Ravinet, Piergentilli, Hutt y Núñez: los ungidos de Amarillos por Chile para las elecciones

Tanto Amarillos por Chile como Demócratas son, por ahora, partidos en formación. Como no están constituidos, el Servel no les permite llevar candidatos por su cuenta. Pero eso no los ha librado de entregar apoyo a distintos personeros.

En el caso de Amarillos, según se lee en una declaración del 9 de febrero, decidieron institucionalmente que no corresponde “entregar una indicación estrictamente mandatoria a sus militantes y simpatizantes sobre su voto”.

Sin embargo, mencionan que “invitamos a la ciudadanía a elegir candidatos que tengan las mayores afinidades con nuestras concepciones democráticas, reformadoras y de inclusividad social (...). Es claro que esos candidatos se encuentran hoy en el arco político reformador que se extiende desde Todo por Chile -lista que incluye al PPD, la Democracia Cristiana y el Partido Radical- hasta los sectores más liberales y progresistas de Chile Seguro -lista que integra a la UDI, Renovación Nacional y Evópoli-”.

“El llamado de Amarillos es apoyar a gente con la cual tengamos ciertas concordancias políticas pensando en el futuro. La lista de Todo Por Chile y la gente de Evópoli y los más progresistas de Chile Vamos son personas con las que podemos tener concordancias políticas”, reafirmó el secretario general de Amarillos, Sergio Solís.

Así, en libertad de acción dentro de ese espectro, algunos de sus adherentes han escogidos candidatos a los que buscan respaldar. Por ejemplo, la exministra Mariana Aylwin y Eduardo Jara -mano derecha del expresidente Ricardo Lagos- han explicitado su apoyo al exmilitante DC y exministro de Defensa de Sebastián Piñera, Jaime Ravinet, quien compite a través de un cupo Evópoli.

“Conozco y tengo afinidad en pensamiento con él (Ravinet). Creo que él tiene la experiencia, la sabiduría y también la capacidad para dialogar, llegar a acuerdos y buscar las mejores soluciones para Chile. Para mí es muy importante también el hecho de que la persona que voy a apoyar haya votado Rechazo”, afirmó Aylwin.

En tanto, Jara, quien forma parte de la directiva de Amarillos, incluso integra el equipo de campaña de Ravinet, como su coordinador territorial.

Por otro lado, amarillos como Jorge Burgos e Isidro Solís han respaldado a Natalia Piergentili, la presidenta del PPD. “Valoro la actitud y decisión de Natalia Piergentili, a la hora de resistir las presiones destinadas a conformar una lista única con la extrema izquierda, creo que en esa decisión hay una posibilidad de reconstruir un espacio para una coalición de centro-centroizquierda”, dijo Burgos.

Solís, en tanto, dijo a Radio Biobío que le gusta la timonel del PPD. “Creo que ha tenido un coraje extraordinario (...). De hecho, voy a votar por ella. Ella es parte de la coalición de gobierno, pero a mí eso no me altera. La verdad es que en estas elecciones vamos a votar por los principios y no por los programas”, afirmó.

Desde la directiva afirman que, pese a que Amarillos fue uno de los principales promotores del Rechazo en el plebiscito de salida, no existen impedimentos para que sus adherentes respalden a quienes estuvieron por el Apruebo, como es el caso de Piergentili.

Así como hay quienes apoyan a Piergentili en la Región Metropolitana, también hay amarillos que ven con buenos ojos la candidatura del exdiputado Marco Antonio Núñez (PPD) en Valparaíso. Óscar Guillermo Garretón señala que, si bien no votará por él, puesto que no compite por su región, “me parece un buen candidato, es una persona que ha demostrado una posición muy en la onda que nosotros privilegiamos como Amarillos: una política de reformismo democrático y liberal. Eso él lo representa”.

En el colectivo, agregan desde la directiva, también hay adherentes que respaldan la candidatura de la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, y del independiente Bruno Baranda, quien compite a través de un cupo RN.

¿Qué hará Demócratas?

En el caso de Demócratas, partido en formación encabezado por la senadora Ximena Rincón, no se han pronunciado públicamente por los candidatos que apoyarán. El vicepresidente de la agrupación, Jorge Tarud, adelantó, eso sí, que el partido no respaldará a nadie que haya estado por el Apruebo. Según explica, porque “no pensaron en Chile sino que en intereses partidarios”. Tarud también detalló que, de entregar apoyo a algún candidato, será de forma institucional.

Sin embargo, otras voces del partido se abren a evaluarlo. Por ejemplo, el también vicepresidente Jorge de la Carrera sostiene que “Demócratas no ha tomado decisión de apoyar o no a ciertos candidatos y hay consenso en que conviene ver cómo se despliegan los candidatos, sus programas y tomar una decisión más encima de la elección. Los apoyos van a estar en aquellos sectores con que haya afinidad ideológica y hay cercanía con el PPD, Evópoli y algunos sectores de Chile Vamos, como RN. Esto es sin veto, no debiese existir veto por quien estuvo por el Apruebo o el Rechazo, sino que mirando a futuro”.

Desde el partido en formación afirman que ven con buenos ojos la determinación de Piergentili a la hora de defender la idea de enfrentar la elección de consejeros en una lista aparte de Apruebo Dignidad, cuando incluso el Presidente Gabriel Boric le solicitó personalmente formar una lista única. A la vez, mencionan que Hutt es una candidata a la que valoran.

Por su parte, el exmilitante de la DC Ignacio Walker -quien no pertenece a ninguno de estos partidos en formación- comprometió a través de un comunicado su apoyo a las candidaturas de Piergentili y de Marco Antonio Núñez.

“La decisión (de Piergentili) de no abandonar el centro, constituyendo una lista con la DC y el PR, es lo que Chile necesita, alejada de los extremos y de cualquiera mirada refundacional, alternativa que fue ampliamente derrotada el 4 de septiembre”, dijo Walker sobre la timonel PPD.

En cuanto a Núñez, Walker agregó que “valoro en él su compromiso con la región de Valparaíso, con la centro-izquierda, y con una nueva y buena Constitución, una Constitución que pueda contribuir al progreso y la estabilidad de Chile (...)”.