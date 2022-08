RM y Valparaíso encabezan la lista: Dónde están y quiénes son los rezagados que preocupan al Minsal

hace 57 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

A más de siete meses del inicio de la campaña del segundo refuerzo, aún hay casi dos millones de personas que no se han inoculado con esa dosis. Si se suman a quienes no se han vacunado con el primer refuerzo, son más de tres millones los que no han completado su esquema de inoculación contra el Covid-19. En ese escenario, tanto la autoridad sanitaria como los expertos recalcan la importancia y vigencia de la inmunización.