Rodrigo Mundaca: “El pueblo espera que los consejeros derroten los doce bordes y pongan en el centro la recuperación de nuestros derechos”

El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Ind.), no tiene candidato para la elección de consejeros constitucionales, que se realizan este domingo.

Y si bien sostiene que este proceso “carece de fundamentos democráticos”, al no contar con la participación de independientes, “confía” en que si la nueva Constitución termina siendo “peor que la del ‘80″ -en el sentido de garantizar menos derechos sociales-, el texto “simplemente y llanamente sea rechazado y desechado”.

¿Cómo ve el escenario en la Región de Valparaíso?

Hay un escenario de absoluta incertidumbre. El voto obligatorio significa para la Región de Valparaíso que se incorporan 1,5 millones de electores. Por tanto, hay una incertidumbre también asociada a un alto nivel de escepticismo y desconocimiento de los candidatos.

¿Cómo votará usted? ¿Quién es su candidato/a?

Voy a concurrir a votar. Voy a cumplir con mi deber cívico. No tengo ningún candidato que interprete de manera fehaciente y correcta el proceso de descentralización, la necesidad de restituirle el poder a las regiones, que contemos con mayores competencias, con mayores recursos. Son muy pocos los candidatos -creo que ninguno-... no he escuchado a ningún candidato hablar de Ley de Rentas, Ley de Royalty, de agua.

¿Aún considera que el proceso constitucional carece de legitimidad?

Una de las causas que motivó la revuelta popular tenía que ver con las formas conservadoras de hacer política. Este nuevo proceso constitucional se encuentra secuestrado por los partidos tradicionales de la política chilena, en el cual no se considera la participación de independiente. Por tanto, cuando se habla de la legitimidad, o ilegitimidad, veo ausencia absoluta de la participación del pueblo llano, de los movimientos sociales. No hay ningún experto que hable de descentralización, que tenga trabajo teórico en esta materia. Son en su gran mayoría abogados de Santiago, formados en universidades tradicionales. Este es un proceso que carece de fundamentos democráticos, carece de participación democrática y del conocimiento real y cabal de las problemáticas anidadas en nuestros territorios.

El senador Juan Ignacio Latorre, presidente de RD, manifestó que “si la derecha, más la extrema derecha, logran sumar los 3/5″, el texto podría quedar “peor que la Constitución del ‘80″, lo que podría significar tener que rechazar la propuesta de Carta Magna. ¿Qué opina de ese supuesto?

Sin duda el voto obligatorio cambió el cuadro político clásico. Hoy quienes aspiran a ser consejeros le hablan a un segmento electoral distinto al que ellos mismos representan. Ahora, el plantear expectativas pesimistas, en un escenario de tanta incertidumbre, de tanto escepticismo, me parece que es bastante aventurero; y que personeros de gobierno salgan a señalar que el peligro está en que la derecha más extrema logre superar la barrera de los 3/5, da cuenta también de las propias falencias que se han tenido; da cuenta de las incapacidades propias de llegar con un mensaje mucho más claro a las comunidades. Evidentemente, hay un escenario que se puede prospectar (...) en el sentido que pudieran estar los sectores de la derecha más sobrerrepresentados en este espacio, y poder firmar una Constitución peor que la del ‘80. Sigue siendo parte del escenario de pesimismo, por un lado, y de incertidumbre, por otro. Evidentemente hay un riesgo, más aún cuando este proceso constitucional nace de de una comisión experta, de los famosos bordes.

¿Cuál cree que tiene que ser la posición del gobierno si la derecha obtiene los 3/5?

Gobernar. El gobierno fue elegido para gobernar. Lo que tiene que hacer es cumplir su programa y seguir gobernando.

¿Podría plantear algo distinto, si el propio Presidente fue uno de los que instó a llegar a un nuevo acuerdo?

El gobierno que encabeza el Presidente Boric tiene un programa de gobierno que coloca en la centralidad recuperar derechos esenciales, y por tanto creo que, en un escenario de muchísima incertidumbre, aventurarse sigue siendo muy temerario. Hay que esperar los resultados del domingo.

¿El gobierno puede, o no, amarrarse a un texto si es que este no lo representa?

El gobierno tiene la misión de gobernar. En esta materia no puede ser prescindente, porque tiene un sello, un compromiso, un programa de gobierno a propósito de esto. Y una vez que se elijan los consejeros, nosotros esperamos, el pueblo espera, que los consejeros sean capaces de derrotar los doce bordes; sean capaces de poner en la centralidad la recuperación de nuestros derechos y sean capaces también de terminar con la Constitución fraguada en 1980.

Si la derecha gana los 3/5, y la nueva Constitución terminara siendo parecida a la del ‘80, ¿el Presidente podría, por ejemplo, plantear la idea de un nuevo plebiscito?

Si hay un texto constitucional, que es fruto del trabajo de consejeros y consejeras, ese trabajo se tiene que plebiscitar, y cuando se plebiscite el pueblo va a tener que conocerlo y, por tanto, va a tener que votar. Y yo espero y confío en la sabiduría de mi pueblo. Y si hay un texto constitucional peor que el del ‘80, que simplemente y llanamente sea rechazado y sea desechado.