Sin diseño claro hasta ahora: cómo enfrentará la oposición la reforma que termina con el CAE

Que todavía no se conversa entre las bancadas y que prefieren fijar una postura cuando tengan la propuesta en detalle. Esas son algunas de las reacciones que manifiestan algunos de los parlamentarios de oposición frente al anuncio con que, ayer en la noche, el Presidente Gabriel Boric dio a conocer el proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y propone un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.

Pese a que reconocen que la medida no los tomó por sorpresa, pues el ingreso de la reforma era algo que desde el gobierno ya venían anticipando hace unos meses, en las bancadas aseguran que el tema todavía no ha sido discutido formalmente, por lo que quieren evitar adelantar posiciones sobre cómo votarán la iniciativa. Eso sí, ya varios han salido a criticar algunos aspectos del mensaje presidencial.

En el sector, eso sí, recalcan que no han existido coordinaciones entre todos los partidos de oposición e, incluso, algunos adelantan que es algo que cada bancada tendrá que analizar de forma particular.

En el sector varios transmiten que la iniciativa propuesta por el Ejecutivo es una oportunidad para que la derecha actúe como bloque, sin embargo, sostienen que es complejo debido a que están ad portas de las elecciones y cada colectividad apuesta a capitalizar.

De hecho, en el Partido Republicano, por ejemplo, transmiten que no está en sus intenciones que exista una coordinación con Chile Vamos para enfrentar el tema, manteniendo así la estrategia de diferenciarse de sus pares de la UDI, RN y Evópoli.

En la coalición, por otro lado, esperan que primero cada comité parlamentario discuta la propuesta, para recién después revisarla a nivel de bloque y afinar una posición y bajada comunicacional. Algo que, hasta el cierra de este edición, no había ocurrido. En ese sentido, descartan definir por el momento si se sumarán o no a la iniciativa.

Parlamentarios de Chile Vamos presenta acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema Sergio Muñoz y Ángela Vivanco. Foto: Sebastián Cisternas/ Aton Chile

Ahora bien, en privado, algunos ya empiezan a mostrar su dudas por el proyecto del Ejecutivo que, entre otras cosas, según explicó el Presidente Boric, busca “condonar en base a criterio de justicia y mérito parte de las deudas educativas; reorganizar la deuda, que quede en términos razonables para aquellos que aún deban, y terminar con el CAE, reemplazándolo con un nuevo instrumento de financiamiento público de la educación superior”.

En especifico, los diputados del bloque advierten dos puntos: la falta de claridad respecto a cómo se financiará la propuesta y cuánto costará. Así también, algunos no dudan en apuntar a que hay una estrategia electoral detrás del anuncio, esto considerando que restan solo dos semanas para las elecciones.

“Tenemos muchas dudas que resolver. Estamos esperando que se nos mande el proyecto y que se hagan las presentaciones de distintos ministros para poder hacer ciertas preguntas en concreto. Hay ciertas cosas que nos parecen delicadas, como el tema de la fijación de los aranceles, el fin al copago, cómo va a repercutir en las universidades privadas. O sea tenemos hartas preguntas que hacer”, aseguró a La Tercera la diputada y jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón.

Al respecto, su par de la UDI, el diputado Gustavo Benavente, indicó que “a los que votaron por el Presidente en la elección presidencial los engañaron. No hay condonación universal, eso fue una vaga promesa de campaña. Al final hay solamente un cambio de acreedor, el aval pasa a ser el acreedor principal. Entonces esta es la campaña del gobierno, hoy el gobierno está en campaña”.

En esa línea, para el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, “el anuncio del Presidente Boric respecto al CAE parece ser más un recurso y anuncio de campaña que una propuesta contundente, seria y responsable (...). No hay claridad respecto a costos y financiamiento. Estaremos muy atentos a que es lo que presenta el gobierno, a como esto posterga otras urgencias en materia de educación y que la promesa no se transforme nuevamente en un vacío anuncio de campaña. Es lamentable que la irresponsabilidad, populismo y demagogia de sus promesas hoy les permita llegar al gobierno y que desde el poder se olviden. Es esa política irresponsable la que aburre y molesta a los chilenos”.

Aún así, algunos dentro de la coalición reconocen como algo importante el hecho de que el proyecto considere un beneficio para los deudores que sí han cumplido con el pago de su crédito. Algo que, incluso, había sido planteado hace algunas semanas por el jefe de bancada de la UDI.

30 Septiembre 2024 Parlamentarios del partido Republicano presentan Acusacion Constitucional contra la ministra del Interior Carolina Toha. FOTO: DEDVI MISSENE

En republicanos, en tanto, se repiten los cuestionamientos de Chile Vamos y algunos si bien reconocen que deben analizar la iniciativa, ponen en duda la posibilidad de financiarla.

“En plena época electoral, el gobierno finalmente presenta su proyecto de ley de condonación al CAE (...). Esto lo hace sin indicar lo más importante, que es cuánto va a costar, ni tampoco indica cómo lo va a financiar”, señaló el diputado republicano y miembro de la comisión de educación, Stephan Schubert.

Y agregó que “aquí el Presidente está simplemente guiándose por ideología totalmente desapegado de la realidad y de las necesidades que estamos señalando los chilenos. Esperaremos el contenido del proyecto para poder analizarlo, pero aquí se está destinando una cantidad que no se señala de recursos y muy importante no se indica cómo se va a financiar”.

En Amarillos, por su parte, el diputado y presidente del partido, Andrés Jouannet, indicó que si bien “vamos a evaluar una vez que tengamos el proyecto”, tienen que revisar “de dónde se van a sacar los recursos, estamos en un momento de crisis, no crecemos, tenemos una deuda pública de un 42% y vamos a ver la iniciativa para evaluar todo eso. Pero lo cierto es que lo primero que uno ve no se ve muy bien. Muchas de las medidas que ha planteado el gobierno ya existen, ahora lo que más nos preocupa es que finalmente termine siendo un perdonazo para aquellas personas que no han estado tratando de por lo menos colaborar con este fondo”.