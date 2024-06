Sigue el cortocircuito oficialista: Pardow sostiene cara a cara con parlamentarios y Cariola justifica su negativa a la estabilización de precios de la luz

El anuncio del alza en las tarifas eléctricas hizo que, a lo largo de Chile, dolieran los bolsillos. Pero en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena el dolor fue más agudo. En consideración de las pocas horas de luz natural que los vecinos de la región reciben durante el invierno, los cinco parlamentarios de la zona han permanecido particularmente preocupados por la decisión del gobierno del Presidente Gabriel Boric sobre concretar el alza en tres tramos.

Conscientes de esa inquietud, los legisladores de la circunscripción aprovecharon la visita del ministro de Energía, Diego Pardow (Convergencia Social), a la Región de Magallanes para reunirse ayer con él. En un encuentro que se extendió hasta tarde por la noche, los parlamentarios hicieron ver al secretario de Estado que la situación en las comunas de la zona más extrema del país merece especial atención.

En ese contexto, de acuerdo a quienes estuvieron presentes, Pardow puso sobre la mesa una indicación presentada por los diputados Jaime Mulet (Regionalistas Verdes) y Jorge Brito (Revolución Democrática), que fue rechazada en sala en abril de este años, y que pretendía instalar un impuesto al carbón y que contó con 62 votos favorables e igual número de rechazos -casi exclusivamente de la derecha-, pero además 11 abstenciones: estuvo a diez votos de ser visada.

En ese contexto, tras la reunión con el titular de Energía, la diputada Javiera Morales (Convergencia Social) afirmó que “coincidimos en que es necesario aumentar el subsidio. Todos consideramos que es un subsidio insuficiente por el alcance y el monto. Por ello, la conversación se centró en analizar las propuestas que existen para contar con más fondos para aumentar el subsidio. De todas ellas, la que genera más consenso es aquella del Frente Amplio que propone alzar la tarifa a las generadoras de carbón. Cuando presentamos esa propuesta nos faltaron pocos votos en la Cámara para aprobarla, por lo que creemos que tiene viabilidad política. El alza que propusimos permitiría doblar el actual subsidio, alcanzando al doble de familias chilenas”.

En tanto, el diputado Carlos Bianchi (de la bancada PPD e independientes) detalló que “la propuesta que más reiteró y la que yo creo que es por donde el gobierno está avanzando, es una del Frente Amplio que aumenta el impuesto al carbón. Con ese cálculo del impuesto al carbón lo que pretende el ministro Pardow es pasar de un millón y medio de hogares a tres millones de hogares”.

De todas formas, el diputado sinceró que “la reunión con el ministro duró hasta tarde, pero sin resultado final concreto. Lo que está haciendo el ministro es acoger todas las propuestas que lleguen. Textual dijo: ‘me da lo mismo el color del gato con tal que cace ratones’”.

Por su parte, el senador Karim Bianchi (IND) dijo que la reunión “estuvo enmarcada porque todos los datos que se entregaron iban desde Arica hasta Los Lagos, jamás se consideró Aysén y Magallanes, entonces nosotros teníamos dudas respecto del alza en Magallanes, que bordearía de aquí a enero el 40%. No tenemos la versión del gobierno, solo la de la empresa”.

En esa línea, el senador afirmó que la reunión con Pardow tuvo por objetivo “buscar la solución para tener una apertura al 60% más vulnerable. Eso el gobierno lo ve difícil, ya que hoy no llegan ni al 40%. La vía alternativa que el gobierno maneja es ingresar un proyecto de ley por la Cámara respecto al tema del carbón”.

Foto: Aton Chile/Raúl Zamora.

En tanto, Mulet, quien fue uno de los autores de la indicación, planteó que “el ministro se ha abierto con claridad a esta propuesta que hice en marzo y que fue declarada inadmisible. En esa oportunidad requería el patrocinio del Ejecutivo. Si el Ejecutivo hoy está dispuesto a apoyar una iniciativa legal de esta naturaleza, yo creo que estamos cerca de obtener los votos para aprobarla”. Eso sí, advirtió que “la derecha ha sido renuente a cualquier tipo de búsqueda de recursos que implique tocar a las empresas”.

Fuentes del Ministerio de Energía afirman que el respaldo a esta iniciativa no se trata de algo inédito, puesto que el gobierno presentó y patrocinó la propuesta de impuesto verde que se rechazó. En esa línea, lo que el ministro hizo ante los parlamentarios fue poner la propuesta rechazada, destacó que genera consenso e hizo hincapié en los beneficios que tendría en la región.

De todas formas, algunos ponen paños fríos sobre esta iniciativa. “El ministro ha planteado el impuesto a las emisiones de carbono. Es una alternativa, pero aún falta discutirlo más, ya que está asociado a pacto fiscal”, advirtió el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta. Y añadió: “Hay más alternativas en la mesa técnica. Por lo cual vamos a profundizar el diálogo desde la próxima semana, para salir al paso de las alzas y mitigar a tiempo a más sectores sociales, en especial pymes y clase media”.

FOTO: DEDVI MISSENE

El diputado Cristián Tapia (Ind.-PPD), también integrante de la comisión de Minería y Energía, sostuvo que “el Frente Amplio presentó esa indicación, pero nosotros la hemos conversado durante todos estos años en la comisión (...). Jamás tuvo eco esta propuesta y yo creo que ahora, que el tema es grave, de todas maneras hay que poner un impuesto a quienes estén generando energía en carbón. Pero esta no es la única alternativa”.

Más allá de Magallanes, el alza en las tarifas eléctricas mantiene al oficialismo en un verdadero cortocircuito. Sin ir más lejos, esta mañana la presidenta de la Cámara de Diputados respondió nuevamente al ministro Pardow, luego de que el titular de Energía le recordara que ella “votó en contra” de estabilización de precios de la luz.

“Supongo que la información que le fue proveída en su momento y las reuniones que tuvimos no fueron suficientes para convencerla, y eso es legítimo en una democracia. Eso pasa”, planteó Pardow.

Ante su respuesta, esta mañana Cariola publicó en su cuenta de X: “Me veo en la obligación de recordar mi intervención en sala del 9 de abril de este año, cuando se votó el actual proyecto de ‘estabilización tarifaria’. Advertí que encarecería aún más las tarifas para la ciudadanía, que dicha alza no era sostenible para las familias chilenas, que se debían buscar otras soluciones y por eso lo voté en contra”.

La titular de la Cámara no fue la única que salió a responder a Pardow. También a través de X, el diputado socialista Tomás de Rementería comentó: “Yo me abstuve. ¿Qué tiene que ver? El tiempo nos dio la razón de que el mecanismo no era bueno, se puede corregir”.