Salvador Millaleo, consejero INDH: “No es primera vez que Micco genera conmoción pública y un rechazo del mundo de los DD.HH."

“Consternación social”, así califica Salvador Millaleo -consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)- la reacción provocada por las declaraciones de Sergio Micco el fin de semana. El director del INDH, en entrevista con El Mercurio señaló que “no hemos hecho lo suficiente para comunicar una de nuestras verdades: no hay derechos sin deberes”.

Los dichos provocaron que los consejeros Millaleo, Yerko Ljubetic, Consuelo Contreras, Debbie Guerra y Margarita Romero firmaran una declaración pública en la que se estimó que lo señalado era “extremadamente erróneo y grave en sus alcances". Hoy, en tanto, el Consejo del INDH se reunirá a las 15 horas para abordar el tema.

En esta entrevista, Millaleo hace ver que el problema “es de comunicación”, que espera que Micco “aclare o rectifique sus dichos” pero que, en ningún caso, busca la renuncia de éste.

¿Cómo reaccionó cuando leyó las declaraciones de Sergio Micco?

El sábado vi que había un problema mayor porque en las redes sociales, muchos académicos del ámbito de los DD.HH. y organizaciones sociales, habían reaccionado consternados con estas declaraciones. Leí lo que él dijo, textualmente: que no hay derechos sin deberes. Eso, la verdad, como opinión es cuestionable, pero si es dicho por el director del INDH y además involucrándonos a los otros consejeros porque dice que es algo que se ha aprendido, simplemente significa lo que se lee. Eso no está matizado, lo dijo de esa manera y causó una consternación muy fuerte. En un momento de crisis, es un acto de irresponsabilidad plantearlo de esa manera. Por eso fue necesario hacer una declaración junto a otros cuatro consejeros donde cuestionamos el uso de esos conceptos.

¿Le da el beneficio de que se expresó mal o cree que Micco piensa así?

Él nos ha dado varias señales de que piensa en esa dirección pero voy a esperar lo que va a decir ahora en la reunión de la tarde. Ahí, él tiene la oportunidad de rectificar, de aclarar como espero que lo haga.

¿A qué otras señales se refiere?

No es la primera vez. Micco ha hecho varias declaraciones previas, cada dos meses, que han sido sumamente disruptivas y que causan este tipo de situaciones. Y ese es el problema que tenemos en el INDH. No es la primera vez que Micco señala algo como director, y genera una conmoción pública y un rechazo del mundo social y de los DD.HH. Así fue cuando descartó apresuradamente la sistematicidad de los DD.HH. en noviembre o cuando habló de un sesgo en el trabajo de los funcionarios del INDH. Las otras veces esperamos que rectificara sus dichos y así lo hizo la primera vez pero la segunda no lo hizo. Por eso ahora nos vimos en la necesidad de firmar esta declaración porque no es primera vez que Micco rompe el trabajo colectivo con un tipo de declaraciones así. Espero que aclare lo dicho.

¿Van a pedir un cambio en la dirección?

Cuando ocurrió un segundo episodio a fines de enero y tuvimos un debate, yo dije que mi visión no era sacar a Sergio Micco, sino que hacer que el trabajo del INDH sea mejor. Lo único que quiero es que rectifique, que aclare porque en una situación de crisis esto es muy importante. No persigo sacar a Sergio Micco, con esto solo espero que aclare sus conceptos porque estos son clave en el mandato del INDH.

¿Por qué son clave?

Básicamente porque los Derechos Humanos son incondicionales, es decir, no están sujetos a ninguna condición y alguien tiene DD.HH. aunque no cumpla sus deberes. Los derechos humanos existen para todos, incluso para los que los violan. Por eso es clave que quede claro para todos que el INDH no va a condicionar la protección a los DD.HH. a que la gente cumpla con sus deberes.

¿Por qué junto a los otros cuatro consejeros no decidieron esperar la reunión de hoy para hacer ver este punto? ¿Por las reacciones en redes sociales?

Sí, por las experiencias anteriores, como decía. No es primera vez que ocurre una declaración de Micco y ocurre una consternación social. En ocasiones anteriores habíamos esperado más tiempo y ahora fue bastante más grave que la vez anterior y decidimos salir antes porque era mucho más fuerte la reacción.

¿Cómo está el ambiente en el Consejo después de las declaraciones de Micco?

No he tenido otras señales del resto del Consejo, pero espero que no se exagere porque a veces se plantea esto como quiebres totales e insalvables, y la verdad que no lo son. La semana pasada designamos el mecanismo de protección contra la tortura y votamos para designar personas y no hubo ningún problema. El problema aquí es de comunicación y lo podemos salvar sobre todo si Sergio quiere rectificar. Mi ánimo es tratar de que esto se supere.

¿Y si no quedan conforme con lo que diga Micco hoy?

No quiero destituir a Sergio Micco. Él debe terminar su periodo. Pero lo importante es que se rectifique y transmita un mensaje adecuado a la sociedad y a nuestro trabajo. Hay que ver, espero de corazón que podamos dialogar y que al menos se reconozca que hay un error de comunicación importante y que hay que mejorarlo porque estos son días muy delicados.

Hoy en una carta en El Mercurio, Jorge Correa Sutil, defiende a Micco y señala que buena parte de las críticas a él son "una muestra de intolerancia"...

Precisamente lo que nosotros defendemos es la tolerancia que está explícita dentro de los DD.HH., aquí el problema es que no es una opinión personal o privada, él como director del INDH da su opinión sin generar las aclaraciones que hubieran evitado la consternación social que se produjo. Ya era trending topic en Chile el sábado y eso nos motivó a reaccionar para que no dijeran que nosotros como consejeros avalábamos una posición así. Él como director del Instituto debe tener el cuidado suficiente, no es intolerancia. Por supuesto que puede haber reacciones intolerantes, algo que se ve en las redes sociales, no comulgo con eso, no me gusta. No quiero atacar la persona de Micco, solo estoy en desacuerdo con sus ideas.