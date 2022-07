SQM entra en tierra derecha: Pablo Longueira ofrece como testigo de su defensa al expresidente Ricardo Lagos

Ricardo Lagos fue propuesto por la defensa de Pablo Longueira como testigo en el caso SQM.

El exmandatario fue propuesto para declarar respecto a la tramitación de la Ley de Royalty por la cual se acusa al ex senador de presunto cohecho. En ese sentido se pide su comparecencia en estrado para que hable de las circunstancias en que se conocen y las veces que hablaron de las propuestas legislativas del ex Presidente Piñera para esta materia. La preparación de juicio, que lleva más de un año y medio, ya comenzó su etapa finaol y -según ha quedado establecido- también deberán declarar a petición del UDI, el ex ministro Nicolás Eyzaguirre, Juan Antonio Coloma y Baldo Prokurika. Otros intervinientes también han pedido como testigos a Evelyn Matthei, Cristián Larroulet, Camilo Escalona y el mismo expresidente Sebastián Piñera.