su campaña ha sido justamente distanciarse del gobierno de Boric -del que formó parte hasta el año pasado-, para posicionarse como una candidata de centro. Sin ir más lejos, ella misma, en entrevista con La Tercera, acusó a La Moneda de intervencionismo, por el rol que tomaron algunos ministros y el Mandatario durante las negociaciones electorales.