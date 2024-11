Sólo un candidato presente: el lado B del reconteo de votos en el Tribunal Electoral que mantiene en vilo a Peñalolén

Este viernes el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana se convirtió en el centro de la atención. A primera hora de la mañana comenzó el esperado reconteo de votos de la elección para alcalde en Peñalolén que enfrentó a Miguel Concha del Frente Amplio y a Claudia Mora de Chile Vamos, con una diferencia de apenas 123 votos, equivalente a un margen de 0,08%. Esa escasa ventaja llevó a Renovación Nacional, el partido que respalda a Mora, a solicitar la revisión en varias mesas que presentaban inconsistencias, argumentando posibles descuadre de las mesas.

El Servicio Electoral (Servel) aceptó la petición, permitiendo la revisión en 21 mesas donde se había detectado descuadre. Así se abrió la puerta a una jornada de incertidumbre y nerviosismo para los contendientes que comenzó cerca de las 09:30 de la mañana, cuando el tribunal dio inicio formalmente al recuento, en un proceso que avanzaba parejo en la mayoría de las mesas.

Uno de los problemas más recurrentes a lo largo del reconteo hecho esta mañana, que hasta el cierre de esta edición aún no terminaba, fue la objeción de algunos votos, al estar marcados en el pacto en lugar del candidato Miguel Concha, lo que fue motivo de análisis. Y es que la diferencia era tan mínima que una consideración técnica de esa índole podía inclinar la balanza, con cada voto contando y cualquier error de interpretación puede ser decisivo.

Como sea, la presencia de los candidatos no fue igual. Claudia Mora llegó al tribunal acompañada de su equipo para seguir el proceso de cerca. Con una mirada constante y vigilante, la candidata observaba el trabajo de sus apoderados, quienes revisaban minuciosamente cada voto, manteniéndola informada cada vez que se visualizaba un voto objetado. En contraste, Miguel Concha optó por no asistir en persona al tribunal, aunque sus representantes del Frente Amplio se encargaron de supervisar cada detalle del proceso, asegurando así la presencia de su partido en esta instancia.

Dentro de la sala el proceso de conteo tenía un ritmo casi ritual. Cada una de las tres mesas de conteo repetía los números clave designados para cada candidato en la papeleta: 50 para Eduardo Giesen, 51 para Carlos Alarcón, 52 para Miguel Concha y 53 para Claudia Mora. Estos dos últimos números, en particular, capturaban toda la atención, ya que entre ellos se definía la alcaldía de Peñalolén. Era esta mínima diferencia la que había marcado el resultado preliminar el día de la elección y la que ahora podría cambiar con el nuevo conteo.

La mecánica del recuento era clara: cada caja abierta contenía dos bolsas, una destinada a los votos en blanco y nulos, y otra para los votos válidamente emitidos. Los apoderados de cada candidato, al menos dos por cada lado, seguían cada movimiento con mirada atenta, garantizando que cada voto se contara con transparencia y precisión.

Para Mora los detalles del proceso no pasaban desapercibidos. Permanecía en el tribunal recibiendo actualizaciones constantes de sus apoderados quienes afirmaban que hasta las 12:40 se llevaban 11 mesas revisadas. Con cada voto objetado, la tensión en la sala crecía, y cualquier cambio en la mínima brecha que los separaba hacía que la situación fuera cada vez más incierta. Mientras tanto, los representantes de Concha mantenían su presencia desde una banca, quienes al ser consultados afirmaban que las mesas revisadas ya ascendían a 18 y en sus cálculos Concha ampliaría en dos o tres votos su ventaja parcial del domingo 27 de octubre. Todo esto lo veía de reojo el excomisionado experto del segundo proceso constitucional, Gabriel Osorio (PS), representante de Concha.

“Falta una mesa por escrutar, sin embargo, de los resultados preliminares, lo importante es que al parecer los resultados se estarían manteniendo e incluso posiblemente aumentando la brecha entre el candidato presuntamente ganador, respecto de la candidata de oposición”, decía Osorio pasadas las 13 horas.

Las informaciones preliminares dicen que el tribunal se tomará un tiempo en oficializar los resultados definitivos, por lo que, más allá de los cálculos de cada trinchera, todavía no es posible ratificar la victoria de Concha. Falta, de hecho, que las actas se suban entre viernes y sábado junto a la sentencia. Por eso mismo, Mora afirmó que todavía no reconocerán la victoria de Concha. No hasta que no se suban las actas.

Otros casos

Sin embargo, Peñalolén no era la única comuna en esta situación. Mientras se desarrolla el reconteo en esta comuna, el tribunal ha ordenado un proceso similar en otras zonas de la Región Metropolitana tras recibir múltiples requerimientos por presuntas inconsistencias en los resultados preliminares. Entre los territorios en cuestión se encuentran La Pintana, Macul, Vitacura, Pedro Aguirre Cerda y Puente Alto, todas con discrepancias que llevaron al Servel a revisar sus resultados para asegurar la transparencia en los comicios municipales.

Algo que se comentaba en los pasillos del Tribunal Electoral era que hasta el momento las demás comunas será revisadas el lunes de la próxima semana debido a la extensa jornada de revisión en Peñalolén.