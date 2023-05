Rodrigo Álvarez: “Hay que buscar conformar una gran coalición con Republicanos que permita ganar las elecciones del próximo año y las presidenciales”

Ex diputado y ex convencional Rodrigo Álvarez tiene una mirada crítica respecto de lo que ocurrió este domingo con Chile Vamos y especialmente con la UDI -tienda en la que militó por 15 años y no refichó-, los que fueron ampliamente superados por el Partido Republicano.

“El electorado de centro derecha, y en particular el de la UDI, dio un triunfo masivo y merecido a los republicanos”, afirma. Y eso, agrega, los obliga a replantear estrategias. ¿La principal? A su juicio, no desmarcarse con dureza del partido que fundó José Antonio Kast, sino que buscando conformar una coalición política para los próximos años.

¿En qué pie queda la UDI después de la elección de ayer?

El resultado de ayer fue negativo, aún cuando dentro de Chile Vamos se ve mejor a la UDI que a los otros dos partidos. Yo creo que queda en un pie de necesitar reevaluar sus estrategias, analizar lo que ha hecho los últimos años, pero por sobre todo construir un escenario futuro. En ese sentido, y en mi opinión, hay que consolidar el principal resultado de ayer que es el gran triunfo de los sectores de derecha por sobre un gobierno que sale absolutamente derrotado. Por lo tanto, hay que buscar la unidad, entendiendo las diferencias que hay con el partido ganador de ayer, los republicanos.

¿Cree que la tesis que defendió Javier Macaya de ser un partido dialogante, con miras más hacia el centro no tuvo eco en el electorado de la UDI?

Yo creo que claramente el electorado de centro derecha, y en particular el de la UDI, dio un triunfo masivo y merecido a los republicanos y eso es evidente. Eso hace replantear estrategias y definiciones. Pero insisto, que por un lado la suma de republicanos con sus 23 elegidos y de Chile Vamos con 11 permite, actuando con responsabilidad y no cometiendo los errores de la convención anterior, hacer un diseño de futuro tanto para la convención como para los desafíos electorales que vienen.

¿Por qué el electorado de la UDI le dio el triunfo a los Republicanos? ¿Qué pasó?

El electorado, y al menos lo que sentí mientras ayuda a algunas campañas, demostró su profundo agotamiento y distancia a todo el proceso constitucional, En segundo lugar, demostró una clarísima señal contraria a un gobierno que lo ha hecho desastroso. Y en tercer lugar, quiso dar un señal de que era necesario tener una postura desde la oposición más clara y definida. Yo creo que esos tres elementos influyeron para que mucha gente votara por el Partido Republicano.

¿Cree que hasta hoy la directiva de la UDI no ha tenido una postura opositora clara y definida hacia el gobierno?

Yo creo que sí, pero me da la impresión que el electorado quiere posiciones más firmes en muchas materias, no está en una línea de buscar acuerdos en todas las materias y eso finalmente resultó en el voto de ayer. Por ejemplo, en materia como la reforma de pensiones o la reforma tributaria, Chile Vamos, en especial la UDI, va a tener que hacer un análisis, porque mi sensación es que el gran electorado de centro derecha tiene una posición bastante contraria a las ideas extremas que ha tenido en muchos momentos la coalición del gobierno.

¿En qué pie queda Javier Macaya con esto?

Javier es un tremendo líder con un tremendo futuro y creo que el resultado de la UDI es bueno para él, pero es evidente que Chile Vamos completo tiene que hacer una reflexión gigantesca. Cuando logras elegir solo 11 convencionales y el partido en paralelo logra elegir 23 es evidente que la reflexión es imprescindible.

¿Macaya debería notificar al gobierno de que no hay ánimo de acuerdos?

Mi visión es más desde el punto de vista de las ideas. Lo que yo tengo claro hace mucho tiempo es que las ideas del gobierno en temas como la reforma tributaria o pensiones están profundamente equivocadas. Uno siempre está abierto a dialogar y conversar, pero partiendo de la base de claridad conceptual hacia las ideas de un gobierno extremo y equivocado. Yo no participo directamente en las definiciones de la UDI, pero espero que la mirada del resultado electoral de ayer también sirva para tener claros estos elementos. La búsqueda de acuerdos siempre es razonable en democracia, pero a mi modo de ver hay una clara oposición en dos elecciones seguidas, porque cuando uno lo piensa el electorado de ayer es muy similar al del 4 de septiembre, donde claramente se dice que hay ideas extremas y equivocadas de Boric. Espero se consolide esa posición desde los partidos de centro derecha, buscando la unidad y partiendo de la base que el Partido Republicano es el partido más grande de la oposición en Chile, y de forma merecida.

Diciéndolo de forma coloquial, Chile Vamos no le puede dar agua a las reformas del gobierno...

Insisto, esa visión mía es anterior a esta elección, y es porque creo que las ideas del gobierno en ese tipo de reformas son profundamente equivocadas. Por ende, no deberíamos apoyar una reforma tributaria equivocada ni de pensiones y no vamos a aprobar ningún proyecto del gobierno que surja de estas tesis octubristas o más extremas y que están claramente equivocadas.

¿La UDI no debiera tener miedo a ser una oposición más dura al gobierno de la que ha sido hasta ahora?

Nunca se debe tener temor a defender tus principios, y si eso lleva a una posición más clara y más dura, por supuesto hay que asumirlo.

A la UDI y CHV le va a tocar convivir con Republicanos en el Consejo y también en términos políticos, pues comparten electorado. ¿Cómo se enfrenta estratégicamente a Republicanos? ¿Confrontándolo y marcando diferencias?

Yo al menos he sido desde hace un tiempo de la tesis de buscar la unidad entre todas las fuerzas de derecha y centroderecha, en eso debemos mostrar madurez y responsabilidad. Tenemos que aprender de errores del pasado y de experiencias comparadas donde se ve que es perfectamente posible que partidos que tienen visiones distintas respecto de algunas materias, sí tengan una posición común y una estrategia unitaria para enfrentar lo que viene en materia constitucional y en los próximos años electorales. Soy partidario de la búsqueda de unidad a pesar de las legítimas diferencias entre los partidos.

¿Sería un error salir a pegar fuerte a Republicanos para delimitar la identidad de Chile vamos?

Sería un error de Chile Vamos completo salir a pegar y hay que actuar exactamente como se actuó en la Convención Constitucional, donde pudimos trabajar juntos desde las diferencias, donde tuvimos en muchas materias pleno acuerdo. Creo que se puede trabajar perfectamente bien, con madurez. Tenemos que aprender de las lecciones de la historia de cómo grandes coaliciones pueden compararse desde distintas posiciones en algunas materias.

¿Chile Vamos debería formar una sola coalición con el Partido Republicano?

Hay que preguntarles a ello qué quieren hacer, si son válidamente el partido más grande. Yo creo que hay que ir preparando, primero, un trabajo conjunto en el Consejo Constitucional y, segundo, buscar a futuro claramente conformar, tal como se hizo en la segunda vuelta pasada, una gran coalición que permita ganar las elecciones del próximo año y sobre todo las presidenciales. Para mí, y en eso no me pierdo, el gran adversario es la izquierda que está en el gobierno, y es a ellos el que Chile ha derrotado dos veces desde el 4 de septiembre.

Eso sería un imposible para Evópoli...

No me corresponde a mi hablar por Evópoli, pero ellos tendrán que hacer sus propios análisis. Su resultado ayer fue tremendamente negativo, tener de ganadora solamente a su presidenta de partido (Gloria Hutt) también debe llevar a reflexiones profundas sobre su futuro. Espero que todos nos demos cuenta de que los chilenos han dicho dos veces es que no les gustan las ideas extremas de la izquierda. Espero que esa sea la convicción de todos los partidos de derecha y centroderecha.

¿Cree que republicanos va a conducir con responsabilidad el proceso constituyente o hay un riesgo de que se lleven la pelota para la casa?

Tengo la absoluta convicción de que van a actuar con responsabilidad. Y lo digo por dos razones. Una, porque conozco a muchos de sus líderes, a José Antonio Kast, Arturo Squella, Martín Arrau, y sé que son absolutamente responsables por el futuro del país. Y segundo, porque lo vi, y gente como Arrau, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, fueron extraordinariamente responsables en su trabajo en la Convención pasada y no me cabe la menor duda de que eso se va a repetir entre los 23 representantes que lograron.

¿Ve un riesgo -como lo han planteado partidos de izquierda- de que con esta configuración se rechace el nuevo texto constitucional?

Si uno analiza la política chilena en los últimos 2 años y medio, ha sido una verdadera y constante montaña rusa. Por tanto es difícil de predecir. Pero si se actúa responsablemente -y no me cabe duda de que los partidos de derecha así lo harán, a diferencia de lo que hicieron los partidos de gobierno, con su arrogancia y vanidad en la Convención-, se va a proponer un texto responsable y válido para las próximas décadas. Los partidos de izquierda hoy son los primeros llamados a hacer una reflexión autocrítica respecto de lo que han sido los últimos años. Ha sido bueno escuchar al Presidente decir que lo que hicieron en el último proceso estuvo mal.