Stock del banco de sangre de la Región Metropolitana no alcanza a cubrir una semana

450 voluntarios. Ese es el abastecimiento óptimo de donantes de sangre que necesita la Región Metropolitana para que la red de salud cubra las necesidades de personas que sufren accidentes, sometidas a operaciones o que necesitan transfusiones como parte de algún tratamiento, como es el caso de los pacientes oncológicos.

Las autoridades de salud, sin embargo, están en alerta por la abrupta caída de las donaciones durante el periodo estival que se inició en diciembre. Según las cifras del Centro Metropolitano de Sangre, la curva se fue a pique en un 25%.

“Las donaciones han caído aproximadamente un 25% en la última semana en comparación con lo habitual. Deberíamos contar con alrededor de 400 donantes diarios, pero esta semana hemos tenido solo 290 en promedio”, dice Cecilia Carrasco, subdirectora del Centro Metropolitano de Sangre.

La doctora tiene claras las razones de esta baja en las donaciones: “Durante la época estival, muchas personas que viven en Santiago salen de la ciudad, lo que reduce la cantidad de donantes”

“Algo similar ocurre en los fines de semana largos, cuando la menor presencia de población impacta directamente en la disponibilidad de sangre. Además, con las universidades y colegios cerrados, se pierden espacios clave para incentivar la donación. En este periodo, la prioridad de la gente es disfrutar, salir y aprovechar el tiempo libre antes de volver a la rutina de marzo”, añade Carrasco.

La caída en el número de voluntarios para donar sangre en la RM tiene en alerta a los bancos de sangre, especialmente porque ese centro abastece a la mayoría de los hospitales de la región. Además, la preocupación es creciente, ya que la falta de donaciones ha impedido mantener el stock de seguridad, que debería cubrir una semana, dejando a los centros sin el respaldo necesario para responder a emergencias.

De acuerdo a la subdirectora del Centro Metropolitano de Sangre, el stock actual es de 4,8 días. “Aún no es un número crítico, los pacientes no se están muriendo por falta de sangre, pero sí se podrían suspender atenciones que requieren transfusiones electivas. Eso sí, es importante destacar que las urgencias están cubiertas”.

Por otra parte, Marcelo Díaz de Valdés, jefe de la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Barros Luco, también da cuenta de este problema: “anualmente, en enero y particularmente en febrero, se registra una brusca disminución de donantes debido al periodo estival, durante el cual hay menos cirugías electivas y por ende, hay una menor cantidad de donantes. A esto, se agrega que quienes altruistamente asisten de manera regular a nuestro banco de sangre, tampoco se encuentran en la Región Metropolitana”.

Donaciones

Por eso, la especialista del Centro Metropolitano de Sangre hace un llamado a donar: “Existe una necesidad diaria y permanente de transfundir a pacientes, que siempre lo están necesitando durante todo el año. Estos pacientes, en general, no están de vacaciones, sino que están esperando una transfusión. Ser empático con esa situación, con esas familias y esos pacientes, es clave. Lo único que ellos quieren es estar mejor para poder volver a compartir con su familia y disfrutar de la vida”.

De acuerdo al Minsal, se deben cumplir algunos requisitos básicos para donar sangre: por ejemplo, tener más de 17 años, haber dormido al menos cinco horas y cumplir con el peso mínimo de 50 kilos. Además, se debe esperar al menos tres meses entre una donación y otra, plazo que aumenta a cuatro meses en el caso de las mujeres.

Eso sí, la red pública no es la única con este problema. En los centros privados está ocurriendo lo mismo. Liza Miranda, tecnóloga médica del banco de sangre de la clínica Indisa también afirma que no tienen un stock optimo: “Lamentablemente, siempre estamos haciendo peticiones de donación por la misma razón: en Chile, la cultura de donar sangre de manera habitual no está tan arraigada. Nos manejamos con un stock de reposición, que depende principalmente de los familiares de los pacientes, quienes nos ayudan a mantener el suministro. El porcentaje de donantes altruistas, aquellos que donan de forma voluntaria, es muy pequeño en nuestro país. Esto hace que, en verano, sea aún más difícil contar con esos donantes”.

Balance nacional

En las regiones, el panorama es más alentador. De hecho, hay centros que podrían abastecer a otros, como es el caso del Hospital de Arica.

Lo mismo ocurre en otros puntos del país. El subdirector médico del Centro de Sangre Concepción, Miguel Ángel Muñoz, detalla que “la Macrored Sur de Medicina Transfusional, que abarca los hospitales ubicados entre Curicó y Victoria, cuenta actualmente con 20 días de stock de glóbulos rojos, distribuidos en 9 días en los hospitales y 11 días en el Centro de Sangre Concepción. Sin embargo, se requieren cerca de 300 donaciones diarias para mantener este stock”.

Asimismo, desde el Centro de sangre de Valparaíso afirman que la macrored centro norte de medicina transfusional que comprende 15 hospitales ubicados entre Iquique y Santa Cruz cuenta actualmente con 7 días de stock de Glóbulos Rojos, requiriendo cerca de 200 donaciones diarias para mantener este stock.

Y Centro de sangre de la provincia egión del Biobío también se encuentra con buen stock para siete días, y explican como se repone todos los días es constante el abastecimiento y no se corre el riesgo de desabastecimiento.