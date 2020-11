Segundo retiro del 10%: La contraofensiva que prepara la oposición ante el proyecto del gobierno y las dudas oficialistas

Esta mañana, en la oposición reconocían que ayer al presentar su propio proyecto de retiro del 10% de los fondos previsionales, el gobierno logró ganar tiempo, pero apuestan a que ese será su único saldo a favor.

Desde el Ejecutivo ayer transmitían haber ordenado a los senadores de Chile Vamos a través del proyecto presentado por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones que, entre otros puntos, acota el retiro a personas con rentas bajo los $2,9 millones (UF 100). Pero no todos los senadores de Chile Vamos que habían a anunciado su voto a favor del proyecto original de segundo retiro esta mañana se mostraron cuadrados con el gobierno.

De entrada, el senador RN Manuel José Ossandón afirmó que no está de acuerdo con el texto del Ejecutivo. “Yo no estoy dispuesto a apoyar el proyecto del gobierno en las condiciones que está”, dijo esta mañana en radio Futuro, advirtiendo que solo contarán con él si “a ese proyecto se le mete tijera”.

En la misma línea, el senador Juan Castro (RN) expresó sus críticas a la iniciativa del gobierno: “El Presidente nos entrega este proyecto y no me parece muy bueno, hay varias indicaciones que me parece que hay que sacarlas, no sé qué va a determinar la comisión unida de Trabajo y Hacienda, quiero ver esa discusión y quiero ver qué proyecto llegará a la sala....”

El senador UDI Iván Moreira, más ambiguo, hoy solo se comprometió a “votar en conciencia”. “Quiero señalar que valoro que el gobierno se haya involucrado reconociendo que el 10% era una necesidad imperiosa. Sin embargo, no podemos dejar de señalar, que el Gobierno legitimó el primer retiro al no ir al Tribunal Constitucional y eso hoy confunde a la ciudadanía con el nuevo anuncio de ir al TC por el segundo retiro”, dijo esta mañana.

Solo el senador José Miguel Durana (UDI) hoy cerró filas públicamente con Briones y su iniciativa. “El gobierno lo que ha hecho es responder al llamado que hicimos. Este proyecto va a poder cumplir el desafío de que este retiro del 10% llegue a los que más lo necesitan antes de Navidad, en cambio el otro va a ir al Tribunal Constitucional”, decía a esta mañana el parlamentario a La Tercera PM.

Ningún proyecto tiene los votos

Si la votación en la sala del Senado fuera esta tarde, ninguno de los dos proyecto de retiro del 10% tiene los votos asegurados. La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, reconoció que sin los votos de los senadores oficialistas no hay posibilidad de aprobar el primer proyecto, en tanto una alta fuente de La Moneda afirmó que sin acuerdo con la oposición tampoco hay posibilidad de avanzar con la iniciativa del gobierno.

Ayer, pese a las intensas gestiones, el Ejecutivo no avanzó en un acercamiento con la oposición en torno a su texto y esta mañana desde las bancadas opositoras reafirmaban que no habrá acuerdo. De hecho, en esa línea se han pronunciado públicamente los senadores que el gobierno considera más “dialogantes”.

“El proyecto del gobierno tal cual ingresó es muy difícil, por no decir imposible, que avance con el nivel de restricciones que se han colocado a la posibilidad del retiro de fondos previsionales”, dijo el senador PPD Ricardo Lagos Weber.

En el mismo tono se pronunció el senador Felipe Haboe (PPD), quien dijo que “es un proyecto con mucha letra chica. Se trata de un préstamo con recursos propios, ya que las personas tendrían que devolver lo que saquen”.

Eso, mientras el senador Carlos Montes anunció una votación en bloque de los senadores PS, y en la DC las senadoras Carolina Goic y Ximena Rincón aseguraron que no apoyarán “el autopréstamo” que propone el Ejecutivo.

“Presidente, ¿qué pretende enviando un proyecto inferior en calidad al que se había aprobado?”, se preguntó públicamente Rincón.

Apuesta al desorden oficialista en la Cámara

¿Qué sigue? El acuerdo alcanzado hasta esta mañana en la mesa del Senado que encabeza la senadora Muñoz era poner en tabla el proyecto original el próximo miércoles 25.

La idea -dicen en la oposición- también es ganar tiempo, apostando a que sí estén los votos de Chile Vamos para aprobar el proyecto original. Y si no fuera así, la apuesta es que la iniciativa al regresar a la Cámara de Diputados vuelva a tener el respaldo de un grupo importante de diputados que -a diferencia de los senadores- son más difíciles de ordenar por el Ejecutivo.