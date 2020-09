¿Se congelan las negociaciones? Dichos de la DC tensionan tratativas de la oposición por municipales

Molestia le transmitieron este fin de semana los secretarios generales de Convergencia Progresista a su par de la Democracia Cristiana, David Morales. Las conversaciones se daban luego de la seguidilla de declaraciones del timonel de ese partido, Fuad Chahin, en torno a las negociaciones del sector ad portas de que expire, a fines de septiembre, el plazo para inscribir las primarias municipales.

“Me parece sorprendente que muchos de los que hablan de la unidad hoy se niegan a hacer primarias para poder definir democráticamente una candidatura única de gobernadores y alcaldes en todo el país”, sostuvo Chahin en radio Biobío. Y agregó: “La negociación ya lleva un buen tiempo y no hemos logrado avanzar en esa línea (...). El compromiso debiera ser tener primarias en todas las comunas, en todas las regiones, inscribir ese pacto en septiembre, y con eso creo yo que se marca un camino importantísimo para todo lo que viene”. En El Mercurio, en tanto, señaló que “la mala noticia es que el único partido que ha dicho eso es la DC, el resto de la oposición habla mucho de la unidad, pero no está disponible a tener un candidato único”.

Sus palabras se dieron en medio de las distintas conversaciones que estaban llevando adelante -de manera reservada- los partidos de la ex Nueva Mayoría y algunos sectores del Frente Amplio, en las que, dicen conocedores de las negociaciones, las colectividades ya estaban avanzando en un diseño para las elecciones de alcaldes y gobernadores regionales.

En ese sentido, sus declaraciones generaron incomodidad, principalmente en el PS y el PPD. En esas colectividades resintieron que, a juicio de dirigentes de esos partidos, el discurso público de Chahin se contradijera con lo que su colectividad ha planteado en privado. Según las mismas fuentes, los negociadores democratacristianos estarían impulsando pactos por omisión en distintas comunas y regiones, y no -como dice Chahin- primarias de toda la oposición.

Asimismo, en esos partidos molestó que el timonel DC hablara de entendimientos con todos los sectores de la centroizquierda, pero, al mismo tiempo, criticara al PC y sostuviera que tienen “profundas diferencias” con esa colectividad y que “no vamos a ir a primarias con partidos que apoyan dictaduras”.

En el sector aseguran que Chahin está “aislando” a su partido. Y varios son pesimistas respecto de lograr un entendimiento unitario tras los dichos del timonel falangista. De hecho, las reuniones que estaban programadas para esta semana fueron canceladas hasta nuevo aviso, y algunos incluso han hablado de un “congelamiento” de las conversaciones hasta que la DC diga “qué quiere”.

“La unidad no se consigue con las pistolas en las mesa, menos con declaraciones destempladas que no aportan en nada a conseguir el objetivo de ganarle al conservadurismo. Es hora de estar a la altura de lo que la ciudadanía nos demanda y no de gustitos personales”, señaló el secretario general del PPD, Sebastián Vergara, a La Tercera PM. Desde el Partido Socialista, en tanto, el secretario general, Andrés Santander, emplazó al timonel democratacristiano. ”Las declaraciones de Chahin del fin de semana no contribuyen en nada con los esfuerzos unitarios de las últimas semanas. Desde la Convergencia Progresista le hacemos un llamado a no insistir en ser factor de división en la oposición”.

En tanto, el dirigente comunista Juan Andrés Lagos sostuvo que en su partido incomodó “el tono tan sectario, excluyente y poco democrático” de Chahin. “Supongo que quiere hacer una primaria con él mismo”, dijo.

Incluso, en la oposición sostienen que los efectos podrían llegar hasta la Cámara de Diputados. Varios parlamentarios han trasmitido que la posibilidad de reimpulsar la censura a la mesa del RN Diego Paulsen -lo que se planificaba realizar esta semana- ya no tendría viabilidad.

La defensa DC

Desde la DC, no obstante, descartaron de plano que hayan tenido un “doble discurso” durante las conversaciones y aseguraron que la postura oficial del partido es buscar primarias con toda la centroizquierda en los distintos comicios.

De hecho, así quedó establecido según un documento que emitió la colectividad en julio. “Nosotros hemos sido enfáticos en señalar que no descartamos ninguna fórmula, pero creemos que son las primarias legales las que facilitan el camino para escoger las candidaturas de alcaldías, gobernaciones regionales y presidencia de la República”, se lee en ese escrito.

“Estamos a poco más de tres semanas de la inscripción de las primarias. Este es el momento para simplificar las cosas y resolver un mecanismo democrático y descentralizado”, sostuvo Chahin. Y agregó: ”Este no es el momento para cerrar el diálogo ni suspenderlo, todo lo contrario, es el momento para apurar las conversación y pactar primarias para todo el país (...). Tenemos que aprender de los errores que todos cometimos en el pasado y que nos costaron muy caro en el 2017 para la elección presidencial y el 2016. Es el momento de aprender de los errores de unos y otros y dar una señal clara”.