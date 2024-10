Un ex Revolución Democrática o una radical: ¿quién se queda con la Gobernación de Antofagasta?

El domingo por la noche, los dirigentes de izquierda y centroizquierda de la región de Antofagasta respiraron aliviados. Los dos candidatos a gobernador que representan al oficialismo lograron pasar a segunda vuelta: Ricardo Díaz (independiente), la actual autoridad regional; y Marcela Hernando, la carta del Partido Radical.

Con la tranquilidad de haber dejado a la derecha fuera de la gobernación regional por los próximos cuatro años, hoy la izquierda se hace una difícil pregunta: ¿a quién de los dos apoyar?

Institucionalmente, Hernando -quien quedó en segundo lugar, con un 18,9% de las preferencias- cuenta con el respaldo de su colectividad y del Partido Liberal, incluido el del diputado Sebastián Videla -de esa bancada-, quien se ha reunido con ella durante la campaña.

Pero, además, y pese a que Díaz -quien consiguió la primera mayoría, con un 19,7% de los votos- compite en un cupo del Partido Por la Democracia (PPD), los dos parlamentarios afines a esa colectividad en la circunscripción han formado parte de la campaña de Hernando.

“Antofagasta es una región que se ha quedado estancada y necesita una nueva gobernadora. Por eso, la estoy apoyando”, dijo en un video publicado en redes sociales el senador Pedro Araya, militante PPD, antes de la primera vuelta. Lo propio hizo su hermano, el diputado Jaime Araya, de la bancada PPD e independiente.

Díaz, en tanto, tiene un apoyo institucional más amplio: durante la primera vuelta recibió el respaldo de todos los demás partidos de la alianza de gobierno, junto con la Democracia Cristiana (DC). Dentro de ese grupo también está el Frente Amplio, en que milita la diputada Catalina Pérez, representante de Antofagasta.

Más allá de los apoyos institucionales, hoy Hernando y su equipo aceptan que tienen el desafío de convocar al electorado de centro y centroderecha, que votó por los candidatos que no alcanzaron a llegar a la segunda vuelta.

En esa línea, en el entorno de la exministra de Mineria del gobierno del Presidente Gabriel Boric valoran que ella ya recibió el respaldo del excandidato por la gobernación Fabián Ossandón, además del de la alcaldesa electa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic (independiente).

“Las personas en la región me conocen, trabajo de manera transversal. Mi único compromiso es con la región. En ese contexto, siempre he considerado trabajar con todos los sectores. Ya lo hice cuando fui intendenta, y de eso pueden dar fe exautoridades de derecha de la época. También los parlamentarios de oposición cuando junto con (Mario) Marcel construimos un buen acuerdo sobre el royalty minero”, dijo la extitular de Minería a este medio.

Y agregó: “Mi campaña será para que se identifiquen con la oportunidad de desarrollo que tenemos con la región, trabajando e invirtiendo recursos en vez de destinarlos a fundaciones truchas. En eso he convocado a líderes de todos los sectores porque es una urgencia que pide la gente”.

La oposición también enfrenta un gran dilema: ¿por cuál izquierda votar?

La senadora Paulina Núñez, militante de Renovación Nacional y representante de Antofagasta en la Cámara Alta, sostuvo que “el electorado de derecha fue capaz de concentrar su votación en nuestro candidato a alcalde por Antofagasta, Sacha Razmilic. Ganamos y es el alcalde electo. Sin embargo, en la gobernación esto se dispersó y quedó en evidencia que al votar parte de nuestro electorado por republicanos, nos tiene hoy en una mala posición: optar por lo malo o menos malo teniendo una segunda vuelta entre dos candidatos de izquierda”.

De todas formas, la legisladora afirmó que “estamos disponibles a hablar con ambos. Me cuesta hacer un llamado a votar nulo, pero aún no he tenido contacto con ninguno de ellos. A ambos los conozco”.

Por su parte, el diputado José Miguel Catro, también de Renovación Nacional, reconoció que es un escenario difícil y que está en análisis.

En tanto, la diputada Yovana Ahumada, también representante de la región, señaló que ella tomará una decisión sobre a quién apoyar junto a su conglomerado político, el Partido Social Cristiano, que tuvo como candidato en la primera vuelta a Carolina Moscoso.