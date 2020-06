Un 30 de junio extraño en el fútbol europeo: Los contratos se acaban y las ligan siguen

Si la temporada 2019-2020 en el fútbol europeo hubiese sido normal, las ligas ya estarían terminadas y hoy se estaría hablando de fichajes y salidas. Pero la pandemia del coronavirus cambió todo, partiendo por el calendario. El fútbol, en buena parte del Viejo Continente, se sigue jugando y la actividad tuvo que adecuarse a una nueva realidad.

Salvo la Bundesliga, que terminó el fin de semana recién pasado, las otras ligas grandes de Europa están disputándose con un fixture muy apretado y la Champions League se definirá recién en agosto, tres meses después de su fecha original. Estas modificaciones también han alterado a las instituciones a nivel contractual, porque muchos futbolistas acaban sus vínculos hoy, 30 de junio. El temor a ser vistos como rebeldes por quienes aún están en el aire se empieza a apoderar de los jugadores.

En ese sentido, y luego de que la FIFA dijera que no tenía potestad para exigir la extensión de los contratos, mientras unos lo han estirado hasta el fin efectivo de la temporada o han renovado más allá, otros no continuarán en sus equipos. Algunos elencos se han ido quedando cojos y otros han logrado mantener al menos por un tiempo a quienes ya debiesen estar fuera. Los chilenos no escapan de esta situación, así como tampoco escapan a la disparidad con la que se han resuelto las cosas.

Fabián Orellana ha sido uno de los casos que se ha tomado como ícono de esta situación en España, donde 112 jugadores estaban en esta situación. El ex Audax Italiano, puntal del Eibar, se despidió anticipadamente para jugar en Valladolid la próxima temporada. Y así como él, también salió antes de tiempo su ya ex compañero Escalante, que se va a la Lazio.

Nolito ya pasó de Sevilla al Celta, mientras que Antunes, Deyveron y Kenedy ya no siguen en el Getafe. Garay, central del Valencia, desde mañana ya es agente libre y no seguirá hasta el final de la liga. Sandro del Valladolid, Vadillo en el Granada, Ki y Koybasi (ambos del Granada) seguirán esos pasos. El argentino Ever Banega, del Sevilla, se va a Arabia Saudita y el club hispano intenta de que se quede un mes más, pero se ve poco probable.

Los entrenadores del fútbol hispano tampoco quedan al margen: Rubi en el Betis, Abelardo en Espanyol y Celades en Valencia no continúan en sus cargos. Sus clubes aprovecharon el fin de sus contratos para dejarlos partir a pesar de que la liga aún no culmina y en los tres casos asumieron técnicos interinos hasta el fin del certamen.

En otras latitudes la situación es similar: renovaciones exprés o por poco tiempo, aunque también hay casos en que no se ha llegado a acuerdo. Los otros ocho chilenos en esta situación han sido protagonistas.

En Italia, Alexis Sánchez ha estado permanentemente en los ojos de la prensa especializada, sobre todo porque hoy acaba formalmente su préstamo en el Inter desde el Manchester United. De todas formas, el cuadro lombardo trabajaba en extenderlo al menos hasta el fin de la Serie A, algo que están cerca de concretar. Así lo reconoció Giuseppe Marotta, director deportivo del Inter. “Debemos acordar para extender los préstamos. Espero que estas situaciones no conduzcan a alterar el nivel competitivo del campeonato”, dijo el fin de semana.

Así como él, Zlatan Ibrahimovic en el Milan está en una situación similar, mientras que Mertens del Napoli logró una extensión de contrato hasta 2022. Callejón, su compañero, ha estado en conversaciones para seguir al menos dos meses, pero no ha salido humo blanco.

En tanto, en Inglaterra Claudio Bravo, también tocado por la complicación del 30 de junio, permanecerá al menos dos meses más en el City de Guardiola, hasta que se retome la Champions, aunque después de eso no se sabe.

Mientras, el Chelsea logró renovar hace apenas una semana a Pedro y Willian, pero solo hasta el final de la temporada. Después de eso volverán a conversar. Poco antes también habían logrado extender hasta 2021 al francés Giroud. Por su parte, Vertonghen renovó con Tottenham por un mes, el United extendió el vínculo con Matic por un año, mientras que Liverpool renovó a Lallana hasta que se acabe la temporada.

Alemania fue uno de los países menos acomplejados, porque el torneo ya terminó (resta la final de la Copa de Alemania, que es este fin de semana). Y mientras Charles Aránguiz renovó con Bayer Leverkusen hace ya varias semanas, Miiko Albornoz queda como agente libre desde mañana luego de su salida del Hannover.

En otras latitudes, Mauricio Isla rescindió anticipadamente con el Fenerbahçe y busca club, mientras que otros que terminan este martes sus respectivos contratos y buscan aclarar su futuro son Francisco Sierralta (a préstamo en el Empoli), Junior Fernandes (Alanyaspor) y Cristóbal Jorquera (Fatih Karagümrük, de la segunda división turca).

Como se ha visto, son muchos casos los que son inciertos. Y mientras algunos han logrado llegar a soluciones rápidas, otros siguen en el aire.