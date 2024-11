Diputada Orsini explica a Fiscalía por qué contacto a denunciante: “Me pareció importante contarle que esa noche Jorge me mandó cerca de 100 mensajes”

“Es muy difícil pensar con claridad en estas circunstancias. Mi declaración no fue en contra ni a favor de nadie, sino solo respondiendo con la verdad a lo que se me preguntó y con la única intención de apoyar en lo que fuera posible”.

A través de un video subido a la red social Instagram, la diputada Maite Orsini salió al paso de las críticas que surgieron en su contra luego que el matinal “Contigo en la Mañana”, de CHV, revelara que había contactado a la mujer que denunció por violación a su expareja, el otrora futbolista Jorge Valdivia.

Esta situación ya la había contado la propia parlamentaria del Frente Amplio el 11 de noviembre pasado, cuando declaró como testigo ante la fiscal regional Oriente Lorena Parra y el fiscal adjunto Rodrigo Celis.

Ese día, cerca de las 10:30 horas, comenzó detallando que tuvo una relación con Jorge Valdivia Toro que duró aproximadamente dos años, sin convivencia y que ésta había finalizado el 23 de septiembre de este año, tras un último intento por volver.

“Concurro el día de hoy en forma voluntario, a fin de aportar en lo que pueda al esclarecimiento de los hechos materia de investigación”, sostuvo en la declaración a la que accedió La Tercera.

Cabe recordar que la Fiscalía Oriente no sólo investiga un delito de violación en contra del exdeportista, ocurrida el 20 de octubre pasado, sino que a esto se adjuntó una nueva denuncia que fue formalizada con posterioridad.

De hecho, este jueves en la Corte de Apelaciones de Santiago, el Ministerio Público volverá a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado quien hoy está bajo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

El caso “telefonazo” en la retina

¿Cómo conoce usted a la víctima y de qué forma toma contacto con ella? Es una de las interrogantes que tenía el Ministerio Público a esa altura de la investigación y tras ser alertados, por la defensa de la denunciante, de lo que había ocurrido con la parlamentaria. Todo esto, en medio de un contexto del pasado donde Orsini se vio envuelta en una indagatoria penal por haber llamado a una general de Carabineros para pedir explicaciones por la detención de su entonces pareja Jorge Valdivia en medio de un procedimiento de control preventivo de identidad, caso que se conoció como “telefonazo”.

Si bien la causa determinó la inexistencia de delitos, en la misma determinación el fiscal Patricio Cooper le hizo una advertencia a la parlamentaria y aseguró que en ese caso “resulta claro, a juicio de esta parte, que su actuación (de la diputada Orsini) no constituye delito como se ha fundamentado en esta presentación, sin embargo, en términos éticos sin lugar a duda que hay un reproche a su actuar. Utilizó el cargo que ostenta para intervenir a posteriori en un procedimiento policial rutinario que afectó a un tercero mayor de edad”.

Una casualidad

Pues bien, en esta causa el Ministerio Público volvió a requerirla por la conversación que tuvo con una de las denunciantes y ante la consulta de los persecutores, Orsini respondió que “casualmente, con la primera denunciante, tenemos un amigo en común, quien nos contactó”.

Agregó que “yo a ese amigo le señalé que, si la víctima de la primera denuncia quisiera llamarme, estaba disponible para lo ella estimara en que la pudiera ayudar. Fue así como, L. le entrega mi número de contacto y ella me llama desde un número de teléfono de un amigo”, dijo. El contacto, según detalló, se concretó el miércoles 23.10.24.

“En dicha conversación, yo le manifiesto a ella que no era necesario que me contara nada, o que me diera explicaciones, ni me dijera nada, pues, no era la idea que ella reviviera lo ocurrido, ni ponerla en alguna situación que le pudiera generar daño. Pero me pareció importante contarle que, esa noche, del domingo 20.10.24, Jorge, me mandó cerca de 100 mensajes, desde, todo indica, dentro del departamento de ella, la denunciante”, explicó a los fiscales.

Recriminaciones

¿Por qué supone que Valdivia estaba en la casa de la denunciante? Ante esa interrogante Orisini respondió que lo pensaba en base a la información que apareció en la prensa respecto a la hora en que su expareja y la denunciante ingresan al departamento de ella ese domingo.

“A la hora en que Jorge y ella ingresan a su departamento, Jorge me estaba escribiendo. En dicha conversación, Jorge me recrimina no haberlo saludado para su cumpleaños, que fue el sábado 19.10.24. Me mandó un mensaje diciéndome que no podía creer que, después de todo este tiempo yo no lo hubiese saludado por el cumpleaños. Me mandó otro mensaje que decía “me duele que no me hayan saludado porque todavía estoy ha enamorado de ti””, declaró la parlamentaria.

Fue un diálogo que, según la parlamentaria, comenzó cerca de las 22:00 horas y hasta pasada la medianoche “de forma continua e ininterrumpidamente. O sea, él me mandaba de a 30 mensajes y yo le contestaba de dos”.

Los mensajes de esa noche

Junto con esto, comentó en su declaración ante la Fiscalía, “en esos mensajes, Jorge, no me dice directamente que él en esos momentos estaba con una mujer, pero hay una frase en la que me dice que, desde que nos separamos él no ha podido estar con ninguna mujer, porque a cada mujer que mira la encuentro poca cosa y que no ha vuelto a tocar a ninguna mujer desde que nos separamos”.

La conversación, que estaba siendo por mensajería de Instagram, terminó pasadas las 12:00 horas del lunes 21 cuando ella se fue a dormir.

“Pero él siguió escribiéndome hasta un poco pasado las 12 y ahí me deja escribir. De esa conversación, a mí me pareció que él estaba en un estado emocional alterado, pero consciente, porque no estaba escribiendo incoherencias. Sabía lo que estaba escribiendo, pero estaba muy alterado, muy frustrado, muy enrabiado”, declaró.

Jorge Valdivia tras formalización por segunda denuncia de violación. (Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile)

Los “carretes” de Jorge

Orsini además aseguró a los fiscales que le consta que su expareja “no es una persona que suele tomar alcohol, ni consumir drogas. El tiene un trastorno alimenticio. Mi impresión es que es casi anoréxico, pues cuenta cada caloría que consume, por esa razón, no suele consumir alcohol. En cuanto a drogas, tampoco, solo esporádicamente marihuana”.

Ahora, según la diputada cada vez que ella tenía una discusión con Valdivia, “su hermano, Claudio, se juntaba con él y lo sacaba a carretear. Era en esas ocasiones cuando Jorge tomaba. Eso lo sé porque, con Jorge, tenemos un amigo en común a quien conozco hace 12 años, cuando él era mi jefe en TVN. Y cuando Claudio sacaba a carretear a Jorge, generalmente N. salía con ellos, y él me contaba cuando salían y lo que tomaban”.

Detalles de la noche de la segunda denuncia

Cuando se supo públicamente de la primera denuncia por violación contra su expareja dijo que intentó contactarlo sin éxito y que sólo supo lo que estaba ocurriendo a través de este amigo en común que tenían ambos.

“Durante esa semana seguimos en contacto con N., por lo que, cuando aparece en los medios de comunicación que hay una segunda denuncia en relación con hechos que habrían ocurrido en el departamento de Jorge, en la comuna de Las Condes, decidí llamar a N. y preguntarle si él sabía algo al respecto. Y él, entonces, me dice que sí. Que él estuvo con Jorge esa noche”, dijo la parlamentaria a los fiscales.

Orsini en esa parte de la declaración asume su calidad de testigo de oídas, ya que supo de lo que hizo su expareja y amigos la noche del jueves 17 de octubre cuando -según otra denunciante-, se habría cometido un segundo ataque sexual.

“Me cuenta que, el jueves 17.10.24, se juntan en “El Toro”, Jorge, Claudio Valdivia, N. y S., a quien también conozco hace mucho tiempo, pero como es amigo de Jorge, desconozco su apellido. Al parecer había más personas, pero no sé quiénes serían. Me señala que a dicho lugar llega la segunda denunciante y dos amigas. Cuando casi estaba por cerrar el local, se van a la discoteca “Candelaria”, donde están hasta casi el cierre, tipo 3:30 a.m.”, explica la diputada.

La ida al departamento de Valdivia

Junto con esto, describe que según le contaron, “luego se van al departamento de Jorge. N. me cuenta que quien maneja la camioneta de Jorge es N. y éste me explica que, una vez en el departamento de Jorge, nadie bebe alcohol, pues, Jorge, por las razones que expliqué antes, no tiene alcohol en su departamento”.

Asegura que se enteró que “N. en algún momento decide sacara a pasear a “Charli”, el perro que entre Jorge y yo tenemos, pero que, por razones de espacio y tiempo, se queda en el departamento de Jorge. N. me señala que él saca a pasear a “Charli”, en algún momento, pues lo nota ansioso. N. me cuenta que él baja solo con “Charli”. Quedando arriba Jorge, Claudio, las dos chicas y S.”.

Finalmente sobre este segundo hecho, formalizado la semana pasada, dice que supo que su amigo N. “se va tipo 05:45 am y luego se van ambas chicas a eso de las 06:30 horas. Eso lo sé porque N. vio las grabaciones de las cámaras de seguridad del departamento. En el departamento también estaba la mamá de Jorge, Elizabeth Toro, quien padece una sordera severa”.

Sobre si supo de consumo de drogas, Orsini se limitó a decir que “Claudio Valdivia, tengo entendido que él sí consume droga, al menos marihuana, y también alcohol”.

Tras revisar y firmar su declaración, la diputada entregó a la fiscalía las capturas de pantalla de sus Whatsapp con la primera denunciante, la captura de pantalla de la llamada que recibe de ella y pantallazos de todos los contactos que ella tuvo con su expareja la noche en que ocurrieron los hechos de la primera formalización.