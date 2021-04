Ricardo Rincón, el candidato a gobernador que tiene fracturada a la Unidad Constituyente

La tensión que existe hoy en la Región de O´Higgins por los apoyos cruzados a la candidatura a gobernador del exdiputado y exDC Ricardo Rincón solo ha ido en aumento, transformándose en uno de los mayores focos de conflicto entre los partidos de Unidad Constituyente que ya se elevó a nivel de timones de los partidos.

¿Cuál es el nudo? En la práctica el exparlamentario -quien renunció a la DC en 2018 luego de estar involucrado en un caso de violencia intrafamiliar- va como independiente. Pero sus amplias redes en la zona tienen en vilo la unidad de opositora, pues ni la mesa de la DC encabezada por Fuad Chahin ni su par del PPD, Heraldo Muñoz, han podido obligar a que sus bases en la región se ordenen tras la carta oficial del sector: el socialista Pablo Silva.

A las peleas del PS con el PPD y la DC por los descolgados que están con Rincón se suma la incertidumbre que existe por el resultado de la elección dado lo dividida que va la centro izquierda. El Frente Regionalista Verde Social lleva como candidato el exdiputado PPD Esteban Valenzuela, mientras que Franklin Gallardo compite como carta independiente del Partido Ecologista Verde. En la derecha, en tanto, corre como favorito Eduardo Cornejo.

“Heraldo Muñoz ya está informado de esta situación”. De esta manera el senador PS Juan Pablo Letelier da cuenta de que la molestia socialista ya corrió por canales oficiales hasta llegar al timonel y carta presidencial PPD.

Letelier alude a la queja que el PS ha hecho contra el diputado y actual jefe de bancada PPD, Raúl Soto, a quien le enrostran un apoyo poco solapado a Rincón, de quien fue jefe de gabinete. En la Unidad Constituyente añaden que la influencia de Rincón en el PPD de la sexta Región va mucho más allá del caso de Soto y que ha sido incontenible que dirigentes locales apuesten por él.

“Yo le he pedido a Heraldo Muñoz de diferentes formas, le he dicho que hay problemas con el Partido por la Democracia, que hay ausencia por parte de su diputado -Raúl Soto-. Y que pedimos que él se manifieste y sea proactivo”, añade el senador Letelier.

El secretario general del PPD, Sebastián Vergara, explica que en febrero recibió la primera llamada del senador Letelier con la queja de que habían personas del PPD que no estaban apoyando la candidatura de Silva. A raíz de esta conversación explica que se mantuvo diálogo con los dirigentes del partido en O´Higgins y como respuesta, representantes del partido fueron a la actividad en apoyo al candidato a gobernador por la Unidad Constituyente que se celebró en febrero.

Según el secretario general del PPD han seguido las conversaciones con el candidato a gobernador y Letelier, “les he encontrado la razón y hemos tomado medidas para poder hacerlo. Hemos facilitado reuniones entre la mesa regional del partido y el senador Letelier y el candidato Pablo Silva”.

La Tercera contactó al diputado Raúl Soto para esta nota, sin tener respuesta hasta el cierre de esta edición.

Dardos a la DC

Los socialistas también le cobran a la DC que sus autoridades locales en la región de O´Higgins están con Rincón y no con Silva. y citan varios ejemplos, como la ausencia de la directiva DC en actos de apoyo al candidato PS, lo que atribuyen al hecho de qye el presidente regional de la DC Bernardo Cornejo está con Rincón.

Cornejo, a su vez, se defiende diciendo que el PS no ha respetado los acuerdos a los que llegaron en distintas alcaldías de la región y que por eso no han salido a hacer campaña por el candidato de la Unidad Constituyente a GORE que ganó las primarias, Pablo Silva (PS). “Desde el punto de vista del papel estamos con Pablo Silva (PS), y vamos a votar por él como estructura regional. Pero no nos pidan que salgamos a la calle a pedir los votos”, dice.

En este punto del conflicto, el senador Letelier emplaza directamente a la presidenciable DC, Ximena Rincón (hermana de Ricardo), y al timonel DC Fuad Chahin a que den una señal más clara de su apoyo al candidato a gobernador Pablo Silva.

El timonel de la DC, Fuad Chahin, asegura que han apoyado a todos los candidatos de Unidad Constituyente y que como presidente de partido ha estado en diversas regiones respaldando postulantes a la gobernación del pacto, como Aysén, Antofagasta y Ñuble.

Explica que tenían planificada una actividad con Pablo Silva pero se vieron obligados a suspenderla ya que Chahin se contagió de Covid 19. Asegura que el aspirante a gobernador “sabe que cuenta con nuestro respaldo”, y explica que debido al compromiso que existe con las elecciones primarias, han sido claros al condenar que los dirigentes DC no apoyen a las candidaturas del pacto.

“Nos gustaría que esto fuera recíproco y que los candidato a gobernadores de la DC tuviesen el apoyo de los líderes de unidad constituyente. Lamentablemente eso no ha sido así”, acusa y subraya problemas de poco o cero respaldo a las candidaturas únicas de Unidad Constituyente en Arica, Atacama, Biobío y otras regiones en donde asegura que “a uno le gustaría que existiera una mayor disciplina”.

¿Y la presidenciable? Desde la región afirman que Ximena Rincón no le ha entregado de forma pública el apoyo a su hermano ni ha participado en sus actividades de campaña. Esto se puede verificar en las redes sociales de ambos, donde solamente Ricardo ha compartido una foto con la carta presidencial de la DC y un video de su proclamación.