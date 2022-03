Se viene difícil convivencia: Chile Vamos se estrena como bloque opositor con acusaciones cruzadas de traición

Que traicionaron al sector y que se quebró la coalición. Es parte del sentimiento que existía desde la madrugada en Renovación Nacional, luego de que la UDI y Evópoli decidieran formalizaron su respaldo al senador Álvaro Elizalde (PS) para que asumiera la presidencia de la Cámara Alta, lo que se oficializó hoy en el Congreso Nacional en Valparaíso.

Las tratativas en Chile Vamos llevaban semana. Un sector de RN empujaba la candidatura del senador Manuel José Ossandón, quien había logrado el acuerdo de su comité de presidir el Senado, si es que a la centroderecha le tocaba el primer año de esta legislatura. Sin embargo, hace días que su nombre generaba resistencia en los partidos aliados e, incluso, en las propias filas del partido encabezado por Francisco Chahuán.

¿La razón? Hay varias, dicen en la ahora coalición opositora. Entre ellas, que Ossandón no era el nombre adecuado porque, a su juicio, no cumple su palabra y muchas veces, durante la administración del Presidente Sebastián Piñera, votó en contra de su propio conglomerado: muchos recuerdan que se abstuvo en la última acusación constitucional en contra de Piñera. Asimismo, en la UDI argumentaban que estratégicamente era más conveniente que asumiera un PS en el cargo pues podría influir más en el gobierno del Presidente Gabriel Boric y, por ende, también generar mayores complicaciones, sobre todo, cuando se deban adoptar algunas definiciones de la Convención Constitucional.

Como sea, la molestia no se intentó ocultar y esta mañana hubo una serie de declaraciones cruzadas que, para varios en el sector, ponen en riesgo el funcionamiento del bloque como futura oposición. Por lo mismo, varios se declaraban en reflexión.

“Nosotros no renunciamos a nuestros sueños, ni a las esperanzas para un mejor país de nuestras ideas, ni a asumir nuestras responsabilidades para conducir y liderar. Nosotros ratificamos esos sueños, esas esperanzas, esas ideas y esas responsabilidades. Aquí se faltó a la buena fe y a la palabra empeñada. RN entra en un estado de profunda reflexión”, manifestó Chahuán, evidentemente molesto durante su intervención en la sala del Senado.

El senador Ossandón, quien fue el gran perjudicado, también estaba indignado. En su intervención manifestó que “la derecha hoy día después de esta votación que es clara, yo no tengo nada con Álvaro Elizalde, lo encuentro un tipo extraordinario, la derecha queda en una irrelevancia máxima porque no tenemos, ni el gobierno, en la Convención no nos escuchan, en la Cámara de Diputados cuatro años y aquí se le ha regalado el Senado, que era el último bastión que teníamos para tener una oposición concreta”.

Y agregó: “Algunos senadores que me han antecedido han dicho que uno tiene que ceder en las conversaciones, por supuesto que hay que ceder, pero hay que participar en las conversaciones”. Ossandón acusó que hubo dos mesas negociadoras, “una de frente y otra escondida, que fue reconocida por el presidente de la UDI hoy en la mañana... cosa que nosotros no sabíamos y ayer a las 11 había una reunión pactada de Chile Vamos y no llegó ni la UDI, ni Evópoli”.

“Los países no funcionan bien cuando hay tanto desequilibrio y menos cuando hemos dejado por una negociación de un par de puestitos a la centro derecha en la indefensión más grande que ha tenido en la historia de Chile”, añadió.

En esa línea, Ossandón advirtió que “nosotros no hemos quebrado Chile Vamos. No fuimos nosotros y esto que lo sepa bien Chile. Nosotros no hemos traicionado nuestro proyecto y jamás estuvimos cerrados a llegar a un acuerdo con los del frente (...). La historia y la centro derecha chilena, cuando vivamos el proceso en un par de meses más que estamos viviendo con el gobierno de Boric y de la Convención, va a juzgar esta acción secreta que hizo la UDI y Evópoli a espaldas nuestras”.

Luego de la intervención de Ossandón, le tocó la palabra al presidente de la UDI, Javier Macaya, quien hizo un llamado a que “seamos capaces de ponernos de acuerdo, de que este edificio deje de ser un lugar donde estamos permanentemente pegándonos con un garrote y teniendo diferencias profundas. Y la base de la política es eso, anteponer legítimos intereses personales”.

En esa línea, añadió que “le agradezco a Evópoli que en una conversación en la que sí ha sido parte RN finalmente hayamos tenido la posibilidad de llegar a un acuerdo de gobernabilidad que le hace bien a Chile”.

Luego de ello, retrucó a Ossandón y afirmó que el senador RN también había conversado con el actual oficialismo para buscar apoyos. “Es parte de lo que ocurre permanentemente en política”, dijo.

Por su parte, el senador de Evópoli Felipe Kast defendió el acuerdo y manifestó que “si hay algo que hemos cumplido siempre en Evópoli, y que vamos a seguir cumpliendo son los acuerdos (...) Y espero que se sume RN para que podamos cumplir con los acuerdos que hemos alcanzado y por lo mismo que tengamos alternancia en la presidencia de este Senado”.

En esas mismas intervenciones, criticó el actuar de la derecha el presidente del Partido Republicano, José Manuel Rojo Edwards. Si bien la colectividad tiene un solo senador, en la Cámara de Diputados ostenta 15 escaños, por lo que la tensión también podría escalar.

“Simplemente hacer ver que para variar una parte de la derecha se rinde, se rinde a buscar la unidad y se rinde a defender lo que pensamos en una situación de crisis institucional. Lo que hemos visto de la actitud de algunas personas en nuestro sector, la verdad es que hace sentido con la debilidad mostrada del gobierno que se va yendo”, dijo Edwards.

Otra que intervino fue la senadora debutante de RN Paulina Núñez, quien dijo que “si seguimos dando este espectáculo, difícilmente vamos a poder levantar cabeza”.

Se esperaba que la tensión se siguiera abordando durante la jornada: de hecho, para hoy a las 18:30 Chahuán convocó a la comisión política de su partido para tratar “contingencia política”.

Los distintos grupos de WhatsApp del partido estallaron en mensajes para abordar la compleja situación en la que quedaron. Ahí, el secretario general de la colectividad, Diego Schalper, explicó que “el senador y amigo Francisco Chahuán puso el pecho ante una situación muy lamentable, y la bancada lo respaldó de manera unánime. Uno puede prever muchas cosas, otras tantas no”. En tanto, el exabanderado presidencial de RN Mario Desbordes advirtió que “muchos UDIs se sienten más cómodos con Republicanos que con RN”.

Las tensas declaraciones estuvieron antecedidas por negociaciones que duraron hasta pasada la medianoche. En esa jornada sectores de RN acusaron que la UDI y Evópoli no llegaron a negociar, y que estaban pactando por al lado con la centroizquierda.

En contraposición, en la Cámara de Diputados también se dieron ayer jornadas de negociaciones. En esa oportunidad, la derecha se dividió entre la idea de RN de priorizar las presidencias de comisiones importantes como Constitución y Hacienda, y la preferencia de la UDI de liderar la testera. También en la oportunidad, tensionó que el Partido Republicano pidiera levantar carta propia para liderar la corporación.