Tohá otra vez en el ojo del huracán: Cómo el manejo del caso Monsalve golpea a la jefa de gabinete y levanta alertas en el PPD

11 días han pasado desde que la ministra del Interior, Carolina Tohá, logró sortear con éxito la acusación constitucional en su contra que presentó en la Cámara de Diputados la bancada del Partido Republicano.

Este lunes, sin embargo, la jefa del gabinete del Presidente Gabriel Boric, sigue siendo el blanco de los cuestionamientos opositores por la forma cómo La Moneda ha manejado la crisis desatada por el caso Monsalve.

Si bien la derech desechó la idea de una nueva acusación constitucional, busca emplazar a la jefe de gabinete en el Congreso, citándola a las comisiones de Mujer y Seguridad para que explique por qué si se enteró el martes de la denuncia por violación en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS con militancia suspendida), el gobierno esperó hasta el jueves en la tarde para pedirle la renuncia.

Los parlamentarios también esperan que Tohá también responda sobre su rol ante la determinación de La Moneda de mandatar a Monsalve a que viaje al sur por medios institucionales para advertir a su familia sobre la denuncia que saldría a la luz y sobre la decisión de enviarlo al congreso a tratar la ley de presupuesto cuando ya se sabía que había una denuncia en su contra por violación.

Tohá supo de la denuncia el martes a través del director de la PDI, Eduardo Cerna, e inmediatamente le comunicó los hechos al presidente Gabriel Boric, quien citó ese mismo día a Monsalve a La Moneda. En Interior, aseguran que la ministra Tohá no participó en las definiciones que allí se tomaron. Pero lo cierto es que el diseño de manejo de la crisis estuvo bajo el control exclusivo de Presidencia y del ministerio del Interior.

Que el control de daños se haya encapsulado en Presidencia e Interior generó resquemor incluso dentro de La Moneda. Dicha molestia puso de nuevo el foco en Boric y Tohá, y fue visibilizada públicamente el sábado por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA), quien afirmó que le habría gustado haberse enterado antes de la crisis que se avecinaba en Palacio.

El motivo para que el diseño del control de daños se haya concentrado en Presidencia e Interior lo tuvo que explicar este lunes la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, quien integra el comité político y quien también se enteró el jueves en la mañana del escándalo.

“Apenas se le informó, informó directamente al Presidente de la República que es lo que corresponde. El resto es parte de opiniones que puedan surgir, análisis de otros”, planteó al vocera del gobierno.

Junto con ello, la vocera del Ejecutivo dio cuenta de que a pesar de la crisis, el gobierno ha decidido dar una señal de mostrar que “sigue gobernando” e informó un intenso despliegue en regiones durante la semana.

En Palacio, partiendo por el Presidente Boric, han planteado que la crisis pudo haberse manejado de mejor manera. Al respecto, la titular del Interior indicó este lunes, en CNN Radio, que “a lo mejor Monsalve pudo haber renunciado afuera” de La Moneda, y no en el centro del patio de Los Naranjos, como ocurrió el jueves.

Emplazamientos y división oficialista

Este lunes el senador Manuel José Ossandón, en radio Duna, apuntó directo a la ministra del Interior. “Yo no soy quien para echar (a la ministra Tohá), eso es problema del Presidente, pero él tiene que transparentar todo lo que ha hecho y Carolina Tohá ha metido las patas a fondo (...). Este gobierno feminista le dio tiempo a este señor todopoderoso para tratar de haberse arreglado”, dijo.

“Creo que Carolina Tohá tiene que dar muchas más y mejores explicaciones de la total inacción (...) Esto tiene demasiadas aristas que no conocemos”, planteó, en tanto, el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea.

En el Frente Amplio también hay críticas fuera de micrófono hacia la ministra del Interior. Primero porque se permitió que Monsalve diera su última vocería en La Moneda cuando ya se sabía que había una indagatoria por abuso en su contra y también porque su diseño pasó a llevar a la principal ministra del FA, Antonia Orellana.

El viernes en la tarde en una reunión que sostuvo la directiva frenteamplista con diputados de su bancada se defendió el rol de la ministra Antonia Orellana y se transmitió que “rechazamos el uso de su entonces vocería como subsecretario para defender su inocencia, y por lo tanto poner en duda las acusaciones de la denunciante”.

La atenta preocupación del PPD

El domingo por la tarde, entre los integrantes de la comisión política del PPD, y por encargo del secretario general de la colectividad, comenzó a circular una invitación para asistir a una sesión extraordinaria de la comisión política del partido, que se realizará a las 17.30 horas de esta tarde, vía telemática.

En el mensaje que se les envió a los comisionados se especificaba que en la instancia se dará una discusión política que se materializará en un “informe político”, y que además tendrá espacio para abordar las elecciones de este sábado y domingo. Algo que, en todo caso, estaba en agenda desde la semana pasada.

Lo que la comunicación no se decía, pero que integrantes de la comisión confirman a La Tercera que se tratará, es la compleja posición en la que quedó la ministra Tohá -militante PPD- tras el estallido del caso Monsalve. En particular, por las críticas que ha recibido por el manejo de crisis y por el hecho de haber guardado silencio por días, luego de enterarse de la denuncia.

En privado, uno de los participantes de la instancia, si bien duda que Tohá haya cometido un error en su manejo sobre este caso, cuestiona un detalle que dio a conocer la secretaria de Estado esta mañana en CNN Radio.

“Se suponía que después de que él habló con el Presidente yo iba a poder hablar con él pero eso no pasó, él se dedicó a los temas propios de tomar contacto con su abogado, esa conversación no se produjo”, detalló la jefa de gabinete.

Para el dirigente aquello haría ver mal a Tohá como superior de Monsalve, ya que no es correcto -a su juicio- que alguien que está por debajo de ella no le dé explicaciones y ella, a su vez, no logre concretar esa conversación.

El golpe a su figura es particularmente doloroso para el PPD, en consideración de que algunos de sus militantes aspiran a que ella se convierta en la candidata presidencial de la colectividad. De todas formas, el caso Monsalve ya repercutió en ella: de acuerdo a la última muestra de la encuesta Cadem, publicada ayer por la noche, es la ministra peor evaluada del gabinete del Presidente Boric. Y más allá de la medición, en la interna de la colectividad reconocen que hay un impacto negativo en su figura.