Tras “intensa” audiencia de apelación en la Corte: Jorge Valdivia deberá volver a la cárcel

Jorge Valdivia deberá volver a prisión preventiva. Así lo decidió la 1° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago luego de revisar un recurso presentado por la Fiscalía Metropolitana Oriente que buscaba justamente cambiar la medida cautelar bajo la cual se encontraba el exfutbolista.

Fue el lunes cuando el Ministerio Público presentó el recurso buscando revertir la resolución del 8° Juzgado de Garantía que decretó que el deportista, imputado por dos delitos de violación, se mantuviera con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a ambas víctimas.

El tribunal, integrado por el juez presidente Alejandro Rivera, la ministra Sandra Araya Naranjo y la abogada integrante María Fernanda Vásquez, falló por unanimidad que el deportista debe volver a la cárcel.

La audiencia

La audiencia partió a las 9.45 sin presencia de medios de prensa y se extendió hasta las 11.30. Luego de sus alegatos y sus respectivas réplicas, el juez Rivera Muñoz, dio un receso hasta las 13.30 para decidir la medida. Sin embargo, no fue hasta las 14.30 que los intervinientes pudieron conocer la resolución.

Justamente, una de las inquietudes de la defensa de Valdivia era el juez que presidió la 1° Sala, debido a que fue él quien tuvo el voto disidente cuando el 4 de noviembre la Corte cambió la prisión preventiva que estaba cumpliendo en la cárcel de Rancagua por el arresto domiciliario nocturno. Esa vez, la decisión se tomó 2 votos contra 1.

20 minutos duraron los alegatos de la abogada de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, en la Corte de Apelaciones de Santiago en torno a la apelación de la medida cautelar bajo la cual se encuentra el exfutbolista Jorge Valdivia.

Valdés fue la primera en exponer, seguida del abogado Jorge Correa, quien representa a la segunda denunciante de “el mago”, y luego Julián Parada, abogado del estudio de Juan Pablo Hermosilla, representante de la primera denunciante.

Para el final fue el turno de la abogada del deportista, Paula Vial, quien esta vez llegó al palacio de tribunales sin emitir palabras y sin la compañía de Claudio Valdivia, hermano del exídolo de Colo Colo, como había ocurrido en las tres instancias judiciales anteriores.

Vial y Valdés se vieron las caras en la 1° Sala del tribunal de alzada por primera vez, luego de que la penalista criticara duramente a la funcionaria del Ministerio Público en una entrevista radial. El mismo lunes, Vial dijo que los dichos de Valdés en torno al caso eran “una barbaridad”.

En específico, en esa entrevista Vial se refirió a unos mensajes que Valdivia habría enviado a su expareja durante la misma noche en que se concretó la primera denuncia, el 20 de octubre, donde una mujer tatuadora acusó al futbolista de violación. Esa vez, de acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, Valdivia envió cerca de 100 mensajes vía Instagram a la diputada Maite Orsini (FA).

“Jorge Valdivia habría estado chateando con Maite Orsini mientras cometía el delito, es decir, chateaba mientras violaba. Eso es lo que ella (Valdés) está diciendo”, dijo Vial en T13 Radio.

De hecho, es la propia Orsini quien testificó ante la fiscalía dando cuenta de esos mensajes. “Él siguió escribiéndome hasta un poco pasadas las 12 y ahí me deja escribir. De esa conversación a mí me pareció que él estaba en un estado emocional alterado, pero consciente, porque no estaba escribiendo incoherencias. Sabía lo que estaba escribiendo, pero estaba muy alterado, muy frustrado, muy enrabiado”, declaró.

Los alegatos

Quienes conocieron de la audiencia la definen como “intensa”, donde “cada uno llevó el agua a su molino”.

Allí la defensa planteó similares argumentos a los esgrimidos antes. Esto es, que Valdivia no actuó sin el consentimiento de las mujeres denunciantes y se trató de relaciones sexuales entre adultos. En la sala, Vial no pidió que, en caso de que el tribunal decidiera cambiar la cautelar, esta fuera menos gravosa que la prisión preventiva, como por ejemplo sería un arresto domiciliario total.

Por otro lado, los intervinientes no se manifestaron respecto al supuesto incumplimiento de la cautelar en la que habría incurrido el deportista el 21 de noviembre, cuando Carabineros llegó hasta su departamento en Las Condes a las 4.30 de la madrugada, pero el imputado no atendió.

En la audiencia se mencionó que ahora la fiscalía cuenta con los resultados de un nuevo examen toxicológico de la primera víctima. Asimismo, se presentó un nuevo testimonio de una de las víctimas. Con todo, la principal diferencia con el primer fallo de la Corte de Apelaciones, cuando Valdivia dejó la cárcel, fue que ahora se contó con los antecedentes de la segunda denuncia.

Al salir al receso, previo a la resolución, los ánimos de los intervinientes fueron dispares, considerando como factor clave que la sala fue presidida por Rivera y su anterior voto.

“El partido está recién partiendo”, señalaba el abogado Jorge Correa en horas de la mañana.