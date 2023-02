Radiografía a los candidatos de Chile Vamos: casi la mitad son abogados, un quinto viene de la PUC y un 23% ha sido seremi

Un total de 32 de los 72 postulantes al Consejo Constitucional del pacto Chile Seguro (UDI, RN y Evópoli) son abogados. Y es que para la oposición resulta fundamental que los redactores de la nueva Constitución sepan de derecho, por lo que casi la mitad (44,4%) son juristas.

Así se desprende de un análisis que hizo La Tercera PM de los 72 candidatos para analizar sus edades, profesiones, las casas de estudio de las que vienen y si ocuparon cargos políticos relevantes o ganaron anteriormente elecciones.

Respecto del resto de las profesiones, la segunda carrera que más repleta la lista son los ingenieros, con diez profesionales incluyendo todas las ingenierías. Además, hay cinco postulantes que no estudiaron ninguna carrera, otros cinco que son administradores públicos, tres historiadores y dos periodistas. También hay un nutricionista, un sociólogo, un psicólogo, un odontólogo, una profesora, un paisajista, un filósofo y un veterinario, entre otros.

La universidad de la cual la mayoría de los candidatos salieron es la Pontificia Universidad Católica (16,6% con 12 candidatos), seguida por la Universidad de Concepción (6,9% con 5 postulantes), la universidad Gabriela Mistral y la Universidad de Chile, de las cuales cada una tiene 4 candidatos (5,5%).

De acuerdo a los datos, el promedio de edad de los candidatos es de 49 años. El candidato de mayor edad es el exdiputado Gonzalo Ibáñez (RN), quien compite por un cupo en Valparaíso con 77 años de edad, mientras que el postulante más joven es el estudiante de derecho de la UDD, Valentín Matus (UDI) quien va por la Región de O’Higgins. En total, 20 candidatos tienen 60 años o más, y 11 postulantes tienen 35 años o menos.

Desglosado por partido, en RN el promedio de edad de los candidatos es de 58 años, en la UDI de 51 y en Evópoli de 54.

Dentro de los postulantes, 42 de ellos (58,3%) ocuparon puestos políticos relevantes previo a su candidatura. Por ejemplo, al menos 17 postulantes han sido Secretarios Regionales Ministeriales (Seremi). Un cargo considerado importante pues son autoridades que recorren las zonas y el territorio, lo que genera que hagan lazos que les puedan servir más adelante en la campaña.

Para esta confección de candidatos en particular, en Chile Vamos tuvieron dificultades a la hora de encontrar interesados, debido a que los candidatos quedan inhabilitados para postular a las municipales de 2024 y a las parlamentarias de 2025. Por lo que en esta ocasión, los partidos tuvieron que acudir a perfiles más regionales que nacionales para las candidaturas.

También hay al menos seis candidatos que fueron diputados -como Edmundo Eluchans (UDI), Giovanni Calderón (UDI) y Germán Becker (RN), entre otros- y cuatro quienes fueron exministros del gobierno de Sebastián Piñera. Entre ellos Rodrigo Delgado (Interior), Jaime Ravinet (Defensa), Gloria Hutt (Transportes) y Bruno Baranda (Desarrollo Social).

Del total de candidatos, un 36% son independientes en cupos de partidos, lo que viene a representar a 26 postulantes. Ahí, por ejemplo, Evópoli lleva a 8 independientes de 10, la UDI postula a 6 de 30 y RN a 12 de 32.

La derecha apuesta a quedarse con la mayor cantidad de escaños en el Consejo Constitucional. Para ello, es que las colectividades en un principio apelaron a buscar figuras de centro y de la sociedad civil. Sin embargo, en algunos casos no hubo resultados pues los partidos de centro -como Amarillos por Chile y Demócratas- no quisieron pactar con la derecha, mientras que algunas figuras de la sociedad civil -como el dueño de la ex Fuente Alemana, Carlo Siri- quedaron fuera de carrera.

Cada partido, en todo caso, tuvo su apuesta. La UDI por ejemplo quiso hacer énfasis en candidaturas femeninas y que fueran figuras más renovadas. RN apeló a proyectarse hacia el centro político, mientras que Evópoli tuvo un balance negativo de su proceso de negociación, pues fue la tienda que menos cupos consiguió.

En otros bloques como Apruebo Dignidad, la edad promedio fue de 47 años y el 25% son independientes.