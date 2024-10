¿Qué le dijo Monsalve a la PDI para que se acercaran a la víctima y qué hicieron los detectives de Inteligencia?

“Sin que mediara ninguna denuncia ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado, ordenó llevar adelante diligencias con sigilo y que no sólo consistieron en las intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima. El primer detective que habló con la víctima, fue dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas, por parte del imputado”.

Con esas palabras, de manera tajante, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, arremetió en contra del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien en medio de acusaciones por violación por parte de una funcionaria de la misma repartición, habría realizado una serie de gestiones presuntamente irregulares que podrían haber resultado en el ocultamiento o destrucción de evidencia clave.

Y es que como se evidenció en la audiencia de cautela de garantías que se desarrolló este miércoles en el Séptimo Juzgado de Garantía, el suspendido militante socialista, antes de que se concretara formalmente la denuncia en su contra, pidió a personal de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), que revisara cámaras, el celular que utilizaba habitualmente y que también tomaran contacto con la mujer.

¿Cómo logró que los detectives acataran las instrucciones? De acuerdo con fuentes que están al tanto de las diligencias del caso, la semana antes de que se estampara la denuncia, la del 7 de octubre, Monsalve se habría empezado a preocupar, transmitiendo a funcionarios policiales que creía estar siendo objeto de un sabotaje, que su celular podría haber sido clonado, y que, en definitiva, podría enfrentar un ataque. En medio de eso es que incluso aparece la teoría de que podría haber sido drogado.

Por eso, señalan los mismos personeros, fue que solicitó personalmente a la jefa de Inteligencia de la institución comandada por Eduardo Cerna, Cristina Vilches, que se concurriera hasta el restaurante Ají Seco Místico y al Hotel Panamericano, en el centro de Santiago, para comenzar indagaciones.

Dado que transmitió que la denunciante estaba relacionada con la situación que enfrentaba, también sumó peticiones a su respecto. Habían mantenido contacto hasta esa semana, como indican quienes están al tanto del caso, pero luego ella dejó de responder. Estaba con licencia y no contestaba ni a sus llamadas ni a los mensajes, por lo dijo estar preocupado por lo que pudiese haberle ocurrido.

Fue así, indican las mismas fuentes, que los detectives accedieron a intentar tomar contacto con ella. Entre el viernes 11 y domingo 13 de octubre, funcionarios habrían llegado hasta su domicilio, entrevistándose con el conserje de su edificio, quien transmitió que sí la había visto y que “estaba bien”. Posterior a ello, se habrían retirado del lugar sin hablar directamente con ella.

Manuel Monsalve fue denunciado por violación. Foto: Sebastián Cisternas / Aton Chile.

Eso, de todas maneras, es algo que se deberá despejar en medio de la indagación, y además, en medio de los sumarios instruidos al respecto, pues se ha sostenido que se trazaron todas estas diligencias producto del “abuso de poder” de Monsalve, quien “se habría aprovechado del cargo” para dictar instrucciones, como se deslizó por parte de la Fiscalía.

Sorpresa en el entorno de la víctima

Consultada sobre la situación, en entrevista con Radio Duna, la abogada que representa a la denunciante, María Elena Santibáñez, manifestó que la revelación que hizo el fiscal las sorprendió.

“La verdad es que yo también me sorprendí bastante. No sabía de esta situación y la víctima, digamos, tampoco tuvo noticia en ese minuto de las personas que no se identificaron como tal”, manifestó.

“Estaba muy afectada con esta noticia”, sostuvo la jurista respecto al estado de la víctima y agregó: “Se quedó ‘helada’ y me dijo que yo no sabía de esto y se quedó callada y me dijo ‘ah, creo saber de qué se trata, creo saber quiénes son. Al parecer había tenido una situación justamente con personas desconocidas”, reveló la abogada querellante.

Consultada si, desde el día en que ocurrieron los hechos, en septiembre pasado a la fecha de la denuncia, existieron intentos de contacto entre Monsalve y la víctima, Santibáñez aseguró desconocerlo, pero señaló “lo que sí es evidentemente, que ella señala, haber sido objeto de amenazas veladas en relación con la denuncia”.