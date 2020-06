“Solo ven sus costos políticos”: La crítica de los alcaldes opositores a sus propios partidos por el límite a la reelección

Vetar o no vetar. Esa es la decisión que esta semana tendrá que tomar el gobierno respecto del proyecto de ley despachado por el legislativo que limita la reelección de autoridades, entre ellos, los parlamentarios y los alcaldes.

Como aún no ha sido promulgado lo despachado, los ediles oficialistas han intensificado las conversaciones tanto con La Moneda y con los parlamentarios de su coalición. El objetivo: que el gobierno presente un veto -aún en duda- y que en caso de que éste llegue al Congreso, se logre eliminar las inhabilidades que fija la normativa actual para las autoridades que quieran postular por un cargo distinto. Hoy, si un alcalde quiere competir en una elección parlamentaria, debe renunciar a su municipalidad un año antes de esos comicios, plazo que también se exige en el caso inverso y para todo tipo de autoridades de elección popular.

Pero en la oposición también ha habido movimiento. Varios de los alcaldes y alcaldesas de oposición, que se verían imposibilitados de repostular o de competir por otro municipio, en especial en los partidos de la exNueva Mayoría, también se han contactado en los últimos días con los timoneles de los partidos y con parlamentarios de sus zonas.

Sin embargo, varios señalan que estas conversaciones no han sido fructíferas. Según algunos ediles, desde sus partidos les han señalado que no hay “piso político” para hacer una modificación si es que ingresa el veto, esto, por los “costos políticos” que conllevaría hacerlo.

“No hemos tenido mucho feedback de los parlamentarios. Y los que responden dicen que nos van a apoyar pero después le dicen al gobierno otra cosa. Ha sido bastante errático el actuar de algunos parlamentarios, entonces nos cuesta confiar”, comentó la alcaldesa de Codegua, Ana María Silva (DC) quien lleva tres periodos en el cargo y se vería imposibilitada de repostular por otro periodo.

Silva, quien además es vicepresidenta de la directiva que lidera Fuad Chahin y de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), señala que “nunca estuvo en duda nuestra legitimidad y la confianza de nuestros electores, eso solo le afectaba a los parlamentarios”. La alcaldesa agrega que en las reuniones que ha tenido “algunos parlamentarios se han mostrado dispuestos a revisar la norma pero saben que estamos metidos en un zapato chino porque estamos a nueve meses de la elección”.

Por su parte, el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado (PPD), vicepresidente de la AChM señala que los alcaldes “han sido claves en la pandemia” y es “desproporcionado en términos de temporalidad el limitar las reelecciones”. “Lo normal sería que esto se aplique en otra oportunidad. Los alcaldes estamos haciendo una pega enorme en pandemia, si los diputados se reeligen o no, no es un problema que afecta al país. Eso sí pasaría con nosotros”, agregó Cuadrado.

“Lo hemos planteado en diversos niveles y con distintos niveles de aceptación. Algunos parlamentarios señalan que no se dieron cuenta cuando votaron, otros dicen que ya se metieron en esto y no se puede salir, y muchos resaltan los costos políticos que podría tener hacer una excepción con los alcaldes. En definitiva, ellos solo ven su costo político que podría tener más que el beneficio que podría haber en varias comunas si se hace una excepción”, comentó Cuadrado.

Silva además dice que los parlamentarios “aprobaron esta ley y nos pillaron desprevenidas. Nosotros estábamos preocupadas de la pandemia, estábamos en otra”.

Asimismo, varios alcaldes han preguntado si hay piso para, al menos, aprobar la indicación que les permitiría a los alcaldes con más de tres periodos postular al Congreso.

La respuesta de los partidos y parlamentarios

Desde el PS señalan en privado que los diputados de la bancada no estarían dispuestos a corregir la norma mientras que en la bancada de la Cámara Baja de la DC habría opiniones divididas.

En el PPD, en tanto, el timonel Heraldo Muñoz descartó una modificación. “Estamos perdiendo diez alcaldes y 96 concejales por este impedimento. Y hay molestia. Hay alcaldes que tienen razón al decir que se les cambiaron las reglas en la mitad del juego. Pero no veo clima para modificar lo acordado en el Congreso”, agregó el excanciller.

“No habría cómo justificar una modificación de última hora para acomodar a algunas personas que pierden la posibilidad de la reelección. No hay cómo justificar ante el país que una ley recién aprobada finalmente se acomode para intereses particulares”, comentó el diputado DC y expresidente de la Cámara, Iván Flores.

Por su parte, el diputado Juan Luis Castro hizo un llamado al PS a tomar una postura única. “Hay mucha inquietud, muchos alcaldes han hecho una buena gestión y ahora tienen esta norma y por eso el PS va a tener que tomar una decisión y así se lo he planteado a alcaldes de mi distrito. Los he escuchado, me parecen argumentos razonables, pero como se aprobó una ley general para todos los casos tiene que haber un debate más extenso en el PS sobre esto. Porque recordemos que en los senadores PS no tuvieron una postura común en esto”, comentó.