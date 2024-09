Ryan Wesley Routh, el nuevo atacante de Trump: obsesionado con Ucrania y crítico del candidato en redes sociales

Otro intento de asesinato contra Donald Trump tuvo lugar este domingo en su campo de golf de Florida, donde el expresidente estadounidense estaba jugando y fue apuntado con un arma. El FBI dio a conocer el nombre del sospechoso, Ryan Wesley Routh, de 58 años, y los medios norteamericanos ya han encontrado en sus redes sociales distintos posteos suyos en contra del candidato republicano.

Entre uno de esos posteos, Routh se refirió al anterior intento de asesinato contra Trump, que tuvo lugar en un evento del candidato en Pennsylvania en julio pasado. Etiquetando a Joe Biden y Kamala Harris, en publicaciones separadas, el sujeto recomendó: “Tú (Harris) y Biden deberían ir a visitar a los heridos en el hospital del motín de Trump, e ir al funeral del bombero asesinado. Trump nunca haría nada por ellos”.

El nuevo incidente tuvo lugar en el Club de Golf Trump International de West Palm Beach, en Florida. Según indica el FBI, Trump estaba jugando golf cuando un agente de su equipo de seguridad vio “el cañón de un rifle que sobresalía de la cerca”. El agente enfrentó a Routh, que huyó del lugar. En el lugar, el FBI recuperó una AK47 y una mira telescópica, dos mochilas y una GoPro.

Routh, reportaron distintos medios norteamericanos, es un contratista de construcción de techos, originario de Carolina del Norte, pero con negocios en Hawái. Entre otras cosas, tiene antecedentes penales y en sus posteos se le ve como un firme defensor de Ucrania, habiendo viajado en reiteradas ocasiones y habiendo expresado su deseo de combatir e incluso morir allí.

Entre sus posteos en la red social X, etiquetó a Biden y aseguró que la campaña democrática “debería llamarse algo así como KADAF, ‘Keep America democratic and free’ (Mantener a Estados Unidos Democrático y Libre). Y Trump debería ser MASA, ‘Make Americans slaves again’ (Volver a los estadounidenses esclavos de nuevo). LA DEMOCRACIA está en la urna y no podemos perder”.

En junio de 2020, Routh indicó que había votado por Trump en 2016, pero que desde entonces había dejado de apoyarlo: “Si bien usted fue mi elección en 2016, yo y el mundo esperábamos que el presidente Trump fuera diferente y mejor que el candidato, pero todos quedamos muy decepcionados y parece que estás empeorando y decayendo”, escribió.

Aún cuando Routh vive en Hawái, tiene lazos con Carolina del Norte, donde los registros públicos lo muestran como un “votante sin filiación a algún partido” desde 2012. En marzo de este año, votó en las primarias demócratas de Carolina del Norte. Entre otros registros, se ve que donó 100 dólares a ActBlue, la asociación que procesa las donaciones al Partido Demócrata.

En sus redes sociales, Routh expresó un firme apoyo a Ucrania: a través de docenas de publicaciones en X en 2022, dijo que estaba dispuesto a morir en la lucha, y que “tenemos que quemar el Kremlin hasta los cimientos”. “ESTOY DISPUESTO A VOLAR A CRACOVIA E IR A LA FRONTERA DE UCRANIA PARA SER VOLUNTARIO Y LUCHAR Y MORIR... ¿Puedo ser el ejemplo? Debemos ganar”, publicó en X en marzo de 2022, a pocos días del inicio de la guerra con Rusia.

Luego, Routh utilizó su cuenta personal de Facebook el año pasado para alentar a los extranjeros a luchar en la guerra. Intentó alistar reclutas afganos en una serie de publicaciones, presentándose como un enlace extraoficial para el gobierno ucraniano. “Soldados afganos: Ucrania está algo interesada en 3.000 soldados, por lo que necesito que cada soldado que tenga pasaporte me envíe una copia de su pasaporte para enviarla a Ucrania”, escribió en uno de esos mensajes, que se publicó en inglés y pastún.

La BBC encontró una foto del hombre en Kiev en mayo de 2022, participando en una manifestación que exigía más asistencia humanitaria para los civiles. También concedió una entrevista a Newsweek Romania, donde habló de sus motivaciones apoyando a Ucrania: “Muchos de los otros conflictos son grises, pero este conflicto es definitivamente blanco y negro, es el bien contra el mal”.

Oficial de policía trabajando en el perímetro del Trump International Golf Club, lugar donde tuvo lugar el atentado contra Donald Trump. Foto: Reuters

Entre los hallazgos sobre Routh, está su página de LinkedIn, en la que se ve que empezó una compañía en 2018 bajo el nombre de Camp Box Honolulu. Con esa empresa construye pequeñas casas y bodegas, además de haber donado algunas de sus estructuras a gente sin hogar. “El trabajo nunca se ha tratado de dinero, sino de crear marcos para que las personas prosperen y tengan éxito”, escribió en su página de LinkedIn: “Al tener una mentalidad mecánica, disfruto de las ideas, los inventos y los proyectos creativos con un toque artístico”.

En sus antecedentes penales, Routh Wesley fue arrestado en 2002 después de que la policía lo detuviera y supuestamente pusiera su mano sobre un arma de fuego, antes de atrincherarse en un negocio, según un artículo de Greensboro News & Record de ese año. Un agente de la policía confirmó el arresto a CNN el domingo. Los registros públicos también revelan varios casos judiciales que involucran a Routh desde la década de 1990. En total, en el historial hay más de 100 cargos penales registrados contra su nombre en Carolina del Norte.

En entrevista con CNN, Oran, el hijo mayor de Routh, aseguró que su padre era alguien “cariñoso y preocupado, un trabajador honesto”. “No sé qué habrá pasado en Florida, y espero que estas cosas solo se hayan exagerado en proporción, porque de lo poco que he escuchado, no me parece que el hombre que conozco sea aquel que hace cosas locas, mucho menos violentas”.

Routh compareció este lunes ante la justicia en Florida, donde fue acusado de dos cargos, entre ellos posesión de un arma de fuego mientras era un delincuente convicto y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado. Se ha fijado una audiencia de detención para el próximo lunes y permanecerá en prisión a la espera de juicio.