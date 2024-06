Tía Pikachu, “el abuelo” y exprotagonista de “Infieles”: los descolgados que desafían al oficialismo en las elecciones

El pacto Contigo Chile Mejor, que integran los nueve partidos del oficialismo junto a la Democracia Cristiana (DC), ha agotado los esfuerzos por encontrar un candidato único a alcalde en cada comuna del país. De hecho, en varias oportunidades han destacado que ellos, a diferencia de la derecha, han podido ponerse de acuerdo en un nombre para respaldar en conjunto.

Sin embargo, por el lado, varios rostros -también representantes de la izquierda y la centroizquierda- han levantado candidaturas que, en consideración de la eventual dispersión de votos, preocupan al oficialismo.

Uno de los más conocidos es la exconvencional Giovanna Grandón, conocida popularmente como Tía Pikachu. Actualmente ella reúne firmas para postular como alcaldesa de La Florida. Aunque competiría como independiente, es respaldada por el -no constituido- Partido Popular. Ahí la carta del oficialismo es el comunista Nicolás Hurtado.

Grandón no es la única exconvencional que pretende competirle al oficialismo. Tania Madariaga -quien integró su mismo colectivo, la Coordinadora Plurinacional, durante el proceso constituyente- junta firmas para competir como candidata a gobernadora por Valparaíso. Ahí el oficialismo, en todo caso, no se ha puesto de acuerdo en un nombre. El Frente Amplio apuesta por la reelección de Rodrigo Mundaca, mientras que el PS se inclina por Mauricio Viñambres.

En la comuna de Valparaíso el oficialismo también tiene una amenaza: Carla Meyer, quien encabeza la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) y es la “delfín” del actual alcalde Jorge Sharp. Ella, quien actualmente junta firmas para llegar a la papeleta, busca competir contra la concejala Camila Nieto (Convergencia Social). Acá la amenaza es significativa, pues, según reconocen en el Frente Amplio, ambas hablan a electores similares.

Sebastian Cisternas/Aton Chile

En Concepción, en la Región del Biobío, la amenaza es grande. Se trata de Camilo Riffo, quien logró las firmas necesarias para competir en apenas una semana. Así, él estará en la papeleta junto a Aldo Mardones (DC), el candidato del oficialismo. En la elección municipal de 2021, Riffo obtuvo la segunda mayoría, con un 24% de los sufragios.

Este caso entró en tensión apenas el pacto fue formalizado, puesto que el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, rápidamente le hizo ver a Riffo que cuenta con su apoyo, algo que fue repudiado por la Democracia Cristiana y por otros timoneles del pacto. Posteriormente se retractó de sus dichos.

Otro rostro conocido es Pablo Maltés, conocido popularmente como “el abuelo” por su relación con la diputada Pamela Jiles (IND), quien recientemente anunció su candidatura en La Pintana y reúne las firmas necesarias para postular. En esta comuna, la alcaldesa Claudia Pizarro (DC) busca conseguir su tercer período en el sillón municipal.

Consultado por este medio, Maltés señaló que “siempre he querido ser alcalde de La Pintana, me importa su gente, con quienes tengo una relación ininterrumpida desde que fue creada como tal, en dictadura (...). Como tenemos democracia, está bueno que la ciudadanía tenga la posibilidad de elegir a sus autoridades entre distintas opciones (...)”.

Además, sobre la administración actual, Maltés señaló que esta “no ha colaborado mucho en dignificar al territorio y su gente, más bien ha contribuido a acrecentar una carga negativa con la estigmatización de la comuna, enfatizando y sobreexplotando política y mediáticamente flagelos como la delincuencia y el narcotráfico (...). Creo que es posible mejorar la gestión y administración de los recursos en seguridad, salud y educación”.

En La Granja la situación es aun más compleja para la DC, puesto que enfrentan tres amenazas dentro de una comuna que ellos conciben como emblemática -la han administrado desde 1992-.

Por un lado, Germán Pino -exsecretario general del PPD y exmilitante de Comunes- ya reunió las firmas necesarias para competir contra Edita Alarcón (DC), la candidata del pacto. Por otra parte, el exjefe comunal Claudio Arriagada -quien es visto con buenos ojos por Amarillos por Chile- también trabaja en conseguir las firmas necesarias para competir. Lo propio ha hecho Marcelo Ortiz.

En las elecciones de 2021, Arriagada y Pino compitieron contra el actual alcalde de La Granja, Felipe Delpin (DC). El primero de ellos obtuvo un 28% de los votos, mientras que el segundo, quien fue la carta del Frente Amplio en esa oportunidad, un 18%.

La reelección de Érika Martínez (Convergencia Social) es desafiada en San Miguel por Matías Freire, conocido en la comuna por el restaurante de pollo asado de su familia. En las elecciones pasadas él consiguió la segunda mayoría, con 22,9% de las preferencias. En esa oportunidad la actual jefa comunal obtuvo un 25,4% de los votos.

En el sur del país también se ha dado este fenómeno. Por ejemplo, en Osorno el actor Álvaro Gómez, conocido por sus papeles en obras como Infieles, Soltera otra vez 2 y Pacto de sangre, ya reunió las firmas necesarias para competir. En los últimos días ha visitado escuelas, clubes sociales y ferias costumbristas. En esa comuna el alcalde Emeterio Carrillo (DC) busca su reelección.

Otro caso complejo es Puente Alto, en que Luis Escanilla (Partido Socialista) venció en las primarias del 9 de este mes. Ahí, sin embargo, Matías Toledo, dirigente y reconocido cofundador de la Coordinadora Social Shishigang, lanzó su candidatura por la alcaldía y actualmente reúne firmas para competir.

Que Toledo -quien es cercano a dirigentes de distintas colectividades- no vaya por el oficialismo es algo que todavía molesta a algunos en la alianza. Por ejemplo, el secretario general de Acción Humanista, Efren Osorio, dijo que si bien su colectividad cumplirá los acuerdo del pacto, lamenta que “el pacto no entendió la importancia política y electoral de Matías e hizo todo para que él, que es un gran líder local, no concurriera a las primarias. Advertimos que era un error y los pobres resultados obtenido por la coalición en Puente Alto así lo demostraron”.

Algo similar ocurre en San Antonio, donde el candidato del pacto es Gonzalo Moreno (ex-Comunes). El exalcalde y exmilitante radical Omar Vera levantó una candidatura como independiente, algo que el Partido Radical advirtió que ocurriría durante las negociaciones que sacaron adelante el pacto. Sin embargo, desde la colectividad aseguran que respaldarán a la carta del pacto.

En Huechuraba, la carta del pacto es la concejala Carolina Rojas (PPD), la “delfín” del actual alcalde, Carlos Cuadrado. En esta comuna el oficialismo y la DC siguen con atención los pasos del concejal Ignacio Silva, quien postulará como independiente. En particular, por su cercanía con el actual gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, algo que, según sostienen en el pacto, podría beneficiar su candidatura. La carrera por este municipio es compleja, en consideración de que la carta de la oposición sería Maximiliano Luksic.