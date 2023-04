¿Se va o se queda? La inquietud de La Moneda ante extendida ausencia de Ana Lya Uriarte

“Tengo hipersomnia (dormir demasiado) con un estudio de sueño que está muy alterado. Con etapas en que saturo 81% (es muy muy bajo). Además de cansancio, fatiga, y otras alteraciones como la falta de aire con actividades simples y cotidianas como la ducha. Todos mis indicadores alterados y dando cuenta de un proceso inflamatorio”.

Las palabras corresponden a la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, y forman parte de un mensaje que hace unos días envió por WhatsApp a sus excompañeros de universidad y amigos cercanos dando cuenta de su estado de salud.

El texto lo mandó para despejar las dudas que se han instalado en el oficialismo y en la opinión pública a propósito de la extensa ausencia de sus funciones -que ya suma cerca de un mes- por un cuadro de efectos prolongados del Covid-19 (conocido como long Covid).

En el mismo escrito, la secretaria de Estado advirtió que “lo concreto es que dos neurólogos sostienen que padezco de long Covid” y contó que desde este lunes se incorporará a un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile con otras personas que han presentado los mismos síntomas tras contagiarse de coronavirus.

La ministra de la Segpres confirmó su contagio el 2 de enero pasado, retornando a sus funciones el 11 de ese mismo mes. Tras cerrar el año legislativo, se tomó cuatro semanas de vacaciones en febrero y desde el 26 de marzo que ha extendido sucesivas licencias. La última terminaba ayer, sin embargo, esta mañana la presidenta del Partido Socialista y amiga personal de Uriarte, Paulina Vodanovic, confirmó en entrevista con Radio Duna que la socialista no volvería a sus funciones y extenderá nuevamente su licencia.

“A Ana Lya le renovaron su licencia médica por unos días más, vamos a estar atentos a lo que ocurra. Tiene long Covid, e incluso va a participar de algunos estudios que se le están haciendo a algunas personas en el Hospital de la Universidad de Chile. Se queda a la mitad de la frase, lo que es un problema, sobre todo cuando hay que ir al conversar al Congreso”, dijo Vodanovic esta mañana.

La dirigenta, además, se hizo cargo de una discusión que ya se ha instalado en el oficialismo: ante los desafíos legislativos que tiene el gobierno, para algunos se hace insostenible que la ministra se mantenga en el cargo.

“Yo no sé si se resiente en términos de efectividad (la gestión del comité político). Me parece que la ministra subrogante, Macarena Lobos, a quien conozco hace mucho tiempo, ha sido una gran asesora legislativa por muchos años, es muy respetada. Fue jefa en Dipres, subsecretaria de Hacienda. Tiene experiencia en tramitación legislativa como pocos en Chile. Y tiene una habilidad política importante. Ahora bien, eso no quiere decir que la ministra titular no se eche de menos. Creo que por algo el Presidente escogió a Ana Lya Uriarte y lamentablemente ella está todavía con licencia y se resiente su ausencia”, agregó Vodanovic.

Los dichos de la dirigenta no pasaron desapercibidos en el gobierno, desde donde resintieron que la timonel haya dado a conocer en un medio de comunicación un diagnóstico que mantendrá a Uriarte fuera de la primera línea por varias semanas más, generando más dudas sobre su continuidad a la cabeza del ministerio. Otras fuentes del Ejecutivo, además, admiten que esto abre una encrucijada para el propio Presidente Gabriel Boric.

Posibles ajustes después de las elecciones

Hasta ahora, dicen fuentes de Palacio, el Jefe de Estado no tiene previsto hacer nuevas modificaciones en sus equipos, al menos, hasta el próximo 7 de mayo, día en que tendrán lugar las elecciones de consejeros constitucionales. Esto, debido a que algunos en el oficialismo transmiten que si hay un mal desempeño electoral del sector, un nuevo ajuste en el equipo podría dar un nuevo aire al Ejecutivo.

En este escenario, una de las opciones que se baraja en el gobierno, en caso de que Uriarte presente su renuncia, es mantener a la subsecretaria Macarena Lobos -independiente y cercana a la DC- en la subrrogancia y Nicolás Facuse (PS) en reemplazo de ella hasta que exista más claridad sobre el futuro de la socialista y el Mandatario zanje si hará o no nuevos ajustes luego de los comicios.

Cualquier decisión antes de eso, dicen las mismas fuentes, no estaría contemplada. En Palacio, en todo caso, evitan precisar cuánto tiempo se puede mantener a la ministra Uriarte en el cargo si es que continúa con licencia médica.

En La Moneda también están conscientes de que en los partidos ya comienza a instalarse una presión para despejar el futuro de una de las carteras más clave del comité político.

De hecho, en el gobierno ya advierten que el PS va a pelear por mantener el cupo. Otras fuentes oficialistas no descartan que Apruebo Dignidad dispute ese lugar, sobre todo, tras la sensación que se ha instalado de que la vasta experiencia en el Estado que ha sacado a relucir el Socialismo Democrático no es garantía de éxito.

En esa coalición, la salida de Uriarte podría ser una alternativa para recuperar ese espacio luego de que el Frente Amplio perdiera su presencia tras el enroque de Giorgio Jackson (RD), quien pasó de la Segpres a Desarrollo Social.

En la Segpres, en tanto, confirman que Uriarte seguirá fuera -al menos- por una o dos semanas más. “La ministra Uriarte, como cualquier trabajador del país, está haciendo uso de una licencia médica. No corresponde al gobierno comentar sobre su diagnóstico. Mientras tanto la Segpres continúa funcionando a cargo de la ministra (s) Macarena Lobos”, indicaron desde la cartera.

Entre algunos parlamentarios socialistas, en tanto, se cree que podría reactivarse la opción del actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien en septiembre estuvo a punto de asumir en ese rol. En La Moneda, sin embargo, dicen que sería complejo mover al socialista en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país.

En la mesa del PS, por otro lado, aseguran que una eventual sucesión no ha sido abordada de manera formal por la directiva.

El tema, en todo caso, fue abordado por los presidentes de partidos tras la reunión del comité político ampliado. “Lo primero es desearle una pronta recuperación a Ana Lya (...). En términos políticos, se está cubriendo, y creo que lo está haciendo muy bien Macarena Lobos, la ministra subrogante y claramente si es que eso continúa, ahí habría que hacer un cambio, si Ana Lya no pudiese volver por salud para poder establecer la ministra titular y la subsecretaria. Eso es algo que claramente podría decidirse”, dijo el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre.

Y agregó: “Hay que ver en qué condiciones de salud se encuentra, si es posible que vuelva pronto y si no, es decisión del Presidente de la República y del comité político ese tipo de cambios”.