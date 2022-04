“Quinto retiro” tensiona relaciones entre el PC y el PS y deriva en advertencia de la ministra Jara

A las 19.30 horas de este domingo, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) citó telemáticamente a los jefes de bancada oficialistas y presidentes de partido. A menos de 24 horas de la votación por un quinto retiro de fondos previsionales -del proyecto original de los parlamentarios y el retiro acotado del gobierno-, la reunión se avizoraba tensa ad portas del primer test del gobierno y por eso mismo, a la instancia, además del ministro Giorgio Jackson, se conectó también el jefe de Hacienda, Mario Marcel; la titular de Trabajo, Jeannette Jara y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

Una de las primeras en tomar la palabra por el lado de los parlamentarios fue la diputada y jefa de bancada PC, Karol Cariola. Según presentes, la diputada comunista se extendió por varios minutos haciendo énfasis en la lealtad y disciplina que debían demostrar los cuadros oficialistas de cara al primer desafío legislativo del Ejecutivo.

La jefa de los diputados endureció su postura al aludir a los partidos del bloque Socialismo Democrático, y particularmente al PS, quien tiene entre sus filas tres votos “disidentes” que respaldarán el retiro promovido por un grupo de diputados, entre ellos Pamela Jiles. Según el balance que había hasta el mediodía, a favor de la reforma votarían Danisa Astudillo, Emilia Nuyado y Marcos Ilabaca.

Sin embargo, las palabras de Cariola tuvieron respuesta del diputado Tomás de Rementería, subjefe de los diputados socialistas, quien replicó que así como el PC tiene aprehensiones con ciertos votos en el PS, ellos tampoco tenían la seguridad de que los parlamentarios comunistas como Matías Ramírez o Marisela Santibáñez rechazarán la iniciativa de los parlamentarios y respaldarán el proyecto del gobierno. Por su parte, el presidente (s) del PS, Andrés Santander, transmitió que la reunión no era un espacio de recriminaciones.

“Todos tienen patios traseros, algunos más notorios que otros. Todas las bancadas tendrán algún descolgado con este proyecto”, comentó esta mañana uno de los presentes en esa cita.

El PS comentaron que el trasfondo de la tensión con el PC se debía a la estrategia que adoptó La Moneda para tratar de contener el “quinto retiro”. Al optar por un proyecto alternativo, de pronóstico incierto, se escuchó solamente la presión de los comunistas, sin prever que ello expondría al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a cuestionamientos de actores económicos, políticos y académicos, entre ellos economistas, por ceder a un retiro aun cuando fuera acotado.

Recriminaciones cruzadas

En esta coyuntura, los socialistas han manifestado su recelo a cómo se llegó al proyecto alternativo de retiro de fondos previsionales del Ejecutivo y han sido críticos de la “técnica legislativa” del ministro Jackson.

Y es que en la colectividad apuntan a tres puntos “conflictivos”: primero, que sea un proyecto producto de la presión del PC, quienes estaban dispuestos -hasta el martes pasado- a aprobar el Quinto Retiro de Jiles; a lo que se suma la poca socialización con el resto de las bancadas oficialistas y el desmedro en el que quedó ministro Marcel -cercano a las filas socialistas- al verse obligado a buscar esta salida técnica.

Ayer, de hecho, Marcelo Díaz -quien se conectó representando al movimiento Unir- también secundó la idea del nulo trabajo prelegislativo con el resto de las bancadas para afinar la vía de retiro alternativo, lo que fue respaldado por el timonel del FRVS, Jaime Mulet.

Sin embargo, las recriminaciones no se circunscribieron solamente al PS y al PC. La titular de Trabajo y militante comunista, Jeannette Jara, apuntó -en alusión al desmarque de la bancada PPD y a los votos PR- en qué escenario de respaldo quedaban las seremías designadas en los cupos de esos partidos si finalmente los parlamentarios terminaban entregando su respaldo al proyecto de de Quinto Retiro de libre disposición.

Desde el PPD, la timonel Natalia Piergentili tomó la palabra y también transmitió el resentimiento en particular en su bancada -formada principalmente por independientes que compitieron en cupo del partido-, quienes exigen un mayor “trato” en particular del ministro Jackson. “Las bancadas no solo son aliadas en los momentos difíciles”, habría transmitido la presidenta del PPD.

Antes de la cita, Piergentili ya había sostenido una reunión con la directiva del partido. En ella se definió marcar postura de la directiva frente al retiro previsional y dejar de manifiesto las diferencias de la mesa con la bancada. “En reunión extraordinaria de Mesa Directiva Nacional realizada esta tarde, reafirmamos nuestro compromiso con la política fijada por el Gobierno en cuanto a los proyectos de retiro de fondos previsionales”, sentenciaron en un tweet.

La difícil convivencia PC-PS y que se extrapola al modelo de dos coaliciones (Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático) no es nueva y el episodio de ayer se suma al historial de desencuentros entre ambos partidos que hoy comparten -aunque en distintas subcoaliciones- roles dentro del oficialismo.

Ya a fines de marzo, el senador PC Daniel Núñez había emplazado a sus pares socialistas -como José Miguel Insulza- a aplacar las críticas a la nueva administración a propósito de la Ley de Amnistía y los emplazó a analizar “si amerita ser gobierno en esas condiciones”. Pero desde antes, y en la configuración de ministerios, el PS se ubicó entre los partidos más relevantes del pacto de gobierno, con más ministerios que los comunistas, aspecto que fue resentido en la colectividad.